Fußball heute WM live im TV – Wer überträgt Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina live im TV? ARD, ZDF oder MagentaTV?

Fußball heute bei der WM 2026: Am 2. Spieltag der WM Gruppe B trifft die Schweiz auf Bosnien-Herzegowina. Beide starteten mit einem 1:1, die Schweiz gegen Katar, Bosnien gegen Kanada, in der völlig ausgeglichenen Gruppe haben alle vier Teams einen Punkt. Ein Sieg wäre für die Nati ein großer Schritt Richtung Sechzehntelfinale. Wer überträgt Schweiz gegen Bosnien live im TV, wo läuft die Übertragung und wo kann man das Spiel sehen? Diese Partie gibt es exklusiv bei MagentaTV, nicht im Free-TV. Anstoß im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood ist am Donnerstag, 18. Juni 2026 um 21:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Los Angeles). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina? Das Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 18. Juni

Heute stehen 4 WM-Spiele auf dem Programm: Tschechien gegen Südafrika (im ZDF); Ghana gegen Panama, Usbekistan gegen Kolumbien, Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Schweiz - - Bosnien & Herzegovina

Wer überträgt Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (WM 2026 Gruppe B, 2. Spieltag)

Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (WM 2026 Gruppe B, 2. Spieltag) Wann? Donnerstag, 18. Juni 2026

Donnerstag, 18. Juni 2026 Anstoß? 21:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Los Angeles)

21:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Los Angeles) Wo? Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood

Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina gehört zu den 44 Spielen, die MagentaTV exklusiv zeigt. Wer die Partie live sehen will, kommt an MagentaTV also nicht vorbei: kein Free-TV, keine ARD-Mediathek, kein ZDF-Stream. Die MagentaTV-Übertragung läuft in der MagentaTV App, alle Spiele in UHD/4K, die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor dem Anpfiff um 21:00 Uhr.

So siehst du Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina live: Nur mit MagentaTV

Noch einmal ganz deutlich: Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina siehst du live nur mit MagentaTV. Die Telekom zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, dazu gibt es Vorberichte ab 90 Minuten vor Anpfiff und den täglichen Breakfast-Club. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar, alle WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

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Heißt für dieses Spiel: Rechtzeitig vor dem Anpfiff um 21:00 Uhr MagentaTV zur WM 2026 buchen, die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina Übertragung: TV, Livestream und Free-TV im Überblick

Wo läuft Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina und wo kann man das Spiel sehen? Die Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina Übertragung gibt es exklusiv bei MagentaTV, nicht im Free-TV. Wer zeigt Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina, wer überträgt die Partie und wo kann man Bosnien & Herzegowina gegen Schweiz im TV schauen oder streamen? Alle Wege führen zu MagentaTV: Den Livestream gibt es in der MagentaTV App in UHD/4K, eine kostenlose Free-TV-Übertragung oder einen ARD- bzw. ZDF-Stream zu diesem Spiel gibt es nicht.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina bei MagentaTV?

MagentaTV fährt zur WM 2026 ein Staraufgebot auf: Durch die MagentaTV-Übertragung führen Johannes B. Kerner und Laura Wontorra (WM-Studio New York) sowie Anna Kraft (Studio Ismaning). Am MagentaTV-Mikrofon sitzen unter anderem Wolff Fuss, Christian Straßburger, Marco Hagemann, Christina Rann, Jan Platte, Jonas Friedrich, die Deutschland-Spiele kommentiert Wolff Fuss.

Als MagentaTV-Experten analysieren Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp, Tabea Kemme, Manuel Baum, Tobias Schweinsteiger, Jonas Hofmann das Geschehen, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet Patrick Ittrich ein. Die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor Anpfiff, dazu gibt es täglich den Breakfast-Club mit Analysen und Highlights. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat, monatlich kündbar, alle 104 WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

Schweiz gegen Bosnien: Pflichtaufgabe für die Nati

Sportlich läuft es noch nicht rund bei den Eidgenossen, und abseits des Platzes sorgt eine Personalie für Schlagzeilen: Laut der Boulevardzeitung Blick sollen einige Schweizer Spieler wegen der strengen Ansagen von Kapitän Granit Xhaka verunsichert sein und sich im Camp nicht wohlfühlen, stimmungstechnisch gehe es in eine angeblich toxische Richtung. Xhaka hatte seine Mitspieler nach dem verpatzten WM-Auftakt gegen Katar scharf kritisiert. Auf dem Platz muss die Nati diese Störfeuer nun schnellstmöglich ausblenden.

Denn nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Außenseiter Katar steht die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina unter Zugzwang, in der ausgeglichenen Gruppe B haben alle vier Teams einen Punkt. Auch Bosnien kam nur zu einem 1:1 gegen Gastgeber Kanada. Gespielt wird im SoFi Stadium in Los Angeles, die Schweiz baut auf Xhaka und Abwehrchef Manuel Akanji, Bosnien auf Routinier Edin Džeko. Wer zeigt Schweiz gegen Bosnien und wo wird das Spiel übertragen? Die Antwort lautet MagentaTV, der Livestream läuft in UHD/4K.

Das Stadion: Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood

Gespielt wird im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Schweiz gegen Bosnien

Schweiz: Yakins Nati mit Xhaka und Akanji

Die Schweiz ist als FIFA-Nummer 19 das bestplatzierte Team der Gruppe B und klarer Favorit. Trainer Murat Yakin setzt auf die erfahrene Achse mit Kapitän Granit Xhaka im Mittelfeld und Manuel Akanji in der Abwehr, dazu kommen Angreifer wie Breel Embolo und der schnelle Dan Ndoye. Nach dem 1:1 gegen Katar ist die Nati zum Siegen verdammt.

Bosnien-Herzegowina: Barbarez baut auf Džeko

Bosnien-Herzegowina (FIFA-Platz 64) wird von Trainer und Klublegende Sergej Barbarez betreut. Im Sturm führt weiterhin Rekordtorjäger Edin Džeko die Mannschaft an, unterstützt von Ermedin Demirović. Das 1:1 gegen Kanada zeigte, dass die Zmajevi defensiv stabil stehen und über Standards gefährlich sind.

Wer ist Favorit? Die Schweiz geht als Favorit ins Spiel, hat das individuell stärkere Team und mehr Tempo. Bosnien kann mit einer kompakten Defensive und Džekos Erfahrung aber jederzeit für eine Überraschung sorgen.

WM 2026 Tabelle der Gruppe B

So steht es aktuell in der WM 2026 Gruppe B:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Bosnien & Herzegovina U > 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Kanada U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Schweiz U > 1 0 1 0 1 1 0 1

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Schweiz und WM 2026 Kader von Bosnien & Herzegowina.

FAQ zur TV-Übertragung Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina

Wer überträgt Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina bei der WM 2026?

Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina läuft exklusiv bei MagentaTV und ist nicht im Free-TV zu sehen. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live, 44 davon exklusiv.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina?

Anstoß ist am Donnerstag, 18. Juni 2026 um 21:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Los Angeles) im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood.

Läuft Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina im Free-TV?

Nein. Die Partie gehört zu den 44 Exklusivspielen von MagentaTV. Im Free-TV gibt es anschließend Zusammenfassungen, zum Beispiel im ZDF-Highlightplayer.