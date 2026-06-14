Fußball heute WM live bei MagentaTV – Wer überträgt Schweden gegen Tunesien live im TV?

Sturm gegen Beton: In der WM 2026 Gruppe F trifft das wohl teuerste Sturmduo des Turniers auf eine Abwehr, die in der Qualifikation kein einziges Gegentor zuließ. Anstoß im Estadio BBVA in Guadalupe ist am Montag, 15. Juni 2026 in der Nacht von Sonntag auf Montag um 04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Monterrey am Sonntagabend). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Schweden gegen Tunesien, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Schweden gegen Tunesien? Das Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 15. Juni

Heute stehen 4 WM-Spiele auf dem Programm: Elfenbeinküste gegen Ecuador, Belgien gegen Ägypten, Spanien gegen Kap Verde (in der ARD); Schweden gegen Tunesien (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Elfenbeinküste - - Ecuador Weltmeisterschaften Schweden - - Tunesien Weltmeisterschaften Spanien - - Kap Verden Weltmeisterschaften Belgien - - Ägypten

Wer überträgt Schweden gegen Tunesien im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Schweden gegen Tunesien (WM 2026 Gruppe F, 1. Spieltag)

Schweden gegen Tunesien (WM 2026 Gruppe F, 1. Spieltag) Wann? Montag, 15. Juni 2026

Montag, 15. Juni 2026 Anstoß? 04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Monterrey am Sonntagabend)

04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Monterrey am Sonntagabend) Wo? Estadio BBVA in Guadalupe

Estadio BBVA in Guadalupe Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Schweden gegen Tunesien gehört zu den 44 Spielen, die MagentaTV exklusiv zeigt. Wer die Partie live sehen will, kommt an MagentaTV also nicht vorbei: kein Free-TV, keine ARD-Mediathek, kein ZDF-Stream. Die MagentaTV-Übertragung läuft in der MagentaTV App, alle Spiele in UHD/4K, die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor dem Anpfiff um 04:00 Uhr.

So siehst du Schweden gegen Tunesien live: Nur mit MagentaTV

Noch einmal ganz deutlich: Schweden gegen Tunesien siehst du live nur mit MagentaTV. Die Telekom zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, dazu gibt es Vorberichte ab 90 Minuten vor Anpfiff und den täglichen Breakfast-Club. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar, alle WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Heißt für dieses Spiel: Rechtzeitig vor dem Anpfiff um 04:00 Uhr MagentaTV zur WM 2026 buchen, die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Schweden gegen Tunesien bei MagentaTV?

MagentaTV fährt zur WM 2026 ein Staraufgebot auf: Durch die MagentaTV-Übertragung führen Johannes B. Kerner und Laura Wontorra (WM-Studio New York) sowie Anna Kraft (Studio Ismaning). Am MagentaTV-Mikrofon sitzen unter anderem Wolff Fuss, Christian Straßburger, Marco Hagemann, Christina Rann, Jan Platte, Jonas Friedrich, die Deutschland-Spiele kommentiert Wolff Fuss.

Als MagentaTV-Experten analysieren Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp, Tabea Kemme, Manuel Baum, Tobias Schweinsteiger, Jonas Hofmann das Geschehen, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet Patrick Ittrich ein. Die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor Anpfiff, dazu gibt es täglich den Breakfast-Club mit Analysen und Highlights. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat, monatlich kündbar, alle 104 WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

WM 2026 | Spieltag 1 | Estadio BBVA | - 4:00 Schweden U S S N U - : - Tunesien U S U N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Schweden gegen Tunesien: Das teuerste Sturmduo der Welt gegen die Null-Gegentore-Abwehr

Schweden hat den komplizierten Weg zur WM hinter sich: In der Qualifikationsgruppe nur Vierter, rettete sich das Team über die Nations League in die Playoffs und setzte sich dort gegen die Ukraine und im Finale mit 3:2 gegen Polen durch. Jetzt soll bei der ersten WM-Teilnahme seit 2018 die geballte Offensivpower den Unterschied machen.

Tunesien kommt mit einer makellosen Bilanz nach Monterrey: 22:0 Tore in der Qualifikation, kein einziger Gegentreffer. Die Adler von Karthago sind seit Jahren für ihre Defensivstärke bekannt und wollen zum ersten Mal überhaupt die WM-Vorrunde überstehen. Nach den Auftaktspielen gegen die Niederlande und Japan ist dieses Duell in der Gruppe F schon richtungsweisend für das Sechzehntelfinale.

Das Stadion: Estadio BBVA in Guadalupe

Gespielt wird im Estadio BBVA in Guadalupe, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Schweden gegen Tunesien

Schweden: Potter vertraut auf Gyökeres und Isak

Der englische Trainer Graham Potter hat den Luxus, mit Viktor Gyökeres und Alexander Isak zwei der gefragtesten Stürmer Europas aufbieten zu können, in der Qualifikation wurden die beiden als teuerstes Sturmduo der Welt gehandelt. Dahinter sorgt Anthony Elanga für Tempo über die Flügel.

Tunesien: Trabelsis Defensivmaschine mit Augsburg-Duo

Trainer Sami Trabelsi stellt den jüngsten Kader der Gruppe (26,2 Jahre) und setzt auf Kompaktheit statt Starpower. Aus der Bundesliga kommen die Augsburger Elias Saad und Ismael Gharbi, dazu ist Tunesien mit sechs Spielern aus der heimischen Liga die heimischste Mannschaft der Gruppe F.

Wer ist Favorit?

Schweden gilt wegen der Offensive als leichter Favorit, auch wenn die FIFA-Weltrangliste beide Teams nah beieinander sieht (38 gegen 44). Die spannende Frage des Spiels: Was passiert, wenn Gyökeres und Isak auf eine Abwehr treffen, die seit der gesamten Qualifikation ohne Gegentor ist?

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe F:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Japan > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Niederlande > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Schweden > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tunesien > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Schweden und WM 2026 Kader von Tunesien.

FAQ zur TV-Übertragung Schweden gegen Tunesien

Wer überträgt Schweden gegen Tunesien bei der WM 2026?

Schweden gegen Tunesien läuft exklusiv bei MagentaTV und ist nicht im Free-TV zu sehen. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live, 44 davon exklusiv.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Schweden gegen Tunesien?

Anstoß ist am Montag, 15. Juni 2026 in der Nacht von Sonntag auf Montag um 04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Monterrey am Sonntagabend) im Estadio BBVA in Guadalupe.

Läuft Schweden gegen Tunesien im Free-TV?

Nein. Die Partie gehört zu den 44 Exklusivspielen von MagentaTV. Im Free-TV gibt es anschließend Zusammenfassungen, zum Beispiel im ZDF-Highlightplayer.