Fußball heute WM live im ZDF – 3:1 – Wer überträgt Österreich gegen Jordanien live im TV?

Comeback nach 28 Jahren gegen WM-Premiere: In der WM 2026 Gruppe J trifft Österreich, erstmals seit 1998 wieder bei einer WM, auf den WM-Debütanten Jordanien. Anstoß im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in der San Francisco Bay Area). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Österreich gegen Jordanien, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Österreich gegen Jordanien? Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 17. Juni

Heute stehen 5 WM-Spiele auf dem Programm: Argentinien gegen Algerien (in der ARD); Österreich gegen Jordanien, England gegen Kroatien, Portugal gegen DR Kongo (im ZDF); Irak gegen Norwegen (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Österreich 0.83 xG 0.53 3 1 Jordanien

Wer überträgt Österreich gegen Jordanien im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Österreich gegen Jordanien (WM 2026 Gruppe J, 1. Spieltag)

Österreich gegen Jordanien (WM 2026 Gruppe J, 1. Spieltag) Wann? Mittwoch, 17. Juni 2026

Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoß? 06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in der San Francisco Bay Area)

06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in der San Francisco Bay Area) Wo? San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara

San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara Wer überträgt? ZDF und MagentaTV

ZDF und MagentaTV Free-TV? Ja, im ZDF

Ja, im ZDF Livestream? Kostenlos im zdf-streaming-portal und auf sportstudio.de

Das ZDF zeigt Österreich gegen Jordanien live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Österreich gegen Jordanien im ZDF?

Das ZDF überträgt aus dem WM-Studio im Berliner Zollernhof: Durch die ZDF-Sendung führen Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein (im Wechsel, WM-Studio im Berliner Zollernhof). Zum ZDF-Kommentatoren-Team bei dieser WM gehören Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt, Martin Schneider.

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Als ZDF-Experten sind Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich im Einsatz, Schiedsrichter-Fragen klärt im ZDF Thorsten Kinhöfer. Alle 30 ZDF-Spiele laufen mit Live-Untertiteln und Audiodeskription; Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele gibt es im ZDF-Highlightplayer.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Österreich gegen Jordanien läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Österreich gegen Jordanien: Rangnicks Rückkehr trifft auf den Neuling

Für Österreich ist allein die Teilnahme schon ein Erfolg: Das Team von Ralf Rangnick steht zum ersten Mal seit der WM 1998 in Frankreich wieder bei einer Endrunde und ist als Nummer 24 der Welt klarer Favorit gegen Jordanien (Platz 63). Pünktlich zum Auftakt gab es gute Nachrichten: Rangnick hat seinen Vertrag als Teamchef verlängert, für ihn eine Herzensangelegenheit, und auch die Spieler ziehen voll mit.

Jordanien feiert in den USA seine allererste WM-Teilnahme und will den historischen Moment genießen. Das Team von Trainer Jamal Sellami ist defensiv gut organisiert und hofft auf Konter. In der Gruppe J warten danach mit Argentinien und Algerien aber noch deutlich schwerere Aufgaben, weshalb dieses Auftaktspiel für beide Teams enorm wichtig ist.

Das Stadion: San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara

Gespielt wird im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Österreich gegen Jordanien

Österreich: Rangnicks eingeschworene Mannschaft

Ralf Rangnick hat Österreich zu einer kompakten, pressingstarken Einheit geformt. Erfahrungsträger wie Abwehrchef David Alaba und Stürmer Marko Arnautović geben dem jungen Kader Halt. Die Stärke liegt im aggressiven Anlaufen und schnellen Umschalten, eine Spielidee, mit der Rangnick längst Kultstatus genießt.

Jordanien: Sellamis historische Debütanten

Trainer Jamal Sellami schreibt mit Jordanien Geschichte: Das erste WM-Ticket der Verbandsgeschichte wurde überraschend gelöst. Aushängeschild ist Spielmacher Mousa Tamari, der in Europa sein Geld verdient. Jordanien setzt auf eine dichte Defensive und will jeden Punkt wie einen Titel feiern.

Wer ist Favorit?

Österreich, deutlich. Individuelle Qualität und WM-Erfahrung sprechen für die Rangnick-Elf. Jordanien kann mit Leidenschaft und einer kompakten Defensive dagegenhalten, für einen Punkt müsste aber alles passen.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe J:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Argentinien S > 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Österreich S > 1 1 0 0 3 1 2 3 3 Algerien N > 1 0 0 1 0 3 -3 0 4 Jordanien N > 1 0 0 1 1 3 -2 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Österreich und WM 2026 Kader von Jordanien.

FAQ zur TV-Übertragung Österreich gegen Jordanien

Wer überträgt Österreich gegen Jordanien bei der WM 2026?

Österreich gegen Jordanien läuft live und kostenlos im ZDF sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Österreich gegen Jordanien?

Anstoß ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in der San Francisco Bay Area) im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara.

Läuft Österreich gegen Jordanien im Free-TV?

Ja, das Spiel ist im ZDF frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.

Live Ticker Österreich gegen Jordanien – Levi's Stadium San Francisco Live Österreich 3:1 Jordanien Aufstellung Österreich Alexander Schlager, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Saša Kalajdžić Aufstellung Jordanien Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi, Mohannad Abutaha, Mousa Altamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Alrawabdeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan ℹ️ 08:07 Uhr Elfmeter für Österreich ⚽ 08:07 Uhr 3:0 furch Elfmeter durch Arnautovic ℹ️ 08:00 Uhr Laimer zieht durch ℹ️ 07:59 Uhr Noor Al-Rawabdeh fast mit einem Eigentor bei eine missglücktem Rückpass ℹ️ 07:57 Uhr Arnautovic hätte den Sack zumachen können, aber Abulaila verhindert das nächste Tor ℹ️ 07:56 Uhr 10 Minuten Nachspielzeit 🔄 07:55 Uhr Mohammad Al-Dawoud für Musa Al-Taamari ℹ️ 07:54 Uhr Kurze Pause wegen eins Zusammenstoß von Posch und Al-Fakhouri ⚽ 07:42 Uhr Österreich geht durch ein Eigentor durch Al-Arab in Führung 🟨 07:42 Uhr Gelb für Marcel Sabitzer 🔄 07:40 Uhr Salim Obaid kommt für Mo Abualnadi ℹ️ 07:36 Uhr Nach fast einer Ewigkeit wird durch VAR auf Handspiel entschieden. Es bleibt beim 1:1 ⚽ 07:33 Uhr Tor für Österreich durch Marko Arnautovic aus kurzer Entfernung ℹ️ 07:29 Uhr Torhüter Jordaniens Yazeed Abulaila verletzt am Boden ℹ️ 07:25 Uhr Sabitzers Flanke verlängert Arnautovic per Kopf, doch Posch schießt aus dem Rückraum knapp über das Tor. 🔄 07:23 Uhr Dreifachwechsel bei Österreich: Kevin Danso für David Alaba, Paul Wanner für Phillipp Mwene und Carney Chukwuemeka für Xaver Schlager ℹ️ 07:21 Uhr Österreich hat weiter Probleme: Al-Taamari setzt sich durch, doch Olwans Abschluss nach kluger Ablage wird geblockt. ⚽ 07:15 Uhr Tor für Jordanien durch Ali Olwan Hier geht zum Profil von Ali Olwan 🔄 07:10 Uhr Marko Arnautovic kommt für Saša Kalajdžić Wer ist eigentlich Marko Arnautovic? ℹ️ 06:52 Uhr Halbzeit Ein wirklich gutes und schnelles Spiel ℹ️ 06:45 Uhr Österreich nimmt das Tempo aus dem Spiel, aber Jordanien drückt kurz vor der Halbzeitpause ℹ️ 06:37 Uhr Zwei Schüsse auf das Tor von Schlager, aber der kann abwehren Hier geht es zum Profil von Alexander Schlager ℹ️ 06:36 Uhr Posch versucht es für Österreich, aber der Schuss wird abgewehrt ℹ️ 06:33 Uhr Sabitzer und Mwene entwickeln sich zum Traumpaar und arbeiten gut zusammen ℹ️ 06:31 Uhr Sabitzer lässt clever durch auf Mwene, dessen Hereingabe aber keinen Abnehmer findet. ℹ️ 06:25 Uhr Jetzt Wasserfalschen-Pause und beide Teams brauchen ein Durchschnaufen ⚽ 06:24 Uhr 1:0 durch Romano Schmid Alle Infos zum Torschützen Romano Schmid ℹ️ 06:22 Uhr Der Treffer zählt nicht: Laimer steht vor seinem Zuspiel auf Kalajdzic klar im Abseits. ℹ️ 06:18 Uhr Jordanien mit einem Torschuss, doch Schlager pariert über die Latte ℹ️ 06:16 Uhr Kalaidzic und Posch sind ein gutes Team für Österreich Portraits von Stefan Posch und Saša Kalajdžić ℹ️ 06:15 Uhr Jordanien versteckt sich nicht Nach 15 Minuten hält Jordanien gut mit, obwohl Österreich wirklich drückt. ℹ️ 06:02 Uhr Weiter Einwurf von Philipp Lienhart, doch Abulaila klärt mit den Fäusten ▶️ 06:00 Uhr Anpfiff in San Franciso