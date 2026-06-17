Fußball heute WM live im ZDF – 3:1 – Wer überträgt Österreich gegen Jordanien live im TV?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 17. Juni
- 2 Wer überträgt Österreich gegen Jordanien im TV und Livestream?
- 3 Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Österreich gegen Jordanien im ZDF?
- 4 WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live
- 5 Österreich gegen Jordanien: Rangnicks Rückkehr trifft auf den Neuling
- 6 Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Österreich gegen Jordanien
- 7 FAQ zur TV-Übertragung Österreich gegen Jordanien
- 8 Live Ticker Österreich gegen Jordanien – Levi's Stadium San Francisco
- 8.1 Aufstellung Österreich
- 8.2 Aufstellung Jordanien
- 8.2.1 Elfmeter für Österreich
- 8.2.2 3:0 furch Elfmeter durch Arnautovic
- 8.2.3 Laimer zieht durch
- 8.2.4 Noor Al-Rawabdeh fast mit einem Eigentor bei eine missglücktem Rückpass
- 8.2.5 Arnautovic hätte den Sack zumachen können, aber Abulaila verhindert das nächste Tor
- 8.2.6 10 Minuten Nachspielzeit
- 8.2.7 Mohammad Al-Dawoud für Musa Al-Taamari
- 8.2.8 Kurze Pause wegen eins Zusammenstoß von Posch und Al-Fakhouri
- 8.2.9 Österreich geht durch ein Eigentor durch Al-Arab in Führung
- 8.2.10 Gelb für Marcel Sabitzer
- 8.2.11 Salim Obaid kommt für Mo Abualnadi
- 8.2.12 Nach fast einer Ewigkeit wird durch VAR auf Handspiel entschieden. Es bleibt beim 1:1
- 8.2.13 Tor für Österreich durch Marko Arnautovic aus kurzer Entfernung
- 8.2.14 Torhüter Jordaniens Yazeed Abulaila verletzt am Boden
- 8.2.15 Sabitzers Flanke verlängert Arnautovic per Kopf, doch Posch schießt aus dem Rückraum knapp über das Tor.
- 8.2.16 Dreifachwechsel bei Österreich: Kevin Danso für David Alaba, Paul Wanner für Phillipp Mwene und Carney Chukwuemeka für Xaver Schlager
- 8.2.17 Österreich hat weiter Probleme: Al-Taamari setzt sich durch, doch Olwans Abschluss nach kluger Ablage wird geblockt.
- 8.2.18 Tor für Jordanien durch Ali Olwan
- 8.2.19 Marko Arnautovic kommt für Saša Kalajdžić
- 8.2.20 Halbzeit
- 8.2.21 Österreich nimmt das Tempo aus dem Spiel, aber Jordanien drückt kurz vor der Halbzeitpause
- 8.2.22 Zwei Schüsse auf das Tor von Schlager, aber der kann abwehren
- 8.2.23 Posch versucht es für Österreich, aber der Schuss wird abgewehrt
- 8.2.24 Sabitzer und Mwene entwickeln sich zum Traumpaar und arbeiten gut zusammen
- 8.2.25 Sabitzer lässt clever durch auf Mwene, dessen Hereingabe aber keinen Abnehmer findet.
- 8.2.26 Jetzt Wasserfalschen-Pause und beide Teams brauchen ein Durchschnaufen
- 8.2.27 1:0 durch Romano Schmid
- 8.2.28 Der Treffer zählt nicht: Laimer steht vor seinem Zuspiel auf Kalajdzic klar im Abseits.
- 8.2.29 Jordanien mit einem Torschuss, doch Schlager pariert über die Latte
- 8.2.30 Kalaidzic und Posch sind ein gutes Team für Österreich
- 8.2.31 Jordanien versteckt sich nicht
- 8.2.32 Weiter Einwurf von Philipp Lienhart, doch Abulaila klärt mit den Fäusten
- 8.2.33 Anpfiff in San Franciso
Comeback nach 28 Jahren gegen WM-Premiere: In der WM 2026 Gruppe J trifft Österreich, erstmals seit 1998 wieder bei einer WM, auf den WM-Debütanten Jordanien. Anstoß im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in der San Francisco Bay Area). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Österreich gegen Jordanien, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Österreich gegen Jordanien? Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.
Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 17. Juni
Heute stehen 5 WM-Spiele auf dem Programm: Argentinien gegen Algerien (in der ARD); Österreich gegen Jordanien, England gegen Kroatien, Portugal gegen DR Kongo (im ZDF); Irak gegen Norwegen (exklusiv bei MagentaTV).
Wer überträgt Österreich gegen Jordanien im TV und Livestream?
- Wer spielt heute? Österreich gegen Jordanien (WM 2026 Gruppe J, 1. Spieltag)
- Wann? Mittwoch, 17. Juni 2026
- Anstoß? 06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in der San Francisco Bay Area)
- Wo? San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara
- Wer überträgt? ZDF und MagentaTV
- Free-TV? Ja, im ZDF
- Livestream? Kostenlos im zdf-streaming-portal und auf sportstudio.de
Das ZDF zeigt Österreich gegen Jordanien live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.
Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Österreich gegen Jordanien im ZDF?
Das ZDF überträgt aus dem WM-Studio im Berliner Zollernhof: Durch die ZDF-Sendung führen Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein (im Wechsel, WM-Studio im Berliner Zollernhof). Zum ZDF-Kommentatoren-Team bei dieser WM gehören Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt, Martin Schneider.
Als ZDF-Experten sind Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich im Einsatz, Schiedsrichter-Fragen klärt im ZDF Thorsten Kinhöfer. Alle 30 ZDF-Spiele laufen mit Live-Untertiteln und Audiodeskription; Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele gibt es im ZDF-Highlightplayer.
WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live
Österreich gegen Jordanien läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.
Österreich gegen Jordanien: Rangnicks Rückkehr trifft auf den Neuling
Für Österreich ist allein die Teilnahme schon ein Erfolg: Das Team von Ralf Rangnick steht zum ersten Mal seit der WM 1998 in Frankreich wieder bei einer Endrunde und ist als Nummer 24 der Welt klarer Favorit gegen Jordanien (Platz 63). Pünktlich zum Auftakt gab es gute Nachrichten: Rangnick hat seinen Vertrag als Teamchef verlängert, für ihn eine Herzensangelegenheit, und auch die Spieler ziehen voll mit.
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Jordanien feiert in den USA seine allererste WM-Teilnahme und will den historischen Moment genießen. Das Team von Trainer Jamal Sellami ist defensiv gut organisiert und hofft auf Konter. In der Gruppe J warten danach mit Argentinien und Algerien aber noch deutlich schwerere Aufgaben, weshalb dieses Auftaktspiel für beide Teams enorm wichtig ist.
Das Stadion: San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara
Gespielt wird im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.
Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Österreich gegen Jordanien
Österreich: Rangnicks eingeschworene Mannschaft
Ralf Rangnick hat Österreich zu einer kompakten, pressingstarken Einheit geformt. Erfahrungsträger wie Abwehrchef David Alaba und Stürmer Marko Arnautović geben dem jungen Kader Halt. Die Stärke liegt im aggressiven Anlaufen und schnellen Umschalten, eine Spielidee, mit der Rangnick längst Kultstatus genießt.
Jordanien: Sellamis historische Debütanten
Trainer Jamal Sellami schreibt mit Jordanien Geschichte: Das erste WM-Ticket der Verbandsgeschichte wurde überraschend gelöst. Aushängeschild ist Spielmacher Mousa Tamari, der in Europa sein Geld verdient. Jordanien setzt auf eine dichte Defensive und will jeden Punkt wie einen Titel feiern.
Wer ist Favorit?
Österreich, deutlich. Individuelle Qualität und WM-Erfahrung sprechen für die Rangnick-Elf. Jordanien kann mit Leidenschaft und einer kompakten Defensive dagegenhalten, für einen Punkt müsste aber alles passen.
So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe J:
Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Österreich und WM 2026 Kader von Jordanien.
FAQ zur TV-Übertragung Österreich gegen Jordanien
Wer überträgt Österreich gegen Jordanien bei der WM 2026?
Österreich gegen Jordanien läuft live und kostenlos im ZDF sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de.
Wann beginnt das WM 2026 Spiel Österreich gegen Jordanien?
Anstoß ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in der San Francisco Bay Area) im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara.
Läuft Österreich gegen Jordanien im Free-TV?
Ja, das Spiel ist im ZDF frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.
Live Ticker Österreich gegen Jordanien – Levi's Stadium San FranciscoLive
Aufstellung Österreich
Alexander Schlager, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Saša Kalajdžić
Aufstellung Jordanien
Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi, Mohannad Abutaha, Mousa Altamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Alrawabdeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan
Elfmeter für Österreich
3:0 furch Elfmeter durch Arnautovic
Laimer zieht durch
Noor Al-Rawabdeh fast mit einem Eigentor bei eine missglücktem Rückpass
Arnautovic hätte den Sack zumachen können, aber Abulaila verhindert das nächste Tor
10 Minuten Nachspielzeit
Mohammad Al-Dawoud für Musa Al-Taamari
Kurze Pause wegen eins Zusammenstoß von Posch und Al-Fakhouri
Österreich geht durch ein Eigentor durch Al-Arab in Führung
Gelb für Marcel Sabitzer
Salim Obaid kommt für Mo Abualnadi
Nach fast einer Ewigkeit wird durch VAR auf Handspiel entschieden. Es bleibt beim 1:1
Tor für Österreich durch Marko Arnautovic aus kurzer Entfernung
Torhüter Jordaniens Yazeed Abulaila verletzt am Boden
Sabitzers Flanke verlängert Arnautovic per Kopf, doch Posch schießt aus dem Rückraum knapp über das Tor.
Dreifachwechsel bei Österreich: Kevin Danso für David Alaba, Paul Wanner für Phillipp Mwene und Carney Chukwuemeka für Xaver Schlager
Österreich hat weiter Probleme: Al-Taamari setzt sich durch, doch Olwans Abschluss nach kluger Ablage wird geblockt.
Tor für Jordanien durch Ali Olwan
Hier geht zum Profil von Ali Olwan
Marko Arnautovic kommt für Saša Kalajdžić
Wer ist eigentlich Marko Arnautovic?
Halbzeit
Ein wirklich gutes und schnelles Spiel
Österreich nimmt das Tempo aus dem Spiel, aber Jordanien drückt kurz vor der Halbzeitpause
Zwei Schüsse auf das Tor von Schlager, aber der kann abwehren
Posch versucht es für Österreich, aber der Schuss wird abgewehrt
Sabitzer und Mwene entwickeln sich zum Traumpaar und arbeiten gut zusammen
Sabitzer lässt clever durch auf Mwene, dessen Hereingabe aber keinen Abnehmer findet.
Jetzt Wasserfalschen-Pause und beide Teams brauchen ein Durchschnaufen
1:0 durch Romano Schmid
Alle Infos zum Torschützen Romano Schmid
Der Treffer zählt nicht: Laimer steht vor seinem Zuspiel auf Kalajdzic klar im Abseits.
Jordanien mit einem Torschuss, doch Schlager pariert über die Latte
Kalaidzic und Posch sind ein gutes Team für Österreich
Portraits von Stefan Posch und Saša Kalajdžić
Jordanien versteckt sich nicht
Nach 15 Minuten hält Jordanien gut mit, obwohl Österreich wirklich drückt.