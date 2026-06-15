Fußball heute WM live im ZDF: Wer überträgt Iran gegen Neuseeland live im TV?

Iran gegen Neuseeland: Asiens Dauergast gegen den Exoten aus Ozeanien zum Auftakt der WM 2026 Gruppe G: Der Iran zählt zu den stärksten Teams Asiens, Neuseeland feiert nach 16 Jahren die Rückkehr auf die größte Bühne des Fußballs. Anstoß im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood ist am Dienstag, 16. Juni 2026 in der Nacht von Montag auf Dienstag 16.6. um 03:00 Uhr MESZ (18:00 Uhr Ortszeit in Los Angeles). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Iran gegen Neuseeland, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Iran gegen Neuseeland? Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 16. Juni

Heute stehen 3 WM-Spiele auf dem Programm: Iran gegen Neuseeland, Saudi-Arabien gegen Uruguay (im ZDF); Frankreich gegen Senegal (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Iran - - Neuseeland

Wer überträgt Iran gegen Neuseeland im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Iran gegen Neuseeland (WM 2026 Gruppe G, 1. Spieltag)

Iran gegen Neuseeland (WM 2026 Gruppe G, 1. Spieltag) Wann? Dienstag, 16. Juni 2026

Dienstag, 16. Juni 2026 Anstoß? 03:00 Uhr MESZ (18:00 Uhr Ortszeit in Los Angeles)

03:00 Uhr MESZ (18:00 Uhr Ortszeit in Los Angeles) Wo? Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood

Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood Wer überträgt? ZDF und MagentaTV

ZDF und MagentaTV Free-TV? Ja, im ZDF

Ja, im ZDF Livestream? Kostenlos im zdf-streaming-portal und auf sportstudio.de

Das ZDF zeigt Iran gegen Neuseeland live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Iran gegen Neuseeland im ZDF?

Das ZDF überträgt aus dem WM-Studio im Berliner Zollernhof: Durch die ZDF-Sendung führen Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein (im Wechsel, WM-Studio im Berliner Zollernhof). Zum ZDF-Kommentatoren-Team bei dieser WM gehören Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt, Martin Schneider.

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Als ZDF-Experten sind Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich im Einsatz, Schiedsrichter-Fragen klärt im ZDF Thorsten Kinhöfer. Alle 30 ZDF-Spiele laufen mit Live-Untertiteln und Audiodeskription; Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele gibt es im ZDF-Highlightplayer.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Iran gegen Neuseeland läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Iran gegen Neuseeland: Routine trifft auf WM-Wiederkehr

Es ist das Duell zweier Kontinentalmeister-Anwärter mit ganz unterschiedlicher Geschichte: Iran, die Nummer 20 der FIFA-Weltrangliste, gehört seit Jahren zur Spitze des asiatischen Fußballs und löste das WM-Ticket früh und souverän. Team Melli von Trainer Amir Ghalenoei will in den USA endlich das schaffen, was bislang nie gelang: das Überstehen der Gruppenphase bei einer Weltmeisterschaft.

Neuseeland dagegen ist erstmals seit 2010 wieder dabei. Die All Whites von Coach Darren Bazeley setzten sich in der Ozeanien-Qualifikation durch und stehen als Außenseiter (Platz 85) vor der Aufgabe ihres Lebens. In der Gruppe G warten mit Belgien und Ägypten zwei schwere Brocken, weshalb dieses Auftaktspiel für beide Teams die wohl größte Punktechance bietet.

Das Stadion: Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood

Gespielt wird im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Iran gegen Neuseeland

Iran: Ghalenoeis Team Melli um Torjäger Taremi

Trainer Amir Ghalenoei führt eine erfahrene, defensiv stabile Mannschaft an, die in Asien gefürchtet ist. Das Aushängeschild ist Mittelstürmer Mehdi Taremi, der in Europa zu den treffsichersten Angreifern zählt. Unterstützt wird er von Sardar Azmoun und dem flügelschnellen Alireza Jahanbakhsh. Iran lebt von einer kompakten Defensive und gefährlichen Umschaltmomenten.

Neuseeland: Bazeleys All Whites mit Wuchtstürmer Chris Wood

Darren Bazeley schickt einen Kader auf den Platz, der sich klar um seinen Star gruppiert: Chris Wood, treffsicherer Mittelstürmer von Nottingham Forest, ist die große Hoffnung der Ozeanier. Im Mittelfeld lenkt das junge Talent Marko Stamenic das Spiel. Neuseeland setzt auf Körperlichkeit, Standards und Leidenschaft.

Wer ist Favorit?

Der Iran, deutlich. 65 Plätze in der Weltrangliste und reichlich WM-Erfahrung sprechen für Team Melli. Neuseeland kann aber über Chris Wood und ruhende Bälle jederzeit für einen Nadelstich sorgen, ein 0:0 wäre für die All Whites schon ein kleiner Erfolg.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe G:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Belgien U > 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Ägypten U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Iran > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Neuseeland > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Iran und WM 2026 Kader von Neuseeland.

FAQ zur TV-Übertragung Iran gegen Neuseeland

Wer überträgt Iran gegen Neuseeland bei der WM 2026?

Iran gegen Neuseeland läuft live und kostenlos im ZDF sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Iran gegen Neuseeland?

Anstoß ist am Dienstag, 16. Juni 2026 in der Nacht von Montag auf Dienstag um 03:00 Uhr MESZ (18:00 Uhr Ortszeit in Los Angeles) im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood.

Läuft Iran gegen Neuseeland im Free-TV?

Ja, das Spiel ist im ZDF frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.

Liveticker Iran gegen Neuseeland

22:42 Uhr Irans Nationalmannschaft in den USA gelandet Die iranische Fußball-Nationalmannschaft ist am Sonntagmittag Ortszeit in den USA gelandet. Einen Tag vor dem Auftaktspiel gegen Neuseeland am Montag (18.00 Uhr Ortszeit) kam das „Team Melli“ nach einem 40-minütigen Flug aus dem mexikanischen Tijuana in Los Angeles an, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die FIFA hatte den Iran dazu verpflichtet, spätestens am Sonntag in die kalifornische Metropole zu reisen, um seinen Medienverpflichtungen nachzukommen. In den Tagen zuvor hatte es widersprüchliche Angaben zu den Einreisebestimmungen der Iraner in die USA gegeben. Der iranische Botschafter in Mexiko, Abolfazl Pasandideh, hatte erklärt, die Nationalmannschaft dürfe sich nur an Spieltagen in den USA aufhalten. Die Iraner stehen vor einer komplizierten WM. Angesichts des Krieges mit dem Hauptgastgeber hatte es lange Zweifel an der Teilnahme des dreimaligen Asienmeisters gegeben. Zudem wurden dem Iran laut Verbandsangaben die zugeteilten Eintrittskarten für die Gruppenspiele kurzfristig entzogen und 15 Delegationsmitgliedern wurde kein Visa erteilt.