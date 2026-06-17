Fußball heute WM live MagentaTV – 1:4 – Wer überträgt Irak gegen Norwegen live im Free-TV?

Zwei Rückkehrer auf der WM-Bühne treffen in der WM 2026 Gruppe I aufeinander: Norwegen ist mit Erling Haaland erstmals seit 1998 wieder dabei, der Irak feiert nach 40 Jahren die Rückkehr zu einer Weltmeisterschaft. Anstoß im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 00:00 Uhr MESZ (18:00 Uhr Ortszeit in Boston). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Irak gegen Norwegen, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Irak gegen Norwegen? Das Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 17. Juni

Heute stehen 5 WM-Spiele auf dem Programm: Argentinien gegen Algerien (in der ARD); Österreich gegen Jordanien, England gegen Kroatien, Portugal gegen DR Kongo (im ZDF); Irak gegen Norwegen (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Irak 0.77 xG 2.53 1 4 Norwegen Weltmeisterschaften Argentinien 1.23 xG 0.31 3 0 Algerien Weltmeisterschaften Österreich 0.83 xG 0.53 3 1 Jordanien Weltmeisterschaften Portugal - - DR Kongo Weltmeisterschaften England - - Kroatien

Wer überträgt Irak gegen Norwegen im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Irak gegen Norwegen (WM 2026 Gruppe I, 1. Spieltag)

Irak gegen Norwegen (WM 2026 Gruppe I, 1. Spieltag) Wann? Mittwoch, 17. Juni 2026

Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoß? 00:00 Uhr MESZ (18:00 Uhr Ortszeit in Boston)

00:00 Uhr MESZ (18:00 Uhr Ortszeit in Boston) Wo? Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts

Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Irak gegen Norwegen gehört zu den 44 Spielen, die MagentaTV exklusiv zeigt. Wer die Partie live sehen will, kommt an MagentaTV also nicht vorbei: kein Free-TV, keine ARD-Mediathek, kein ZDF-Stream. Die MagentaTV-Übertragung läuft in der MagentaTV App, alle Spiele in UHD/4K, die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor dem Anpfiff um 00:00 Uhr.

So siehst du Irak gegen Norwegen live: Nur mit MagentaTV

Noch einmal ganz deutlich: Irak gegen Norwegen siehst du live nur mit MagentaTV. Die Telekom zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, dazu gibt es Vorberichte ab 90 Minuten vor Anpfiff und den täglichen Breakfast-Club. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar, alle WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

Heißt für dieses Spiel: Rechtzeitig vor dem Anpfiff um 00:00 Uhr MagentaTV zur WM 2026 buchen, die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Irak gegen Norwegen bei MagentaTV?

MagentaTV fährt zur WM 2026 ein Staraufgebot auf: Durch die MagentaTV-Übertragung führen Johannes B. Kerner und Laura Wontorra (WM-Studio New York) sowie Anna Kraft (Studio Ismaning). Am MagentaTV-Mikrofon sitzen unter anderem Wolff Fuss, Christian Straßburger, Marco Hagemann, Christina Rann, Jan Platte, Jonas Friedrich, die Deutschland-Spiele kommentiert Wolff Fuss.

Als MagentaTV-Experten analysieren Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp, Tabea Kemme, Manuel Baum, Tobias Schweinsteiger, Jonas Hofmann das Geschehen, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet Patrick Ittrich ein. Die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor Anpfiff, dazu gibt es täglich den Breakfast-Club mit Analysen und Highlights. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat, monatlich kündbar, alle 104 WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

Irak gegen Norwegen: Haalands Comeback gegen die Löwen von Mesopotamien

Es ist das Spiel der langen Wartezeiten: Norwegen, die Nummer 31 der Welt, steht zum ersten Mal seit der WM 1998 in Frankreich wieder bei einer Endrunde. Möglich machte das eine goldene Generation um Tormaschine Erling Haaland und Kapitän Martin Ødegaard. Trainer Ståle Solbakken will den jahrelangen Frust endlich in Erfolge verwandeln.

Irak (Platz 57) kehrt sogar erst nach 40 Jahren auf die größte Bühne zurück, zuletzt war das Team 1986 in Mexiko dabei. Unter dem australischen Trainer Graham Arnold haben sich die Löwen von Mesopotamien überraschend qualifiziert. In der Gruppe I mit Schwergewicht Frankreich und Senegal ist dieses direkte Duell für beide die wohl beste Punktechance. Wie groß das Gefälle ist, zeigt ein Blick auf die Marktwerte: Laut transfermarkt.de kommt der gesamte irakische Kader auf rund 21,2 Millionen Euro, allein Erling Haaland wird mit etwa 200 Millionen Euro bewertet. Der Norweger nutzte die Tage vor dem Auftakt in den USA noch für eine Runde Golf und einen Besuch beim Stanley-Cup-Finale, jetzt aber wird es ernst.

Das Stadion: Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts

Gespielt wird im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Irak gegen Norwegen

Norwegen: Solbakkens Starduo Haaland und Ødegaard

Norwegen lebt von zwei Weltstars: Erling Haaland, einer der besten Mittelstürmer der Welt, und Kapitän Martin Ødegaard, der das Spiel lenkt. Dazu kommt Stürmer Alexander Sørloth als zweite Offensivwaffe. Ståle Solbakken setzt auf eine klare Spielidee, in der die Bälle möglichst schnell zu Haaland gelangen.

Irak: Arnolds Löwen von Mesopotamien

Der frühere Australien-Coach Graham Arnold hat dem Irak Stabilität und Selbstvertrauen gegeben. Im Sturm sorgt Aymen Hussein für die Tore, im Mittelfeld bringt der in Europa ausgebildete Zidane Iqbal Qualität. Die Stärke der Iraker liegt in ihrer Leidenschaft und einer kompakten, kampfstarken Defensive.

Wer ist Favorit?

Norwegen, vor allem wegen Haaland und Ødegaard. Die individuelle Klasse an der Spitze ist ein klarer Vorteil. Der Irak kann mit Kampfkraft und einer dichten Defensive aber dagegenhalten, gelingt die frühe Führung nicht, könnte es für die Norweger zäh werden.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe I:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich S > 1 1 0 0 3 1 2 3 2 Norwegen S > 1 1 0 0 4 1 3 3 3 Irak N > 1 0 0 1 1 4 -3 0 4 Senegal N > 1 0 0 1 1 3 -2 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Irak und WM 2026 Kader von Norwegen.

FAQ zur TV-Übertragung Irak gegen Norwegen

Wer überträgt Irak gegen Norwegen bei der WM 2026?

Irak gegen Norwegen läuft exklusiv bei MagentaTV und ist nicht im Free-TV zu sehen. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live, 44 davon exklusiv.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Irak gegen Norwegen?

Anstoß ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 00:00 Uhr MESZ (18:00 Uhr Ortszeit in Boston) im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts.

Läuft Irak gegen Norwegen im Free-TV?

Nein. Die Partie gehört zu den 44 Exklusivspielen von MagentaTV. Im Free-TV gibt es anschließend Zusammenfassungen, zum Beispiel im ZDF-Highlightplayer.

Live Ticker Irak gegen Norwegen

02:00 Uhr 1:4 für Norwegen … und das 3. Tor an dem Haaland beteiligt. Mit dem Tor überholen die Skandinavier den Tabellenführer Frankreich und stürmen auf Platz 1 in Gruppe I. Der Schiri hat genug gesehen und beendet die Partie. Das war’s! Weiter geht’s mit Argentinien und Österreich!



01:40 Uhr Norwegen erhöht per Kopf! Wieder erzielt Norwegen direkt nach der Trinkpause einen Treffer. Aus dem Spiel heraus geht nichts, aber eine Standard passt. Gutes Timing beim Kopfball des gerade eingewechselten Innenverteidigers Leo Östigaard.



01:36 Uhr 73. Minute - Auswechslungen Norwegen hatte zuletzt mehr Kontrolle, doch der Irak sorgt mit seinen direkten Angriffen weiterhin regelmäßig für Gefahr und hält die Partie offen. Viererwechsel bei Norwegen.

01:18 Uhr 55. Minute Zehn Minuten sind gespielt und Irak sucht weiter den Weg nach vorne (10:7 Torschüsse). Die Norweger zeigen ein paar defensive Schwächen.



00:53 Uhr 15 Minuten Halbzeit Nach der 3-Minuten-Pause war’s ein richtig gutes Spiel. Der Irak erzielte fast noch das 2:2.



00:44 Uhr Haaland zu schnell für die Irakis Braut Haaland mit der Rückennummer 9 zum Zweiten! Der Stürmer erläuft einen schwachen Rückpass und schießt einfach ins Tor.



00:40 Uhr Der Ausgleich für den Irak! Der 1,89-Stürmer Ayman Hussein trifft nach einer Flanke von links über Ali Jasim und Ali Al-Hamadi. Super Tor!



00:30 Uhr Haaland bricht den Bann Die Produktinformationen sind gerade erst vorbei, da knipst Haaland zum 1:0 für die Wikinger!



00:20 Uhr Irak hält Haaland und Norwegen bislang in Schach Der Irak verteidigt bislang aggressiv und diszipliniert gegen den Ball, wodurch Norwegen kaum zu klaren Offensivaktionen kommt. Haaland wird gut abgeschirmt und musste sich bisher mit wenigen Ballaktionen begnügen. WM 2026 Schikane: Irak-Star bei Einreise sieben Stunden verhört

00:09 Uhr Anfangsphase Norwegen kontrolliert die Anfangsphase, doch auch der Irak versteckt sich nicht und sucht mutig den Weg nach vorne.

00:01 Uhr Anpfiff Der Coutdown ist vorbei und Schiri Atcho pfeift die Party an. Irak hat den ersten Ballbesitz.



23:30 Uhr Haaland vorm 1. WM-Spiel WM 2026 heute: Haaland vor WM-Premiere mit Norwegen