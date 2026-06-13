Fußball heute WM ARD live im TV – Wer überträgt Haiti gegen Schottland live im TV?

Zwei WM-Rückkehrer, eine Nacht: Haiti ist erstmals seit 1974 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei, Schottland erstmals seit 1998, und am 1. Spieltag der WM 2026 Gruppe C treffen beide direkt aufeinander. Anstoß im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts ist am Sonntag, 14. Juni 2026 in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 03:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in Boston am Samstagabend). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Haiti gegen Schottland, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Haiti gegen Schottland? Das Spiel läuft live und kostenlos in der ARD, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 14. Juni

Heute stehen 5 WM-Spiele auf dem Programm: Haiti gegen Schottland, Deutschland gegen Curaçao (in der ARD); Brasilien gegen Marokko (im ZDF); Niederlande gegen Japan, Australien gegen Türkei (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Brasilien - - Marokko Weltmeisterschaften Haiti - - Schottland Weltmeisterschaften Australien - - Türkei Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Niederlande - - Japan

Wer überträgt Haiti gegen Schottland im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Haiti gegen Schottland (WM 2026 Gruppe C, 1. Spieltag)

Haiti gegen Schottland (WM 2026 Gruppe C, 1. Spieltag) Wann? Sonntag, 14. Juni 2026

Sonntag, 14. Juni 2026 Anstoß? 03:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in Boston am Samstagabend)

03:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in Boston am Samstagabend) Wo? Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts

Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts Wer überträgt? ARD und MagentaTV

ARD und MagentaTV Free-TV? Ja, in der ARD

Ja, in der ARD Livestream? Kostenlos in der ard mediathek und auf sportschau.de

Die ARD zeigt Haiti gegen Schottland live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Haiti gegen Schottland in der ARD?

Die ARD setzt bei ihren WM-Übertragungen auf ein eingespieltes Team: Durch die ARD-Sendung führen Esther Sedlaczek (im Stadion) sowie Lea Wagner und Malte Völz (Studio). Zum ARD-Kommentatoren-Team gehören Tom Bartels, Bernd Schmelzer, Christina Graf, Philipp Sohmer, Stephanie Baczyk.

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Als ARD-Experten analysieren Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Robin Gosens die Spiele, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet in der ARD Lutz Wagner ein. Alex Schlüter meldet sich für die Sportschau direkt aus dem DFB-Quartier.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Haiti gegen Schottland läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

WM 2026 | Spieltag 1 | Gillette Stadium | - 3:00 Haiti S S N U N - : - Schottland S N N S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Haiti gegen Schottland: Das Duell der WM-Rückkehrer

Über 50 Jahre musste Haiti auf diesen Moment warten: Erstmals seit 1974 steht der Karibikstaat wieder bei einer WM-Endrunde, qualifiziert über die CONCACAF Final Round. Für das von Krisen gebeutelte Land ist allein die Teilnahme ein riesiges Zeichen. Sportlich ruhen die Hoffnungen auf Torjäger Duckens Nazon, der in der Qualifikation sechsmal traf.

Auch Schottland beendet eine lange Durststrecke: Zum ersten Mal seit 1998 sind die Bravehearts wieder bei einer WM, als souveräner Sieger ihrer Qualifikationsgruppe. Und sie bringen einen Turnier-Rekord mit: Torhüter Craig Gordon ist mit 43 Jahren der älteste Spieler der gesamten WM 2026. In der Gruppe C mit Brasilien und Marokko gilt dieses Spiel für beide als das vielleicht entscheidende um Platz drei.

Das Stadion: Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts

Gespielt wird im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Haiti gegen Schottland

Haiti: Mignes Legionärstruppe mit Nazon

Der französische Trainer Sébastien Migne formt eine fast reine Legionärsmannschaft, kaum ein Spieler steht in der heimischen Liga unter Vertrag, viele spielen in Frankreich und England. Mit Platz 84 der Weltrangliste ist Haiti der krasseste Außenseiter der Gruppe, doch Duckens Nazon hat in der Qualifikation bewiesen, dass er für Tore gut ist.

Schottland: Robertson, McTominay und der älteste Mann des Turniers

Trainer Steve Clarke baut auf eine eingespielte Achse: Kapitän Andrew Robertson vom FC Liverpool, dazu Scott McTominay und Billy Gilmour vom SSC Neapel. Zwischen den Pfosten könnte mit dem 43-jährigen Craig Gordon der älteste Spieler der WM-Geschichte dieser Endrunde stehen. Schottland steht auf Platz 36 der Weltrangliste, kam aber noch nie über eine WM-Vorrunde hinaus.

Wer ist Favorit?

Schottland ist klarer Favorit, ein Sieg gegen Haiti gilt für die Bravehearts als Pflicht, wenn erstmals die K.o.-Runde her soll. Haiti dagegen kann befreit aufspielen: Nach 52 Jahren WM-Abstinenz ist jede Minute in Boston ein Geschenk.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe C:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Brasilien > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Haiti > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Marokko > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Schottland > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Haiti und WM 2026 Kader von Schottland.

FAQ zur TV-Übertragung Haiti gegen Schottland

Wer überträgt Haiti gegen Schottland bei der WM 2026?

Haiti gegen Schottland läuft live und kostenlos in der ARD sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Haiti gegen Schottland?

Anstoß ist am Sonntag, 14. Juni 2026 in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 03:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in Boston am Samstagabend) im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts.

Läuft Haiti gegen Schottland im Free-TV?

Ja, das Spiel ist in der ARD frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.

Liveticker Schottland gegen Haiti