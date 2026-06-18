Fußball heute WM live MagentaTV – 1:0 – Wer überträgt Ghana gegen Panama bei der WM 2026 live im TV?

Zum Abschluss des ersten Spieltags steigt in der WM 2026 Gruppe L ein echtes Außenseiter-Duell: Ghana und Panama kämpfen um den Anschluss an die Favoriten England und Kroatien. Anstoß im BMO Field in Toronto, Ontario ist am Donnerstag, 18. Juni 2026 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Toronto). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Ghana gegen Panama, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Ghana gegen Panama? Das Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV.

Fußball heute Vorschau & Aufstellungen: Wann spielt Ghana – Panama?

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 18. Juni

Heute stehen 4 WM-Spiele auf dem Programm: Tschechien gegen Südafrika (im ZDF); Ghana gegen Panama, Usbekistan gegen Kolumbien, Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (exklusiv bei MagentaTV).

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Weltmeisterschaften Ghana 0.03 xG 0.13 1 0 Panama

Wer überträgt Ghana gegen Panama im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Ghana gegen Panama (WM 2026 Gruppe L, 1. Spieltag)

Ghana gegen Panama (WM 2026 Gruppe L, 1. Spieltag) Wann? Donnerstag, 18. Juni 2026

Donnerstag, 18. Juni 2026 Anstoß? 01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Toronto)

01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Toronto) Wo? BMO Field in Toronto, Ontario

BMO Field in Toronto, Ontario Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Ghana gegen Panama gehört zu den 44 Spielen, die MagentaTV exklusiv zeigt. Wer die Partie live sehen will, kommt an MagentaTV also nicht vorbei: kein Free-TV, keine ARD-Mediathek, kein ZDF-Stream. Die MagentaTV-Übertragung läuft in der MagentaTV App, alle Spiele in UHD/4K, die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor dem Anpfiff um 01:00 Uhr.

So siehst du Ghana gegen Panama live: Nur mit MagentaTV

Noch einmal ganz deutlich: Ghana gegen Panama siehst du live nur mit MagentaTV. Die Telekom zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, dazu gibt es Vorberichte ab 90 Minuten vor Anpfiff und den täglichen Breakfast-Club. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar, alle WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

Heißt für dieses Spiel: Rechtzeitig vor dem Anpfiff um 01:00 Uhr MagentaTV zur WM 2026 buchen, die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Ghana gegen Panama bei MagentaTV?

Das WM-Spiel Ghana gegen Panama kommentiert bei MagentaTV Julian Engelhard. Die Moderation aus dem Studio München übernimmt Sascha Bandermann, als Experte ist Jonas Hofmann im Einsatz, für die Taktik-Analyse sorgt Jan Henkel. Die Übertragung startet bereits um 00:20 Uhr, also rund 40 Minuten vor dem Anstoß um 01:00 Uhr MESZ.

WM 2026 | Spieltag 1 | BMO Field | - 1:00 Ghana N N N N U 1 : 0 0.03 xG 0.13 Endergebnis Panama U S N S U Caleb Yirenkyi 90'+5' 1 L. Zigi 14 G. Mensah 18 Jerome Opoku 4 Jonas Adjei Adjetey 26 M. Senaya 11 Antoine Semenyo 15 E. Owusu 3 Caleb Yirenkyi 24 E. Nuamah 22 K. Sulemana 9 J. Ayew 22 Orlando Mosquera 16 A. Andrade 3 J. Córdoba 13 Jiovany Ramos 2 César Blackman 11 Y. Bárcenas 14 C. Harvey 23 Michael Murillo 7 P. Rodríguez 18 Cecilio Waterman 6 Cristian Martínez Tore Tor Caleb Yirenkyi Assist : B. Thomas-Asante) 90' +5

Ghana gegen Panama: Außenseiter-Duell um wichtige Punkte in Gruppe L

Ghana und Panama wissen genau, worum es in diesem Spiel geht. In einer Gruppe L mit Mitfavorit England und Vize-Weltmeister Kroatien ist das direkte Duell der beiden Außenseiter womöglich schon das Endspiel um Platz drei oder sogar den Sprung ins Sechzehntelfinale. Entsprechend angespannt dürfte die Ausgangslage sein.

Die Black Stars von Trainer Otto Addo reisen als Nummer 73 der Welt zur WM und setzen auf ihre individuelle Klasse rund um Mohammed Kudus und Thomas Partey. Panama dagegen hat unter dem spanisch-dänischen Coach Thomas Christiansen einen bemerkenswerten Sprung gemacht und steht in der FIFA-Weltrangliste sogar auf Platz 34, deutlich vor Ghana. Für die Mittelamerikaner ist es nach 2018 erst die zweite WM-Teilnahme überhaupt.

Das Stadion: BMO Field in Toronto, Ontario

Gespielt wird im BMO Field in Toronto, Ontario, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Ghana gegen Panama

Ghana: Otto Addos Black Stars um Kudus und Partey

Otto Addo baut auf eine Mischung aus europäisch erprobten Profis und Tempo in der Offensive. Mittelfeldmotor Thomas Partey gibt die Struktur vor, während Mohammed Kudus der große Unterschiedsspieler ist. Ghana fehlt es zwar an Konstanz, an guten Tagen kann die Mannschaft aber jeden Gegner ärgern.

Panama: Christiansens diszipliniertes Überraschungsteam

Thomas Christiansen hat Panama zu einer kompakten, gut organisierten Einheit geformt, die in der CONCACAF-Region zuletzt für Furore sorgte. Die Mittelamerikaner verteidigen leidenschaftlich und sind über Standards und schnelle Konter gefährlich. Defensivspieler wie César Blackman stehen für die Laufbereitschaft der Elf.

Wer ist Favorit?

Ein enges Spiel auf Augenhöhe. Panama bringt die bessere Platzierung in der Weltrangliste und die stabilere Defensive mit, Ghana die größere individuelle Klasse in der Offensive. Vieles dürfte von der Tagesform und der Effizienz vor dem Tor abhängen.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe L:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 England S > 1 1 0 0 4 2 2 3 2 Ghana S > 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Kroatien N > 1 0 0 1 2 4 -2 0 4 Panama N > 1 0 0 1 0 1 -1 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Ghana und WM 2026 Kader von Panama.

FAQ zur TV-Übertragung Ghana gegen Panama

Wer überträgt Ghana gegen Panama bei der WM 2026?

Ghana gegen Panama läuft exklusiv bei MagentaTV und ist nicht im Free-TV zu sehen. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live, 44 davon exklusiv.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Ghana gegen Panama?

Anstoß ist am Donnerstag, 18. Juni 2026 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Toronto) im BMO Field in Toronto, Ontario.

Läuft Ghana gegen Panama im Free-TV?

Nein. Die Partie gehört zu den 44 Exklusivspielen von MagentaTV. Im Free-TV gibt es anschließend Zusammenfassungen, zum Beispiel im ZDF-Highlightplayer.