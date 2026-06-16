Fußball heute WM live bei MagentaTV – Wer überträgt Frankreich gegen Senegal live im TV? Übertragung?

Ein echtes Schwergewichts-Duell eröffnet die WM 2026 Gruppe I: Vizeweltmeister Frankreich trifft im riesigen MetLife Stadium bei New York auf den Afrika-Cup-Sieger Senegal, es ist eines der attraktivsten Spiele der gesamten Vorrunde. Anstoß im MetLife Stadium New York in East Rutherford, New Jersey, USA ist am Dienstag, 16. Juni 2026 um 21:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in New York). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Frankreich gegen Senegal, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Frankreich gegen Senegal? Das Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV.

TV Übertragung – Wer überträgt Frankreich gegen Senegal im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Frankreich gegen Senegal (WM 2026 Gruppe I, 1. Spieltag)

Frankreich gegen Senegal (WM 2026 Gruppe I, 1. Spieltag) Wann? Dienstag, 16. Juni 2026

Dienstag, 16. Juni 2026 Anstoß? 21:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in New York)

21:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in New York) Wo? MetLife Stadium New York in East Rutherford, New Jersey, USA

MetLife Stadium New York in East Rutherford, New Jersey, USA Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Frankreich gegen Senegal gehört zu den 44 Spielen, die MagentaTV exklusiv zeigt. Wer die Partie live sehen will, kommt an MagentaTV also nicht vorbei: kein Free-TV, keine ARD-Mediathek, kein ZDF-Stream. Die MagentaTV-Übertragung läuft in der MagentaTV App, alle Spiele in UHD/4K, die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor dem Anpfiff um 21:00 Uhr.

So siehst du Frankreich gegen Senegal live: Nur mit MagentaTV

Noch einmal ganz deutlich: Frankreich gegen Senegal siehst du live nur mit MagentaTV. Die Telekom zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, dazu gibt es Vorberichte ab 90 Minuten vor Anpfiff und den täglichen Breakfast-Club. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar, alle WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

Heißt für dieses Spiel: Rechtzeitig vor dem Anpfiff um 21:00 Uhr MagentaTV zur WM 2026 buchen, die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 16. Juni

Heute stehen 3 WM-Spiele auf dem Programm: Iran gegen Neuseeland, Saudi-Arabien gegen Uruguay (im ZDF); Frankreich gegen Senegal (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Saudi Arabien 0.99 xG 1.48 1 1 Uruguay Weltmeisterschaften Iran 2 2 Neuseeland Weltmeisterschaften Frankreich - - Senegal

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Frankreich gegen Senegal bei MagentaTV?

MagentaTV fährt zur WM 2026 ein Staraufgebot auf: Durch die MagentaTV-Übertragung führen Johannes B. Kerner und Laura Wontorra (WM-Studio New York) sowie Anna Kraft (Studio Ismaning). Am MagentaTV-Mikrofon sitzen unter anderem Wolff Fuss, Christian Straßburger, Marco Hagemann, Christina Rann, Jan Platte, Jonas Friedrich, die Deutschland-Spiele kommentiert Wolff Fuss.

Als MagentaTV-Experten analysieren Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp, Tabea Kemme, Manuel Baum, Tobias Schweinsteiger, Jonas Hofmann das Geschehen, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet Patrick Ittrich ein. Die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor Anpfiff, dazu gibt es täglich den Breakfast-Club mit Analysen und Highlights. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat, monatlich kündbar, alle 104 WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

Frankreich gegen Senegal: Weltklasse gegen Afrikas Spitze

Größer kann ein Auftakt kaum sein: Frankreich, Weltmeister von 2018, Finalist von 2022 und aktuell die Nummer 3 der FIFA-Weltrangliste, trifft auf Senegal, die beste Mannschaft Afrikas und Nummer 15 der Welt. Didier Deschamps, der nach der WM seinen Posten abgeben wird, will mit Frankreichs Starensemble noch einmal nach dem Titel greifen.

Senegal unter Trainer Pape Thiaw ist alles andere als ein Statist. Die Löwen der Teranga gewannen 2022 den Afrika-Cup und bringen eine physisch wie technisch herausragende Mannschaft mit, die jedem Favoriten wehtun kann. In der Gruppe I warten danach noch Norwegen und Irak, doch dieses Topspiel dürfte schon viel über den Gruppensieg aussagen.

Das Stadion: MetLife Stadium New York in East Rutherford, New Jersey, USA

Gespielt wird im MetLife Stadium New York in East Rutherford, New Jersey, USA, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Frankreich gegen Senegal

Frankreich: Deschamps und ein Kader voller Weltstars

Didier Deschamps verfügt über einen der tiefsten Kader des Turniers. Vorne führt Kapitän Kylian Mbappé die Equipe an, flankiert von Ousmane Dembélé, Désiré Doué und Michael Olise. In der Offensive hat Deschamps die Qual der Wahl, alle Stars sind fit. Der scheidende Nationaltrainer gibt sich dennoch demütig: „Die einzige Wahrheit, die zählt, ist die auf dem Spielfeld.“ Im Mittelfeld dirigiert Aurélien Tchouaméni, hinten sichern William Saliba und Weltklasse-Torwart Mike Maignan die Defensive ab. Auf nahezu jeder Position steht ein Topstar bereit.

Senegal: Pape Thiaws Löwen um Sadio Mané

Senegal baut weiter auf seinen Superstar Sadio Mané, dazu kommen Torjäger Nicolas Jackson, der wirblige Iliman Ndiaye und Mittelfeldstratege Pape Matar Sarr. Die Mannschaft von Pape Thiaw überzeugt durch Tempo, Wucht und eine eingespielte Achse, mit der sie Frankreich phasenweise das Leben schwer machen kann.

Wer ist Favorit?

Frankreich, aber mit Respekt. Die individuelle Klasse spricht für die Equipe Tricolore, doch Senegal hat das Potenzial für eine Überraschung. Ein enges Spiel mit Vorteilen für die Franzosen ist das wahrscheinlichste Szenario.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe I:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Irak > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Norwegen > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Senegal > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Frankreich und WM 2026 Kader von Senegal.

FAQ zur TV-Übertragung Frankreich gegen Senegal

Wer überträgt Frankreich gegen Senegal bei der WM 2026?

Frankreich gegen Senegal läuft exklusiv bei MagentaTV und ist nicht im Free-TV zu sehen. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live, 44 davon exklusiv.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Frankreich gegen Senegal?

Anstoß ist am Dienstag, 16. Juni 2026 um 21:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in New York) im MetLife Stadium New York in East Rutherford, New Jersey, USA.

Läuft Frankreich gegen Senegal im Free-TV?

Nein. Die Partie gehört zu den 44 Exklusivspielen von MagentaTV. Im Free-TV gibt es anschließend Zusammenfassungen, zum Beispiel im ZDF-Highlightplayer.

Liveticker Frankreich gegen Senegal