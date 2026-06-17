Fußball heute WM live im ZDF – 4:2 Wer überträgt England gegen Kroatien live im TV? Übertragung

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Wer überträgt England gegen Kroatien im TV und Livestream?
- 2 Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet England gegen Kroatien im ZDF?
- 3 WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live
- 4 England gegen Kroatien: Tuchels Three Lions und das Wiedersehen von 2018
- 5 Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 17. Juni
- 6 Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei England gegen Kroatien
- 7 FAQ zur TV-Übertragung England gegen Kroatien
- 8 Live Ticker England gegen Kroatien – Dallas Stadium WM 2026 Stadion
- 8.1 Aufstellung England
- 8.2 Aufstellung Kroatien
- 8.2.1 Aus! Aus! Aus!
- 8.2.2 Kane blockt im eigenen Sechzehner
- 8.2.3 Ziemlich fairer Fußball heute
- 8.2.4 Harry Kane schreibt heute englische Fußball-Geschichte
- 8.2.5 6 Minuten oben drauf
- 8.2.6 90. Spielminute schon
- 8.2.7 Die Joker stehen!
- 8.2.8 Kroatien schnuppert am Ausgleich
- 8.2.9 Tuchel coacht während dem Break
- 8.2.10 Kroatien kommt besser ins Spiel
- 8.2.11 Wechsel bei England
- 8.2.12 Die nächste Runde bitte
- 8.2.13 Doppelwechsel bei Kroatien
- 8.2.14 Gordon dribbelt kurz los
- 8.2.15 Kurzer Reality-Check
- 8.2.16 England drückt auch statistisch aufs Tempo
- 8.2.17 Modrić muss runter
- 8.2.18 Kane mit drei Chancen hintereinander
- 8.2.19 Nächste gefährliche Ecke
- 8.2.20 England on Fire!
- 8.2.21 Doppelchance für Bellingham & O'Reilly
- 8.2.22 Bellingham macht's! 3:2 für die Three Lions
- 8.2.23 Zweite Halbzeit - Englands bekannte Probleme
- 8.2.24 Alle wieder da
- 8.2.25 Halbzeit zwischen England und Kroatien! 4 Tore in Texas!
- 8.2.26 Musa noch zum 2:2!
- 8.2.27 Nachspielzeit läuft
- 8.2.28 Ally Pally Vibes in Houston
- 8.2.29 Ecke Rice, Kopfball Kane, 2:1
- 8.2.30 120 km/h Kracher bringt den Ausgleich
- 8.2.31 Super Tor zum 1:1!
- 8.2.32 Noch 10 Minuten regulär!
- 8.2.33 Kane auf Madueke
- 8.2.34 Es geht schon weiter
- 8.2.35 Ein Bild von Kane seinem Elfer!
- 8.2.36 Trinkpause!
- 8.2.37 20. Spielminute - England hat nun die Kontrolle
- 8.2.38 England macht es schnell
- 8.2.39 Der zweite sitzt. Kane für England zum 1:0!
- 8.2.40 Livakovic hält!
- 8.2.41 Elfer für England
- 8.2.42 Kane taucht im Strafraum auf
- 8.2.43 England setzt auf Ballbesitz
- 8.2.44 Ecke für Kroatien
- 8.2.45 Englands WM-Mission beginnt gegen Kroatien
- 8.2.46 Kurze England-Stats vor dem Anpfiff
- 8.2.47 Das Spitzenspiel in Dallas geht gleich los!
- 8.2.48 Bellingham heute als Zehner
- 8.2.49 Modrić vor der 5. WM-Teilnahme und 199. Länderspiel
- 8.2.50 Offizielle Aufstellungen sind da!
- 8.2.51 WM Kader von England
- 8.2.52 Kommentatoren & Moderatoren heute Abend
- 8.2.53 Wer überträgt England gegen Kroatien live im TV? Übertragung
Ein echtes Schwergewichts-Duell eröffnet die WM 2026 Gruppe L: England unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel trifft auf Vize-Weltmeister Kroatien um Routinier Luka Modrić. Anstoß im Dallas Stadium in Arlington ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 um 22:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Dallas). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel England gegen Kroatien, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt England gegen Kroatien? Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.
Wer überträgt England gegen Kroatien im TV und Livestream?
- Wer spielt heute? England gegen Kroatien (WM 2026 Gruppe L, 1. Spieltag)
- Wann? Mittwoch, 17. Juni 2026
- Anstoß? 22:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Dallas)
- Wo? Dallas Stadium in Arlington
- Wer überträgt? ZDF und MagentaTV
- Free-TV? Ja, im ZDF
- Livestream? Kostenlos im zdf-streaming-portal und auf sportstudio.de
Das ZDF zeigt England gegen Kroatien live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.
Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet England gegen Kroatien im ZDF?
Ab 21.20 Uhr starten das ZDF und MagentaTV mit der gemeinsamen Vorberichterstattung für das Abendspiel zwischen England und Kroatien, bevor der Ball um 22.00 Uhr rollt.
Im ZDF begleitet Kommentator Oliver Schmidt das Spiel. Die Moderation liegt bei Jochen Breyer, der die Partie zusammen mit der bewährten Expertenrunde aus Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker analysiert. Als Field-Reporter fängt zudem Alexander Ruda die Stimmen direkt am Spielfeldrand ein.
Auch MagentaTV fährt für diese Partie groß auf: Das Hauptspiel wird von Wolff Fuss und dem Experten Robert Andrich kommentiert. Fans taktischer Finessen können zudem auf einen separaten Taktik-Feed mit Benni Zander und Experte Sebastian Kneißl ausweichen. Direkt aus dem Stadion moderiert Johannes B. Kerner an der Seite von Experte Jürgen Klopp, während sich Sascha Bandermann und Experte Jonas Hofmann aus dem Studio in München melden. Abgerundet wird die umfangreiche Berichterstattung durch Jan Henkel in der Taktik-Analyse sowie Patrick Ittrich, der als Schiedsrichter-Experte strittige Szenen einordnet.
WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live
England gegen Kroatien läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.
England gegen Kroatien: Tuchels Three Lions und das Wiedersehen von 2018
Brisanter könnte ein Auftakt kaum sein: England, die Nummer 4 der Welt, trifft ausgerechnet zum Start auf Kroatien (Platz 11), den Gegner, der die Three Lions im WM-Halbfinale 2018 aus dem Turnier warf. England wird seit 2025 vom deutschen Startrainer Thomas Tuchel betreut, der mit dem goldenen Jahrgang endlich den großen Titel holen soll.
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Kroatien unter Langzeit-Coach Zlatko Dalić ist auch 2026 wieder das Turnierteam schlechthin. Rund um Mittelfeld-Legende Luka Modrić bringen die Vize-Weltmeister von 2018 eine Mischung aus Erfahrung und frischen Kräften mit. In der Gruppe L warten danach noch Ghana und Panama, doch dieses Topspiel könnte schon die Weichen für den Gruppensieg stellen.
Das Stadion: Dallas Stadium in Arlington
Gespielt wird im Dallas Stadium in Arlington, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.
Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 17. Juni
Heute stehen 5 WM-Spiele auf dem Programm: Argentinien gegen Algerien (in der ARD); Österreich gegen Jordanien, England gegen Kroatien, Portugal gegen DR Kongo (im ZDF); Irak gegen Norwegen (exklusiv bei MagentaTV).
Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei England gegen Kroatien
England: Tuchels Three Lions um Harry Kane
Thomas Tuchel verfügt über einen der tiefsten Kader des Turniers. Kapitän und Rekordtorjäger Harry Kane führt den Angriff an, dahinter wirbeln Phil Foden und Bukayo Saka, im Mittelfeld räumt Declan Rice ab. Dazu kommt Ausnahmekönner Jude Bellingham. Auf dem Papier ist England einer der größten Titelkandidaten.
Kroatien: Dalićs goldene Generation um Luka Modrić
Zlatko Dalić baut weiter auf seinen Taktgeber Luka Modrić, der auch jenseits der 39 das Spiel der Kroaten lenkt. Um ihn herum stehen erfahrene Europa-Profis wie Mateo Kovačić und Abwehrchef Joško Gvardiol. Kroatien ist berüchtigt dafür, in Turnieren über sich hinauszuwachsen, das bewiesen die Finalteilnahme 2018 und Platz drei 2022.
Wer ist Favorit?
Leicht England, wegen der größeren individuellen Breite im Kader. Kroatien ist als Turniermannschaft aber immer für eine Überraschung gut, gerade in engen Spielen ist die Erfahrung der Dalić-Elf Gold wert. Ein enges Duell ist programmiert.
So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe L:
Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von England und WM 2026 Kader von Kroatien.
FAQ zur TV-Übertragung England gegen Kroatien
Wer überträgt England gegen Kroatien bei der WM 2026?
England gegen Kroatien läuft live und kostenlos im ZDF sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de.
Wann beginnt das WM 2026 Spiel England gegen Kroatien?
Anstoß ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 um 22:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Dallas) im Dallas Stadium in Arlington.
Läuft England gegen Kroatien im Free-TV?
Ja, das Spiel ist im ZDF frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.
Live Ticker England gegen Kroatien – Dallas Stadium WM 2026 Stadion
Aufstellung England
Pickford - James, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Rogers, Gordon - Kane
Aufstellung Kroatien
Livakovic - Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Perisic - P. Sucic, Modric, Kovacic, Baturina - Musa
Aus! Aus! Aus!
England siegt unter'm Strich verdient mit 4:2.
Kane blockt im eigenen Sechzehner
Kane ist einfach überall. Diesmal blockt er im eigenen Strafraum einen Schuss mit dem Bauch, sodass England weiter mit 4:2 führt.
Ziemlich fairer Fußball heute
Der Schiri namens Clement Turpin ist heute ohne Karten ausgekommen. Bisher!
Harry Kane schreibt heute englische Fußball-Geschichte
Mit seinen Treffern Nummer neun und zehn bei Weltmeisterschaften zieht der England-Kapitän mit Gary Lineker als bester englischer WM-Torschütze gleich. Zudem traf Kane nun wie zuvor nur David Beckham bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften.
6 Minuten oben drauf
Nachspielzeit soll 6 Minuten dauern.
90. Spielminute schon
Die letzte Minute läuft bereits und der Sieger steht wahrscheinlich fest. Das war ein kurzweiliger Kick, der dank der vielen Treffer sogar ziemlich attraktiv anzusehen war. Kroatien konnte dann doch zu wenig Durchschlagskraft erzeugen.
Die Joker stehen!
Tuchels Jocker stechen! Saka auf Rashford, der eiskalt bleibt und zum 4:2 einnetzt. Mitten in die starke Phase der Kroaten, das könnte es gewesen sein.
Kroatien schnuppert am Ausgleich
Kramarić flankt von links. Pickford faustet den Ball weg, wenn auch nicht besonders überzeugend. Der Ball landet bei Sucic am Rand des Strafraums. Pickford atmet auf, als Sucic den Ball weit über die Latte schießt.
Tuchel coacht während dem Break
Arlington, Texas, USA, 17. Juni 2026: Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel gibt seinen Spielern während des WM-Gruppenspiels der Gruppe L gegen Kroatien im Dallas Stadium taktische Anweisungen. (Foto: Michael Steele/Getty Images)
Kroatien kommt besser ins Spiel
Der eingewechselte Marco Pasalic prüft Keeper Pickford. "Fällt hier noch ein Tor?", fragen wir uns, während Dalic die nächsten Wechsel vorbereitet.
Wechsel bei England
Rice, Madueke und Gordon runter, Saka, Rashford und Rogers rein. Da kommt natürlich brutale Qualität von der Bank!
Die nächste Runde bitte
Der Schiri bittet die Spieler an die Bar. Kurze Pause!
Doppelwechsel bei Kroatien
Kroatien nimmt einen Doppelwechsel vor und ersetzt Musa und Vuskovic durch Matanovic und Marco Pasalic. (Der Pasalic, der von Beginn an spielte und weiterhin auf dem Platz steht, ist Mario.)
Gordon dribbelt kurz los
Barcas 80-Millionen-Neuzugang Gordon dribbelt über seine Seite an, aber rennt sich fest. Der Mittelfeldspieler hat wenig gezeigt bisher.
Kurzer Reality-Check
Man könnte ja meinen, England sei hier schon durch, aber NOCH steht es ja erst 3:2. Kroatien ist noch im Spiel und wird noch Möglichkeiten bekommen.
England drückt auch statistisch aufs Tempo
Die Zahlen sprechen klar für England: 2,40 zu 0,41 xG, 18:4 Torschüsse und 8:1 Ecken. Nur beim Ballbesitz liegt Kroatien mit 47 Prozent noch einigermaßen auf Augenhöhe.
Modrić muss runter
Kroatien-Coach Zlatko Dalic versucht etwas Ruhe ins Spiel zu bringen, nachdem England hier nicht lockergelassen hat. Es kommt Kovačić für den heute glücklosen oder überforderten Modrić.
Kane mit drei Chancen hintereinander
Kane hat das 4:2 dreimal auf dem Fuß, doch die Kroaten retten mit vereinten Kräften
Nächste gefährliche Ecke
England inzwischen mit der 5. Ecke und wieder wird's brenzlig, weil Kroatien nicht gut steht. Aber Englands Standards sind richtig stark heute.
England on Fire!
Die dritte, vierte gute Möglichkeit für die Engländer in nur 6 Minuten nach dem Seitenwechsel, diesmal durch Rice.
Doppelchance für Bellingham & O'Reilly
Bellingham schießt aus zentraler Position, aber einfach zu halten für Livakovic. Rice dann mit der Ecke, doch O'Reilly vergibt relativ frei am zweiten Pfosten.
Bellingham macht's! 3:2 für die Three Lions
Zum dritten Mal geht England in Führung. Bellingham kommt über die Flanke von Madueke, rennt fast bis zum Fünfer und hat beim Abschluss etwas Glück, dass die Pille ins Tor eiert. Kann England diesmal die Führung halten oder schlagen die Comeback-Kroaten wieder zu?
Zweite Halbzeit - Englands bekannte Probleme
Englands Co-Trainer Anthony Barry kritisierte kurz vor der Pause die „ängstlichen Muster“ seiner Mannschaft. Auf dem Platz spiegelt sich das bislang durchaus wider. Wer gewinnt hier?
Alle wieder da
Alle 22 Spieler sind zurück, es gibt keine Wechsel und kann gleich weitergehen.
Halbzeit zwischen England und Kroatien! 4 Tore in Texas!
Beide Teams waren in Halbzeit 1 um Spielkontrolle bemüht, aber leisteten sich hier und da einige Patzer im Passspiel. England wurde im Prinzip nur über Standards und Madueke gefährlich, während Kroatien Offensiv nur selten wirklich gefährlich wurde, aber viel draus gemacht hat.
Eine gute erste Halbzeit für den englischen Doppelpacker Kane, aber Kroatien gibt sich nicht geschlagen. Ein sehr unterhaltsames Spiel. Mehr davon, bitte!
Musa noch zum 2:2!
Kurz vorm Abpfiff vollendet Musa einen super Angriff der Kroaten! Halbzeit!
Nachspielzeit läuft
5 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, nun sind noch 3 davon übrig.
Ally Pally Vibes in Houston
Die englische Torhymne ist übrigens dieses Teil, was beim Darts immer läuft:
The Darts Anthem - Chase The Sun
Ecke Rice, Kopfball Kane, 2:1
So einfach geht's. Rice mit einer punktgenauen Ecke, die der einlaufende Kane locker einköpfen kann. Aber wo sind die ganzen Verteidiger? Jedenfalls nicht in der Nähe des Balls oder des köpfenden Kanes. Schon wieder ein Doppelpack!
120 km/h Kracher bringt den Ausgleich
Baturinas Schuss wurde mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h gemessen. Da wird es schwer für den gegnerischen Keeper. Kroatien hat nun das Match-Momentum in der Hand.
Super Tor zum 1:1!
Fast aus dem Nichts ballert Baturina aus knapp 18 Metern den Ball ins Tor! Kann Pickford den haben?
Noch 10 Minuten regulär!
Die Kroaten stehen tief und England macht nicht viel aus der Überlegenheit. Nur Madueke sieht in der Offensive gefährlich aus. Viel passiert hier aber nicht im Moment. Beide Teams können mehr.
Kane auf Madueke
Erneut ein unsauberer Ball von Kane im Aufbau. Die Szene endet immerhin mit einem Foul für England. Daraufhin wieder der Pass von Kane rechts raus auf Madueke, bei dessen Flanke nicht viel gefehlt hat.
Es geht schon weiter
Die Spielunterbrechung wurde mit Buhrufen begleitet, aber inzwischen rollt die Kugel wieder. Tuchel war die ganze Zeit ziemlich aktiv an der Seitenlinie.
Ein Bild von Kane seinem Elfer!
Arlington, Texas, USA, 17. Juni 2026: Englands Kapitän Harry Kane (9) verwandelt im WM-Gruppenspiel der Gruppe L gegen Kroatien im Dallas Stadium einen Elfmeter zur Führung seiner Mannschaft. (Foto: Richard Pelham/Getty Images)
Trinkpause!
20. Spielminute - England hat nun die Kontrolle
Nachdem das kroatische Gegenpressing in den Anfangsminuten noch erfolgreicher war, hat England nun die Kontrolle über das Spielgerät, während Kroatien etwas tiefer verteidigt. Die Vatreni lauern auf Konter und setzen auf tiefe Bälle.
England macht es schnell
Über Pickford und Kane kommt der Ball zu Madueke, der eine Ecke rausholt. England ist im Spiel, aber Kroatien tauchte eben auch gefährlich im gegnerischen Sechzehner auf.
Der zweite sitzt. Kane für England zum 1:0!
Diesmal läuft Kane nicht auf Zehenspitzen an. Er hämmerte den Elfmeter in die rechte Ecke des Tors, während der Torwart in die falsche Ecke sprang – und England geht in Führung!
Livakovic hält!
Der kroatische Keeper hat ihn! Viel zu mittig von Kane! Es bleibt beim 0:0! Aber der VAR greift ein ...
Elfer für England
Zwei Ecken später wird Madueke von Modrić klar gefoult, es gibt 11-Meter für England!
Kane taucht im Strafraum auf
Nach einer ewig langen Passstafette in Englands Mittelfeld kommt der Ball zu Kane, der eine Ecke rausholt.
England setzt auf Ballbesitz
England versucht den Ball hinten rauszuspielen, während Kroatien auf lange Bälle setzt. Ein langer Ball von England-Keeper Pickford landet im Aus.
Ecke für Kroatien
Die Kroaten laufen hoch an und holen eine Ecke raus, die allerdings nichts einbringt.
Englands WM-Mission beginnt gegen Kroatien
Anpfiff in Dallas! Kick-off für England. Die Three Lions starten gegen den starken WM-Teilnehmer Kroatien ins Turnier und will nach den Patzern von Spanien und Portugal ein erstes Ausrufezeichen im Titelrennen setzen.
Kurze England-Stats vor dem Anpfiff
Thomas Tuchel gewann 11 seiner ersten 14 Spiele als Nationaltrainer, wartet gegen Top-20-Nationen aber noch auf den ersten Sieg. Harry Kane zieht mit seinem 115. Länderspiel mit David Beckham gleich, während Jude Bellingham als jüngster Europäer überhaupt bei vier großen Turnieren zum Einsatz kommt. Gerade wird im Stadion God Save the King gesungen.
Das Spitzenspiel in Dallas geht gleich los!
60 Jahre nach dem WM-Triumph von 1966 träumt England erneut vom großen Wurf. Kroatien strebt nach dem 2. und 3. Platz (2018, 2022) die nächste erfolgreiche WM an!
In Dallas herrschen weiterhin hochsommerliche Bedingungen von über 30 Grad, für den Nachmittag gilt eine Hitzewarnung. Heute könnten die Cooling Breaks Sinn machen.
Bellingham heute als Zehner
Jude Bellingham erhält tatsächlich den Vorzug auf der Position 10 vor Morgan Rogers. Auf der linken Seite wurde Anthony Gordon vor Marcus Rashford aufgestellt. Eine weitere Überraschung: Noni Madueke besetzt die andere rechte Flanke; während Bukayo Saka, der nicht zu 100 Prozent fit ist, vorsichtshalber auf der Bank bleibt. Ezri Konsa steht neben John Stones in der Innenverteidigung in der Startelf.
Modrić vor der 5. WM-Teilnahme und 199. Länderspiel
Luka Modrić (40) ist der achte Spieler, der an fünf oder mehr Weltmeisterschaften teilgenommen hat, und der erste, bei dem diese Teilnahmen nicht aufeinanderfolgend stattfanden.
Er hat an den Weltmeisterschaften 2006, 2014, 2018, 2022 und (in etwa 20 Minuten) 2026 teilgenommen, während sich Kroatien 2010 nicht qualifiziert hatte.
Offizielle Aufstellungen sind da!
England: Pickford - James, Konsa, Stones, O'Reilly - Anderson, Madueke - Bellingham, Rice, Gordon - Kane. - Trainer: Tuchel
Kroatien: Livaković - Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Perisic - Sucic, Modrić, Pasalić, Baturina - Musa. - Trainer: Dalić
Schiedsrichter: Clément Turpin (Frankreich)
WM Kader von England
Livramento fällt für die Weltmeisterschaft aus, nachdem er sich am Sonntag im Training eine Wadenverletzung zugezogen hat. Der 23-jährige Verteidiger von Newcastle United, Livramento, zog sich am Sonntag im Training eine Wadenverletzung zu; eine Untersuchung am folgenden Tag bestätigte, dass er nicht am Turnier teilnehmen kann. Chalobah ersetzt den verletzten Livramento im englischen Kader. Chalobah hat ein Länderspiel für sein Land bestritten, und zwar bei einer 1:3-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Senegal im vergangenen Jahr. Der Innenverteidiger war in der Saison 2025/26 Stammspieler bei seinem Verein Chelsea, kam auf 47 Einsätze und erzielte drei Tore.
Kommentatoren & Moderatoren heute Abend
Ab 21.20 Uhr starten das ZDF und MagentaTV mit der gemeinsamen Vorberichterstattung für das Abendspiel zwischen England und Kroatien, bevor der Ball um 22.00 Uhr rollt.
Im ZDF begleitet Kommentator Oliver Schmidt das Spiel. Die Moderation liegt bei Jochen Breyer, der die Partie zusammen mit der bewährten Expertenrunde aus Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker analysiert. Als Field-Reporter fängt zudem Alexander Ruda die Stimmen direkt am Spielfeldrand ein.
Auch MagentaTV fährt für diese Partie groß auf: Das Hauptspiel wird von Wolff Fuss und dem Experten Robert Andrich kommentiert. Fans taktischer Finessen können zudem auf einen separaten Taktik-Feed mit Benni Zander und Experte Sebastian Kneißl ausweichen. Direkt aus dem Stadion moderiert Johannes B. Kerner an der Seite von Experte Jürgen Klopp, während sich Sascha Bandermann und Experte Jonas Hofmann aus dem Studio in München melden. Abgerundet wird die umfangreiche Berichterstattung durch Jan Henkel in der Taktik-Analyse sowie Patrick Ittrich, der als Schiedsrichter-Experte strittige Szenen einordnet.
Wer überträgt England gegen Kroatien live im TV? Übertragung
Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.