Fußball heute WM live im ZDF – 4:2 Wer überträgt England gegen Kroatien live im TV? Übertragung

Ein echtes Schwergewichts-Duell eröffnet die WM 2026 Gruppe L: England unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel trifft auf Vize-Weltmeister Kroatien um Routinier Luka Modrić. Anstoß im Dallas Stadium in Arlington ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 um 22:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Dallas). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel England gegen Kroatien, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt England gegen Kroatien? Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Weltmeisterschaften England 2.82 xG 0.53 4 2 Kroatien

Wer überträgt England gegen Kroatien im TV und Livestream?

Wer spielt heute? England gegen Kroatien (WM 2026 Gruppe L, 1. Spieltag)

England gegen Kroatien (WM 2026 Gruppe L, 1. Spieltag) Wann? Mittwoch, 17. Juni 2026

Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoß? 22:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Dallas)

22:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Dallas) Wo? Dallas Stadium in Arlington

Dallas Stadium in Arlington Wer überträgt? ZDF und MagentaTV

ZDF und MagentaTV Free-TV? Ja, im ZDF

Ja, im ZDF Livestream? Kostenlos im zdf-streaming-portal und auf sportstudio.de

Das ZDF zeigt England gegen Kroatien live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet England gegen Kroatien im ZDF?

Ab 21.20 Uhr starten das ZDF und MagentaTV mit der gemeinsamen Vorberichterstattung für das Abendspiel zwischen England und Kroatien, bevor der Ball um 22.00 Uhr rollt.

Im ZDF begleitet Kommentator Oliver Schmidt das Spiel. Die Moderation liegt bei Jochen Breyer, der die Partie zusammen mit der bewährten Expertenrunde aus Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker analysiert. Als Field-Reporter fängt zudem Alexander Ruda die Stimmen direkt am Spielfeldrand ein.

Auch MagentaTV fährt für diese Partie groß auf: Das Hauptspiel wird von Wolff Fuss und dem Experten Robert Andrich kommentiert. Fans taktischer Finessen können zudem auf einen separaten Taktik-Feed mit Benni Zander und Experte Sebastian Kneißl ausweichen. Direkt aus dem Stadion moderiert Johannes B. Kerner an der Seite von Experte Jürgen Klopp, während sich Sascha Bandermann und Experte Jonas Hofmann aus dem Studio in München melden. Abgerundet wird die umfangreiche Berichterstattung durch Jan Henkel in der Taktik-Analyse sowie Patrick Ittrich, der als Schiedsrichter-Experte strittige Szenen einordnet.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

England gegen Kroatien läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

WM 2026 | Spieltag 1 | Dallas Stadium WM 2026 Stadion | - 22:00 England S U N S S 4 : 2 2.82 xG 0.53 Endergebnis Kroatien S S N N S Harry Kane 12' Harry Kane 42' J. Bellingham 47' Marcus Rashford 85' M. Baturina 36' P. Musa 45'+5'

England gegen Kroatien: Tuchels Three Lions und das Wiedersehen von 2018

Brisanter könnte ein Auftakt kaum sein: England, die Nummer 4 der Welt, trifft ausgerechnet zum Start auf Kroatien (Platz 11), den Gegner, der die Three Lions im WM-Halbfinale 2018 aus dem Turnier warf. England wird seit 2025 vom deutschen Startrainer Thomas Tuchel betreut, der mit dem goldenen Jahrgang endlich den großen Titel holen soll.

Kroatien unter Langzeit-Coach Zlatko Dalić ist auch 2026 wieder das Turnierteam schlechthin. Rund um Mittelfeld-Legende Luka Modrić bringen die Vize-Weltmeister von 2018 eine Mischung aus Erfahrung und frischen Kräften mit. In der Gruppe L warten danach noch Ghana und Panama, doch dieses Topspiel könnte schon die Weichen für den Gruppensieg stellen.

Das Stadion: Dallas Stadium in Arlington

Gespielt wird im Dallas Stadium in Arlington, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 17. Juni

Heute stehen 5 WM-Spiele auf dem Programm: Argentinien gegen Algerien (in der ARD); Österreich gegen Jordanien, England gegen Kroatien, Portugal gegen DR Kongo (im ZDF); Irak gegen Norwegen (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Irak 0.77 xG 2.53 1 4 Norwegen Weltmeisterschaften Argentinien 1.23 xG 0.31 3 0 Algerien Weltmeisterschaften Österreich 0.83 xG 0.53 3 1 Jordanien Weltmeisterschaften Portugal 0.62 xG 0.82 1 1 DR Kongo Weltmeisterschaften England 2.82 xG 0.53 4 2 Kroatien

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei England gegen Kroatien

England: Tuchels Three Lions um Harry Kane

Thomas Tuchel verfügt über einen der tiefsten Kader des Turniers. Kapitän und Rekordtorjäger Harry Kane führt den Angriff an, dahinter wirbeln Phil Foden und Bukayo Saka, im Mittelfeld räumt Declan Rice ab. Dazu kommt Ausnahmekönner Jude Bellingham. Auf dem Papier ist England einer der größten Titelkandidaten.

Kroatien: Dalićs goldene Generation um Luka Modrić

Zlatko Dalić baut weiter auf seinen Taktgeber Luka Modrić, der auch jenseits der 39 das Spiel der Kroaten lenkt. Um ihn herum stehen erfahrene Europa-Profis wie Mateo Kovačić und Abwehrchef Joško Gvardiol. Kroatien ist berüchtigt dafür, in Turnieren über sich hinauszuwachsen, das bewiesen die Finalteilnahme 2018 und Platz drei 2022.

Wer ist Favorit?

Leicht England, wegen der größeren individuellen Breite im Kader. Kroatien ist als Turniermannschaft aber immer für eine Überraschung gut, gerade in engen Spielen ist die Erfahrung der Dalić-Elf Gold wert. Ein enges Duell ist programmiert.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe L:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 England S > 1 1 0 0 4 2 2 3 2 Ghana > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kroatien N > 1 0 0 1 2 4 -2 0 4 Panama > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von England und WM 2026 Kader von Kroatien.

FAQ zur TV-Übertragung England gegen Kroatien

Wer überträgt England gegen Kroatien bei der WM 2026?

England gegen Kroatien läuft live und kostenlos im ZDF sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel England gegen Kroatien?

Anstoß ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 um 22:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Dallas) im Dallas Stadium in Arlington.

Läuft England gegen Kroatien im Free-TV?

Ja, das Spiel ist im ZDF frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.