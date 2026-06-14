Fußball heute WM ARD live im TV – Wer überträgt Elfenbeinküste gegen Ecuador live im TV?

Aus deutscher Sicht ist diese Partie Pflichtprogramm: In der WM 2026 Gruppe E duellieren sich die beiden härtesten Rivalen der DFB-Elf um die beste Ausgangsposition. Anstoß im Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia ist am Montag, 15. Juni 2026 in der Nacht von Sonntag auf Montag um 01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Philadelphia am Sonntagabend). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Elfenbeinküste gegen Ecuador, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Elfenbeinküste gegen Ecuador? Das Spiel läuft live und kostenlos in der ARD, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 15. Juni

Heute stehen 4 WM-Spiele auf dem Programm: Elfenbeinküste gegen Ecuador, Belgien gegen Ägypten, Spanien gegen Kap Verde (in der ARD); Schweden gegen Tunesien (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Elfenbeinküste - - Ecuador Weltmeisterschaften Schweden - - Tunesien Weltmeisterschaften Spanien - - Kap Verden Weltmeisterschaften Belgien - - Ägypten

Wer überträgt Elfenbeinküste gegen Ecuador im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Elfenbeinküste gegen Ecuador (WM 2026 Gruppe E, 1. Spieltag)

Elfenbeinküste gegen Ecuador (WM 2026 Gruppe E, 1. Spieltag) Wann? Montag, 15. Juni 2026

Montag, 15. Juni 2026 Anstoß? 01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Philadelphia am Sonntagabend)

01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Philadelphia am Sonntagabend) Wo? Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia

Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia Wer überträgt? ARD und MagentaTV

ARD und MagentaTV Free-TV? Ja, in der ARD

Ja, in der ARD Livestream? Kostenlos in der ard mediathek und auf sportschau.de

Die ARD zeigt Elfenbeinküste gegen Ecuador live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Elfenbeinküste gegen Ecuador in der ARD?

Die ARD setzt bei ihren WM-Übertragungen auf ein eingespieltes Team: Durch die ARD-Sendung führen Esther Sedlaczek (im Stadion) sowie Lea Wagner und Malte Völz (Studio). Zum ARD-Kommentatoren-Team gehören Tom Bartels, Bernd Schmelzer, Christina Graf, Philipp Sohmer, Stephanie Baczyk.

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Als ARD-Experten analysieren Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Robin Gosens die Spiele, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet in der ARD Lutz Wagner ein. Alex Schlüter meldet sich für die Sportschau direkt aus dem DFB-Quartier.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Elfenbeinküste gegen Ecuador läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Elfenbeinküste gegen Ecuador: Das Duell der Deutschland-Rivalen

Wenn sich die Elfenbeinküste und Ecuador in der Nacht zum Montag gegenüberstehen, schaut auch Julian Nagelsmann genau hin: Beide Teams sind die direkten Konkurrenten der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppe E. Die Ivorer reisen als amtierender Afrikameister von 2024 und souveräner Sieger ihrer CAF-Qualifikationsgruppe an. Ecuador beendete die südamerikanische Qualifikation hinter Argentinien auf Platz zwei, vor Brasilien, Kolumbien und Uruguay.

Vor allem die Defensive der La Tri ist ein Pfund: Nur fünf Gegentore in 18 Qualifikationsspielen, das war der Bestwert in Südamerika. Wer dieses Duell gewinnt, geht mit besten Karten in den Kampf um Platz zwei hinter dem Gruppenfavoriten Deutschland, auf den beide Teams noch treffen.

Das Stadion: Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia

Gespielt wird im Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Elfenbeinküste gegen Ecuador

Elfenbeinküste: Afrikameister mit dem jüngsten Kader der Gruppe

Trainer Emerse Fae setzt auf den jüngsten Kader der Gruppe E (im Schnitt 25,3 Jahre). Vorne soll der frühere Bundesliga-Stürmer Sébastien Haller für die Tore sorgen, dazu kommen das Sturmjuwel Karim Konaté und Innenverteidiger Ousmane Diomande. Mit Evan Ndicka steht ein weiterer Ex-Frankfurter in der Abwehr des Afrikameisters.

Ecuador: Beccaceces Abwehrbollwerk um Pacho und Caicedo

Der argentinische Trainer Sebastián Beccacece hat aus Ecuador die vielleicht beste Defensive des Turniers geformt. Das Herzstück: Champions-League-Sieger Willian Pacho von Paris Saint-Germain, Piero Hincapié vom FC Arsenal und Mittelfeldmotor Moisés Caicedo vom FC Chelsea.

Wer ist Favorit?

Ein offenes Duell auf Augenhöhe: Die FIFA-Weltrangliste sieht Ecuador (23) knapp vor der Elfenbeinküste (34). Die Südamerikaner gelten wegen ihrer Defensivstärke als leichter Favorit, doch der Afrikameister hat im eigenen Turnier bewiesen, dass er Drucksituationen gewinnen kann.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe E:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Curaçao > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Deutschland > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ecuador > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Elfenbeinküste > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Elfenbeinküste und WM 2026 Kader von Ecuador.

FAQ zur TV-Übertragung Elfenbeinküste gegen Ecuador

Wer überträgt Elfenbeinküste gegen Ecuador bei der WM 2026?

Elfenbeinküste gegen Ecuador läuft live und kostenlos in der ARD sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Elfenbeinküste gegen Ecuador?

Anstoß ist am Montag, 15. Juni 2026 in der Nacht von Sonntag auf Montag um 01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Philadelphia am Sonntagabend) im Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia.

Läuft Elfenbeinküste gegen Ecuador im Free-TV?

Ja, das Spiel ist in der ARD frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.