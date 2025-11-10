Fußball heute im Free-TV: Wer überträgt das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Luxemburg?

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr vorletztes Gruppenspiel in der Qualifikation für die FIFA WM 2026 – und das live im Free-TV bei RTL. Gegner ist Luxemburg, gespielt wird im Stade de Luxembourg. Alle wichtigen Infos zu Uhrzeit, Übertragung und Expertenrunde im Überblick. Ein zusätzlicher Blickfang beim Spiel: Deutschland läuft erstmals im neuen DFB-Trikot für die WM 2026 auf. Das Jersey wurde jüngst vorgestellt und feiert bei diesem Länderspiel seine Pflichtspielpremiere. Ein Grund mehr für Fans einzuschalten – neben der sportlichen Bedeutung.

Wann spielt Deutschland heute gegen Luxemburg?

Die Partie Luxemburg – Deutschland findet am Freitag, den 14. November 2025, statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Gespielt wird im ausverkauften Stade de Luxembourg, wo die DFB-Elf auf einen unangenehmen Gegner trifft, der sich in dieser Qualifikation überraschend stabil zeigt.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9 | - 20:45 Luxemburg N N N N N - : - Deutschland N N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Wo wird das Spiel live übertragen? Wer sind die Kommentatoren & Moderatoren?

RTL zeigt das WM-Qualifikationsspiel live und exklusiv im Free-TV. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr. Durch den Abend führt Moderatorin Laura Wontorra, die mit Lothar Matthäus und Edin Terzić zwei erfahrene Fußballexperten an ihrer Seite hat. Die Partie selbst wird von Wolff-Christoph Fuss kommentiert, bekannt für seine pointierten Analysen und emotionale Sprachführung.

Ausgangslage vor dem Spiel

Deutschland geht mit drei Siegen in Folge in diese Begegnung, steht aber unter Zugzwang. Nach wie vor ist der direkte Gruppensieg nicht sicher – dafür müssen heute Pflichtpunkte her. Im Hinspiel setzte sich das Team von Julian Nagelsmann mit 4:0 durch, doch ein Selbstläufer wird es in Luxemburg nicht. Ein konzentrierter Auftritt ist Pflicht, bevor es drei Tage später zum Gruppenfinale gegen die Slowakei kommt.

Neue DFB-Trikots im Einsatz

Ein zusätzlicher Blickfang beim Spiel: Deutschland läuft erstmals im neuen DFB-Trikot für die WM 2026 auf. Das Jersey wurde jüngst vorgestellt und feiert heute seine Pflichtspielpremiere. Ein Grund mehr für Fans einzuschalten – neben der sportlichen Bedeutung.