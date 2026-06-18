Fußball heute WM live im ZDF – Wer überträgt Deutschland gegen Elfenbeinküste bei der WM 2026 live im TV?

Fußball heute am Samstag, 20.6. bei der WM 2026: Am 2. Spieltag der Gruppe E trifft Deutschland auf die Elfenbeinküste – und für das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es nach dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao schon um einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale. Die Ivorer von Trainer Emerse Faé gewannen ihr Auftaktspiel mit 1:0 gegen Ecuador und stehen punktgleich auf Platz 2. Wer überträgt Deutschland gegen Elfenbeinküste live im TV, wo läuft die Übertragung und wo kann man das Spiel sehen?

Die Partie zeigt das ZDF frei empfangbar, dazu gibt es einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek. Anstoß im Toronto Stadium in Toronto ist am Samstag, 20. Juni 2026 um 22:00 Uhr MESZ (16:00 Uhr Ortszeit in Toronto). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Lust auf die Einordnung des Auftakts? Hier geht es zur Analyse des 1. WM-Spieltags. Und so kommst du direkt zur Vorschau mit den voraussichtlichen Aufstellungen sowie zur Antwort auf die Frage Wo wird Deutschland gegen Elfenbeinküste gespielt?

Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste

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Wer überträgt Deutschland gegen Elfenbeinküste im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Deutschland gegen Elfenbeinküste (WM 2026 Gruppe E, 2. Spieltag)

Deutschland gegen Elfenbeinküste (WM 2026 Gruppe E, 2. Spieltag) Wann? Samstag, 20. Juni 2026

Samstag, 20. Juni 2026 Anstoß? 22:00 Uhr MESZ (16:00 Uhr Ortszeit in Toronto)

22:00 Uhr MESZ (16:00 Uhr Ortszeit in Toronto) Wo? Toronto Stadium in Toronto, Ontario

Toronto Stadium in Toronto, Ontario Wer überträgt? ZDF und MagentaTV

ZDF und MagentaTV Free-TV? Ja, im ZDF

Ja, im ZDF Livestream? Kostenlos in der ZDF-Mediathek und auf sportstudio.de

Das ZDF zeigt Deutschland gegen Elfenbeinküste live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos in der ZDF-Mediathek und auf sportstudio.de. Die Vorberichterstattung im ZDF startet bereits um 21:00 Uhr. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

WM 2026 | Spieltag 2 | Toronto Stadium WM 2026 Stadion | - 22:00 Deutschland S S S S S - : - Elfenbeinküste N S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 5 Aleksandar Pavlović 23 Felix Nmecha 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz 1 Yahia Fofana 17 Guéla Doué 5 W. Singo 21 Evan Ndicka 3 Ghislain Konan 8 Franck Kessié 6 Seko Fofana 26 Yan Diomande 15 A. Diallo 12 Elye Wahi 19 Nicolas Pépé

Deutschland gegen Elfenbeinküste Übertragung: TV, Livestream und Free-TV im Überblick

Wo läuft Deutschland gegen Elfenbeinküste und wo kann man das Spiel sehen? Die Deutschland gegen Elfenbeinküste Übertragung zeigt ZDF live im Free-TV, dazu gibt es den kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek und auf sportstudio.de. Wer zeigt Deutschland gegen Elfenbeinküste, wer überträgt die Partie und wo kann man das DFB-Spiel im TV schauen? Die Antwort lautet ZDF, zusätzlich ist die Begegnung wie alle 104 WM-Partien im Livestream bei MagentaTV in UHD/4K zu sehen.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Deutschland gegen Elfenbeinküste im ZDF?

Das ZDF startet bereits um 21:00 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch die Sendung führt Jochen Breyer, als Experten sind Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich dabei. Die Partie kommentiert Oliver Schmidt.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Deutschland gegen Elfenbeinküste läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter Kracher der Gruppenphase und die K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 20. Juni

Am Samstag stehen fünf WM-Spiele auf dem Programm: in der Nacht Schottland gegen Marokko (00:00 Uhr, exklusiv bei MagentaTV), Brasilien gegen Haiti (02:30 Uhr, ARD) und Türkei gegen Paraguay (05:00 Uhr, MagentaTV), am Abend dann Niederlande gegen Schweden (19:00 Uhr, ZDF) und zum Tagesabschluss Deutschland gegen Elfenbeinküste (22:00 Uhr, ZDF).

Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste

Deutschland gegen Elfenbeinküste: DFB-Team will den nächsten Schritt machen

Nach dem glänzenden 7:1 gegen Curaçao reist die deutsche Nationalmannschaft mit breiter Brust nach Toronto. Mit einem Sieg könnte das Team von Julian Nagelsmann schon einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen – aktuell führt Deutschland die Gruppe E vor der punktgleichen Elfenbeinküste an. Die DFB-Auswahl hat zehn Spiele in Serie gewonnen und 2026 noch keine Niederlage kassiert.

Für die Ivorer lief der Auftakt ebenfalls erfolgreich: Beim 1:0 gegen Ecuador traf Amad Diallo von Manchester United erst in der 90. Minute. Das einzige bisherige Duell der beiden Nationen liegt lange zurück – beim 2:2 im Testspiel 2009 rettete Lukas Podolski der DFB-Elf in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer das Remis, schon damals stand Manuel Neuer im deutschen Tor.

Das Stadion: Toronto Stadium in Toronto

Gespielt wird im Toronto Stadium (BMO Field) in Toronto, einem von nur zwei kanadischen Spielorten der WM 2026 neben Vancouver. Die 2007 eröffnete Arena am Lake Ontario fasst für das Turnier rund 40.000 Zuschauer. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite – und in unserem Artikel Wo wird Deutschland gegen Elfenbeinküste gespielt?

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Deutschland gegen Elfenbeinküste

Deutschland: Nagelsmann baut auf den Auftaktschwung

Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte dem 7:1-Erfolg weitgehend treu bleiben. Im Tor steht Rückkehrer Manuel Neuer (125 Länderspiele, Platz 5 der DFB-Rekordspieler), Kapitän Joshua Kimmich (111 Länderspiele) ordnet das Mittelfeld. Vorne sorgen Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané und Kai Havertz für Gefahr. Nagelsmann hatte sein 26er-Aufgebot am 21. Mai benannt, für den verletzten Lennart Karl rückte Assan Ouedraogo nach.

Elfenbeinküste: Faé mit Matchwinner Amad und Kapitän Kessié

Trainer Emerse Faé setzt auf eine Mischung aus Tempo und Erfahrung. Kapitän und Ex-Barcelona-Profi Franck Kessié (101 Länderspiele) hält im Zentrum die Fäden zusammen, Matchwinner Amad Diallo von Manchester United ist der gefährlichste Offensivmann. Dazu kommen Bundesliga-Bekannte wie Yan Diomande (RB Leipzig), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) und Elye Wahi (Eintracht Frankfurt) sowie die Ex-Bundesliga-Profis Odilon Kossounou und Evan Ndicka in der Abwehr.

Worauf sich Deutschland einstellen muss: Die Ivorer blieben in zehn Qualifikationsspielen und beim 1:0 gegen Ecuador ohne Gegentor. Das Abwehrzentrum mit den möglichen Rückkehrern Odilon Kossounou (Atalanta, zuvor Leverkusen) und Evan Ndicka (AS Rom, zuvor Frankfurt) gilt als „kompromissloses Pärchen“, davor räumen die robusten Sechser Franck Kessié und Seko Fofana ab. Trainer Emerse Faé variiert zwischen 4-3-3 und 4-4-2 und kündigt an: „Wir wollen die deutsche Mauer zum Einsturz bringen.“ Im Umschaltspiel drohen mit Yan Diomande (36,3 km/h) und Bazoumana Touré (35,98 km/h) zwei der schnellsten Spieler des Turniers. Kapitän Joshua Kimmich nennt die Elfenbeinküste eine „große Herausforderung“, mahnt aber: „Wir müssen an der Stabilität arbeiten und weniger Gegentore bekommen.“

Wer ist Favorit? Deutschland geht nach dem furiosen Auftakt und zehn Siegen in Serie klar als Favorit ins Spiel. Die Elfenbeinküste ist mit ihrer Athletik, schnellen Umschaltmomenten und einem treffsicheren Amad aber alles andere als ein Selbstläufer – Nagelsmanns Elf muss die kompakte ivorische Defensive erst einmal knacken.

WM 2026 Tabelle der Gruppe E

So steht es aktuell in der WM 2026 Gruppe E: