Fußball heute WM ARD live im TV – Wer überträgt Deutschland gegen Curaçao live im TV?

Endlich wieder WM für die deutsche Nationalmannschaft: Zum Auftakt des 1. Spieltags der WM 2026 Gruppe E trifft die DFB-Elf auf WM-Neuling Curaçao. Anstoß im Houston Stadium in Houston ist heute am Sonntag, 14. Juni 2026 um 19:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr Ortszeit in Houston). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Deutschland gegen Curaçao, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Deutschland gegen Curaçao? Das Spiel läuft live und kostenlos in der ARD, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 14. Juni

Heute stehen 5 WM-Spiele auf dem Programm: Haiti gegen Schottland, Deutschland gegen Curaçao (in der ARD); Brasilien gegen Marokko (im ZDF); Niederlande gegen Japan, Australien gegen Türkei (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Brasilien 1 1 Marokko Weltmeisterschaften Haiti 1.21 xG 1.07 0 1 Schottland Weltmeisterschaften Australien 0.81 xG 1.30 2 0 Türkei Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Niederlande - - Japan

Wer überträgt Deutschland gegen Curaçao im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Deutschland gegen Curaçao (WM 2026 Gruppe E, 1. Spieltag)

Deutschland gegen Curaçao (WM 2026 Gruppe E, 1. Spieltag) Wann? Sonntag, 14. Juni 2026

Sonntag, 14. Juni 2026 Anstoß? 19:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr Ortszeit in Houston)

19:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr Ortszeit in Houston) Wo? Houston Stadium in Houston

Houston Stadium in Houston Wer überträgt? ARD und MagentaTV

ARD und MagentaTV Free-TV? Ja, in der ARD

Ja, in der ARD Livestream? Kostenlos in der ard mediathek und auf sportschau.de

Die ARD zeigt Deutschland gegen Curaçao live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Deutschland gegen Curaçao in der ARD?

Die ARD setzt bei ihren WM-Übertragungen auf ein eingespieltes Team: Durch die ARD-Sendung führen Esther Sedlaczek (im Stadion) sowie Lea Wagner und Malte Völz (Studio). Zum ARD-Kommentatoren-Team gehören Tom Bartels, Bernd Schmelzer, Christina Graf, Philipp Sohmer, Stephanie Baczyk.

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Als ARD-Experten analysieren Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Robin Gosens die Spiele, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet in der ARD Lutz Wagner ein. Alex Schlüter meldet sich für die Sportschau direkt aus dem DFB-Quartier.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Deutschland gegen Curaçao läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Deutschland gegen Curaçao: Der DFB-Auftakt gegen den kleinsten WM-Teilnehmer aller Zeiten

Für Deutschland beginnt am Sonntagabend deutscher Zeit die Mission Wiedergutmachung. Nach dem zweimaligen Vorrunden-Aus 2018 und 2022 soll der vierfache Weltmeister in Nordamerika zurück in die Weltspitze, den Schwung dafür holte sich das Team mit einem 6:0 gegen die Slowakei zum Abschluss der Qualifikation. Die DFB-Elf geht als klarer Favorit in die Partie, doch Vorsicht: Genau solche Pflichtaufgaben wurden zuletzt zu Stolperfallen.

Gegner Curaçao schreibt allein mit der Teilnahme Geschichte: Die Karibikinsel mit rund 150.000 Einwohnern ist die kleinste Nation, die jemals bei einer WM-Endrunde dabei war. Der Debütant hat nichts zu verlieren und wird in Houston für Stimmung sorgen. Nach dem Auftakt warten in der WM 2026 Gruppe E noch die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) auf Deutschland.

Das Stadion: Houston Stadium in Houston

Gespielt wird im Houston Stadium in Houston, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Deutschland gegen Curaçao

Deutschland: Nagelsmann setzt auf das Wusiala-Duo

Bundestrainer Julian Nagelsmann schickt die heimischste Mannschaft der Gruppe ins Rennen, 19 der 26 Spieler verdienen ihr Geld in der Bundesliga. Im Fokus steht das Zauber-Duo Jamal Musiala und Florian Wirtz, das die Fans längst „Wusiala“ getauft haben, dazu dirigiert Kapitän Joshua Kimmich das Mittelfeld. Die Altersspanne im Kader reicht von Routinier Manuel Neuer mit 40 Jahren bis zum erst 18-jährigen Lennart Karl. In der FIFA-Weltrangliste steht Deutschland auf Platz 9, der Anspruch in der Gruppe E ist klar: Platz eins.

Curaçao: Advocaats Wundertüte ohne Heimliga-Profi

Auf der anderen Bank sitzt ein alter Bekannter: Der 78-jährige Niederländer Dick Advocaat führte Curaçao sensationell zur ersten WM-Teilnahme. Kurios: Kein einziger Spieler des Kaders steht in einer heimischen Liga unter Vertrag, die meisten sind in den Niederlanden ausgebildet. Bester Torschütze der Qualifikation war Gervane Kastaneer, dazu prägen die Bacuna-Brüder das Spiel der Inselauswahl.

Wer ist Favorit?

Deutschland, ganz klar. Alles andere als ein souveräner Auftaktsieg wäre eine Enttäuschung. Nagelsmann selbst warnt allerdings, dass die Gruppe stärker ist, als viele denken, vor allem Abwehrbollwerk Ecuador im letzten Gruppenspiel hat es in sich. Übrigens wie beim Sommermärchen 2006, als Deutschland das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador mit 3:0 gewann.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe E:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Curaçao > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Deutschland > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ecuador > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Elfenbeinküste > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Deutschland und WM 2026 Kader von Curaçao.

FAQ zur TV-Übertragung Deutschland gegen Curaçao

Wer überträgt Deutschland gegen Curaçao bei der WM 2026?

Deutschland gegen Curaçao läuft live und kostenlos in der ARD sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Deutschland gegen Curaçao?

Anstoß ist am Sonntag, 14. Juni 2026 um 19:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr Ortszeit in Houston) im Houston Stadium in Houston.

Läuft Deutschland gegen Curaçao im Free-TV?

Ja, das Spiel ist in der ARD frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.

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