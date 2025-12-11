Wer überträgt das DFB-Pokal Viertelfinale? Bayern gegen Leipzig live in der ARD (Update)

Das DFB-Pokal-Viertelfinale verspricht ein spannendes Duell zwischen dem Rekordmeister FC Bayern München und RB Leipzig. Das mit Hochspannung erwartete Match findet am 11. Februar live im Ersten statt. Fans können sich auf ein aufregendes Fußball-Spektakel einstellen, das nicht nur um den Einzug ins Halbfinale geht, sondern auch einige finanzielle Anreize birgt. Sechs Bundesligisten treffen auf zwei Zweitliga Clubs.

DFB-Pokal: Bayern trifft auf Leipzig am 11. Februar

Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und dem Herausforderer Leipzig. Die Partie wird am 11. Februar um 20:45 Uhr angepfiffen und ist live im Ersten sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD Mediathek zu sehen. Für beide Teams ist der Druck hoch, sich einen Platz im Halbfinale zu sichern.

Die weiteren Viertelfinal-Partien im Überblick

Das Viertelfinale wird von weiteren spannenden Begegnungen begleitet. Bereits am 3. Februar trifft Bayer 04 Leverkusen auf FC St. Pauli, wobei das Duell um 20:45 Uhr ansteht. Am 4. Februar kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart. Hertha BSC gegen SC Freiburg spielt am 10. Februar ebenfalls um 20:45 Uhr. Diese Spiele versprechen zahlreiche Tore und spannende Action.

DFB Pokal FC Bayern München - - RB Leipzig DFB Pokal Hertha BSC Berlin - - SC Freiburg DFB Pokal Bayer 04 Leverkusen - - FC St. Pauli DFB Pokal Holstein Kiel - - VfB Stuttgart

Finanzielle Anreize für die Klubs

Für die teilnehmenden Klubs ist der DFB-Pokal nicht nur sportlich, sondern auch finanziell von Bedeutung. Der Sieger des Viertelfinals erhält eine Prämie von 1.695.088 Euro. Zudem hat der DFB die Prämien im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Der DFB-Pokal-Sieger kann sich zudem über fast elf Millionen Euro als Gewinn freuen, was die Attraktivität des Wettbewerbs unterstreicht.

Prämien DFB-Pokal (in Euro) Runde Betrag in EUR 1. Hauptrunde 211.886 2. Hauptrunde 423.772 Achtelfinale 847.544 Viertelfinale 1.695.088 Halbfinale 3.390.175 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000

Europäische Perspektiven für den Pokalsieger

Der DFB-Pokal-Sieger hat die Chance, in der darauf folgenden Saison in der Gruppenphase der Europa League zu starten. Sollte der Pokalsieger bereits über die Bundesliga für die Champions League oder Europa League qualifiziert sein, wird der zusätzliche Platz gemäß der Abschlusstabelle an die Bundesliga vergeben. Dies erhöht die Motivation für alle Teams, die in diesem prestigeträchtigen Turnier antreten.