Fußball heute WM live im TV: Wer überträgt Australien gegen Türkei live im TV? MagentaTV!

Nachtschicht, die sich lohnt: Australien trifft zum Auftakt der WM 2026 Gruppe D in Vancouver auf die Türkei mit ihren drei 20-jährigen Juwelen, und deutsche Fans müssen dafür bis 6 Uhr früh durchhalten. Anstoß im BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia ist am Sonntag, 14. Juni 2026 in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in Vancouver am Samstagabend). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Australien gegen Türkei, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Australien gegen Türkei? Das Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. Dabei wird das Spiel sogar bei MagentaTV mit türkischem Kommentar gesendet!

Türk taraftarlar için MagentaTV: 2026 Dünya Kupası’nda Türkiye maçları Türkçe yorumla

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 14. Juni

Heute stehen 5 WM-Spiele auf dem Programm: Haiti gegen Schottland, Deutschland gegen Curaçao (in der ARD); Brasilien gegen Marokko (im ZDF); Niederlande gegen Japan, Australien gegen Türkei (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Brasilien - - Marokko Weltmeisterschaften Haiti - - Schottland Weltmeisterschaften Australien - - Türkei Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Niederlande - - Japan

Wer überträgt Australien gegen Türkei im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Australien gegen Türkei (WM 2026 Gruppe D, 1. Spieltag)

Australien gegen Türkei (WM 2026 Gruppe D, 1. Spieltag) Wann? Sonntag, 14. Juni 2026

Sonntag, 14. Juni 2026 Anstoß? 06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in Vancouver am Samstagabend)

06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in Vancouver am Samstagabend) Wo? BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia

BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Australien gegen Türkei gehört zu den 44 Spielen, die MagentaTV exklusiv zeigt. Wer die Partie live sehen will, kommt an MagentaTV also nicht vorbei: kein Free-TV, keine ARD-Mediathek, kein ZDF-Stream. Die MagentaTV-Übertragung läuft in der MagentaTV App, alle Spiele in UHD/4K, die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor dem Anpfiff um 06:00 Uhr.

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So siehst du Australien gegen Türkei live: Nur mit MagentaTV

Noch einmal ganz deutlich: Australien gegen Türkei siehst du live nur mit MagentaTV. Die Telekom zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, dazu gibt es Vorberichte ab 90 Minuten vor Anpfiff und den täglichen Breakfast-Club. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar, alle WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

Heißt für dieses Spiel: Rechtzeitig vor dem Anpfiff um 06:00 Uhr MagentaTV zur WM 2026 buchen, die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Australien gegen Türkei bei MagentaTV?

MagentaTV fährt zur WM 2026 ein Staraufgebot auf: Durch die MagentaTV-Übertragung führen Johannes B. Kerner und Laura Wontorra (WM-Studio New York) sowie Anna Kraft (Studio Ismaning). Am MagentaTV-Mikrofon sitzen unter anderem Wolff Fuss, Christian Straßburger, Marco Hagemann, Christina Rann, Jan Platte, Jonas Friedrich, die Deutschland-Spiele kommentiert Wolff Fuss.

Als MagentaTV-Experten analysieren Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp, Tabea Kemme, Manuel Baum, Tobias Schweinsteiger, Jonas Hofmann das Geschehen, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet Patrick Ittrich ein. Die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor Anpfiff, dazu gibt es täglich den Breakfast-Club mit Analysen und Highlights. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat, monatlich kündbar, alle 104 WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

Australien gegen Türkei: St.-Pauli-Power trifft auf die goldene Generation

Australien ist längst WM-Dauergast: Seit 2006 haben die Socceroos keine Endrunde verpasst, 2006 und 2022 erreichten sie jeweils das Achtelfinale. Das Kuriosum aus deutscher Sicht: Im Mittelfeld führen gleich zwei Profis vom FC St. Pauli Regie, Kapitän Jackson Irvine und Connor Metcalfe. Trainer Tony Popovic setzt auf Kampf, Laufstärke und Standards.

Die Türkei kommt als Playoff-Sieger zur WM, im Finale wurde der Kosovo mit 1:0 bezwungen, und bringt die vielleicht aufregendste junge Garde des Turniers mit: Kenan Yildiz, Arda Güler und Can Uzun sind alle erst 20 Jahre alt. Dirigiert wird das Ensemble vom erfahrenen Hakan Calhanoglu. In der ausgeglichenen Gruppe D mit den USA und Paraguay kann dieser Auftakt schon richtungsweisend sein.

Das Stadion: BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia

Gespielt wird im BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Australien gegen Türkei

Australien: Popovics unbequeme Dauergäste

Tony Popovic schickt ein eingespieltes Kollektiv (Altersschnitt 26,9 Jahre) auf den Platz, das seine Stärken im Umschaltspiel und bei Standards hat. Die St.-Pauli-Achse Irvine/Metcalfe gibt den Takt vor. Für die Socceroos ist das Sechzehntelfinale ein realistisches Ziel, bei den letzten beiden Achtelfinal-Teilnahmen 2006 und 2022 scheiterte man jeweils nur knapp.

Türkei: Montellas Juwelen um Yildiz, Güler und Uzun

Der Italiener Vincenzo Montella vereint Erfahrung und Talent: Hakan Calhanoglu von Inter Mailand lenkt das Spiel, davor wirbeln die drei 20-Jährigen Kenan Yildiz (Juventus), Arda Güler (Real Madrid) und Can Uzun (Eintracht Frankfurt). 15 der 26 Spieler kommen aus der heimischen Süper Lig, der Kader ist eine Mischung mit viel X-Faktor.

Wer ist Favorit?

Ein echtes Duell auf Augenhöhe: Die Türkei hat die individuellere Klasse, Australien die Turnier-Routine. Die Buchmacher sehen die Türken knapp vorn, doch wer am letzten Spieltag gegen die USA und Paraguay bestehen will, braucht hier schon einen Sieg.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe D:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 USA S > 1 1 0 0 4 1 3 3 2 Australien > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Paraguay N > 1 0 0 1 1 4 -3 0 4 Türkei > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Australien und WM 2026 Kader von Türkei.

FAQ zur TV-Übertragung Australien gegen Türkei

Wer überträgt Australien gegen Türkei bei der WM 2026?

Australien gegen Türkei läuft exklusiv bei MagentaTV und ist nicht im Free-TV zu sehen. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live, 44 davon exklusiv.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Australien gegen Türkei?

Anstoß ist am Sonntag, 14. Juni 2026 in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 06:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit in Vancouver am Samstagabend) im BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia.

Läuft Australien gegen Türkei im Free-TV?

Nein. Die Partie gehört zu den 44 Exklusivspielen von MagentaTV. Im Free-TV gibt es anschließend Zusammenfassungen, zum Beispiel im ZDF-Highlightplayer.

Liveticker Australien gegen Türkei