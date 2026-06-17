Fußball heute WM ARD live – Wer überträgt Argentinien gegen Algerien live im TV?

Der amtierende Weltmeister Argentinien startet ins Turnier: In der WM 2026 Gruppe J trifft Titelverteidiger Argentinien rund um Superstar Lionel Messi auf die Wüstenfüchse aus Algerien. Anstoß im Kansas City Stadium in Kansas City ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 03:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Kansas City). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Argentinien gegen Algerien, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Argentinien gegen Algerien? Das Spiel läuft live und kostenlos in der ARD, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 17. Juni

Heute stehen 5 WM-Spiele auf dem Programm: Argentinien gegen Algerien (in der ARD); Österreich gegen Jordanien, England gegen Kroatien, Portugal gegen DR Kongo (im ZDF); Irak gegen Norwegen (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Argentinien - - Algerien

Wer überträgt Argentinien gegen Algerien im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Argentinien gegen Algerien (WM 2026 Gruppe J, 1. Spieltag)

Argentinien gegen Algerien (WM 2026 Gruppe J, 1. Spieltag) Wann? Mittwoch, 17. Juni 2026

Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoß? 03:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Kansas City)

03:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Kansas City) Wo? Kansas City Stadium in Kansas City

Kansas City Stadium in Kansas City Wer überträgt? ARD und MagentaTV

ARD und MagentaTV Free-TV? Ja, in der ARD

Ja, in der ARD Livestream? Kostenlos in der ard mediathek und auf sportschau.de

Die ARD zeigt Argentinien gegen Algerien live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Argentinien gegen Algerien in der ARD?

Die ARD setzt bei ihren WM-Übertragungen auf ein eingespieltes Team: Durch die ARD-Sendung führen Esther Sedlaczek (im Stadion) sowie Lea Wagner und Malte Völz (Studio). Zum ARD-Kommentatoren-Team gehören Tom Bartels, Bernd Schmelzer, Christina Graf, Philipp Sohmer, Stephanie Baczyk.

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Als ARD-Experten analysieren Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Robin Gosens die Spiele, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet in der ARD Lutz Wagner ein. Alex Schlüter meldet sich für die Sportschau direkt aus dem DFB-Quartier.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Argentinien gegen Algerien läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Argentinien gegen Algerien: Messis sechste und wohl letzte WM beginnt

Es ist der große Auftritt des Champions: Argentinien, Weltmeister von 2022 und unangefochten die Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste, eröffnet seine Titelverteidigung gegen Algerien (Platz 28). Im Mittelpunkt steht wie immer Lionel Messi: Für den 39-Jährigen ist es bereits die sechste Weltmeisterschaft, und nach seinem Meisterwerk von Katar 2022 will er auch in den USA noch einmal alles aufbieten. Seine Oberschenkelprobleme hat der Kapitän auskuriert, Messi ist bereit.

Algerien unter Trainer Vladimir Petković ist nach verpasster WM 2022 zurück auf der großen Bühne und reist mit Selbstvertrauen an. Die Wüstenfüchse haben technisch starke Offensivspieler und wollen dem Favoriten das Leben schwer machen. In der Gruppe J warten danach noch Österreich und Jordanien.

Das Stadion: Kansas City Stadium in Kansas City

Gespielt wird im Kansas City Stadium in Kansas City, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Argentinien gegen Algerien

Argentinien: Scalonis Weltmeister um Lionel Messi

Lionel Scaloni führt nahezu den kompletten Weltmeisterkader von 2022 erneut ins Turnier. Neben Messi sorgen Torjäger Julián Álvarez und Lautaro Martínez für die Tore, im Mittelfeld lenkt Enzo Fernández das Spiel. Die eingespielte Achse macht Argentinien zu einem der Topfavoriten auf den Titel.

Algerien: Petkovićs Wüstenfüchse

Vladimir Petković setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und in Europa ausgebildeten Talenten. Wirbelwind Riyad Mahrez ist weiter das Aushängeschild, dazu kommt Offensivmann Saïd Benrahma. Algerien lebt von Tempo und Technik in der Offensive, in der Defensive muss das Team gegen Argentiniens Sturm aber an seine Grenzen gehen.

Wer ist Favorit?

Argentinien, klar. Als Weltmeister und Weltranglistenerster ist die Albiceleste haushoher Favorit. Algerien kann mit einer mutigen Offensive für Nadelstiche sorgen, ein Punktgewinn käme aber einer Überraschung gleich.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe J:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Algerien > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Argentinien > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Jordanien > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Österreich > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Argentinien und WM 2026 Kader von Algerien.

FAQ zur TV-Übertragung Argentinien gegen Algerien

Wer überträgt Argentinien gegen Algerien bei der WM 2026?

Argentinien gegen Algerien läuft live und kostenlos in der ARD sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Argentinien gegen Algerien?

Anstoß ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 03:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Kansas City) im Kansas City Stadium in Kansas City.

Läuft Argentinien gegen Algerien im Free-TV?

Ja, das Spiel ist in der ARD frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.

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