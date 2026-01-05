Wer steht im Viertelfinale des Africa Cups 2025?

Die K.-o.-Runde des TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025 in Marokko nimmt Fahrt auf, und die ersten Viertelfinalisten stehen bereits fest. Senegal, Mali, Marokko und Kamerun haben sich für die nächste Runde qualifiziert. Diese Teams zeigen, dass sie bereit sind, um den Titel zu kämpfen, während die Gruppenspiele bereits für einige Überraschungen sorgten.

Teams, die sich für die Viertelfinals qualifiziert haben

Bisher haben vier Nationen ihren Platz im Viertelfinale gesichert: Senegal, Mali, Marokko und Kamerun. Diese Teams haben ihre Qualifikation auf unterschiedliche Weise erreicht, doch das Ziel bleibt dasselbe: der Weg zum Titel. Senegal war der erste, der am Samstag gegen Sudan triumphierte und damit seine beeindruckende Serie ohne Niederlage fortsetzte.

Die Viertelfinalbegegnungen stehen fest

Die Viertelfinalpartien sind nun terminiert. Mali wird am Freitag, den 9. Januar, gegen Senegal antreten, während Kamerun auf den Gastgeber Marokko trifft. Diese Begegnungen versprechen spannende Duelle zwischen einigen der stärksten Mannschaften des Kontinents.

Africa Cup of nations Mali - - Senegal Africa Cup of nations Kamerun - - Marokko

Ein Blick auf den bisherigen Turnierverlauf

Der Weg bis zu den Viertelfinals war geprägt von unerwarteten Wendungen. Die letzte Runde der K.-o.-Spiele hat bereits gezeigt, welche Mannschaften sich als ernsthafte Titelanwärter präsentieren. Mali erreichte die nächste Runde, nachdem sie im Elfmeterschießen gegen Tunesien gewannen, obwohl sie in vielen Phasen des Spiels nur zu zehnt agieren konnten.

Africa Cup of nations Senegal 3 1 Sudan Africa Cup of nations Mali 1 1 Tunesien Africa Cup of nations Marokko 1 0 Tanzania Africa Cup of nations Südafrika 1 2 Kamerun Africa Cup of nations Ägypten 3 1 Benin Africa Cup of nations Nigeria - - Mozambique Africa Cup of nations Algerien - - Congo DR Africa Cup of nations Elfenbeinküste - - Burkina Faso

Die nächsten Schritte im Turnier

Die viertelfinalen Spiele finden am 9. und 10. Januar statt und sind der nächste Schritt auf dem Weg zum Finale, das am 18. Januar im Stade Prince Moulay Abdellah in Rabat ausgetragen wird. Währenddessen warten noch einige große Teams auf ihre Chance, sich ebenfalls für die letzten Runden zu qualifizieren. Ägypten trifft auf Benin, Nigeria spielt gegen Mosambik, Algerien gegen die DR Kongo, und die Titelverteidiger der Côte d’Ivoire müssen sich mit Burkina Faso messen.