Wer gewinnt die Champions League? Der Opta Supercomputer sagt es voraus!

Mit nur noch acht Teams im Wettbewerb richtet sich der Blick auf die neueste Prognose des Opta-Supercomputers für die restliche Champions-League-Saison 2025/26. Nach 10.000 Simulationen liegt Arsenal weiter vorne – trotz eines ernüchternden Doppel-Schlags zuletzt.

Am Dienstag und Mittwoch beginnen die Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League, ehe sich die Mannschaften in der kommenden Woche zum Rückspiel erneut gegenüberstehen. Opta hat dabei für jede Partie Wahrscheinlichkeiten berechnet und den weiteren Turnierverlauf 10.000 Mal durchgespielt.

Champions League Sporting CP Lissabon - - FC Arsenal Champions League Real Madrid - - FC Bayern München Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Liverpool Champions League FC Barcelona - - Atlético Madrid

Arsenal bleibt Favorit trotz Rückschlägen

Nach den Berechnungen sind die Gunners weiterhin der wahrscheinlichste Sieger der Königsklasse 2025/26. In 27,7 Prozent der aktuellen 10.000 Supercomputer-Szenarien setzte sich der Londoner Klub durch – mehr als jeder andere Teilnehmer und noch vor Bayern München, das auf 20,9 Prozent kommt.

Für Arsenal war die vergangene Woche dennoch ein Rückschritt: Erst ging am 22. März das Ligapokalfinale gegen Manchester City verloren, dann folgte am Samstag das überraschende Aus im FA Cup gegen Zweitligist Southampton im Viertelfinale. Mikel Arteta hofft nun auf eine Reaktion seiner Mannschaft, die sowohl in der Champions League als auch in der Premier League um den Titel spielt, muss im Viertelfinale aber zunächst an Sporting CP vorbei.

Der Nordlondoner Klub führt weiterhin die Opta Power Rankings an und dominierte die Champions League in dieser Saison bislang klar: neun Siege und ein Remis aus zehn Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

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Team Titelgewinn Halbfinale Viertelfinal-Gegner Arsenal 27,7 % (Favorit) 77% Sporting CP FC Bayern München 20,9 % (Platz 2) 64,5% Real Madrid Real Madrid 8,3 % (Platz 5) 35,5% FC Bayern München FC Barcelona 17,5% 68,0 % Keine Angabe

Bayerns Weg wird deutlich komplizierter

Für Bayern München ist die Ausgangslage schwieriger, weil der Rekordmeister in der härteren Turnierhälfte gelandet ist. In der Runde der letzten acht trifft der deutsche Klub auf Real Madrid; der Sieger dieser Paarung würde anschließend entweder Liverpool oder den amtierenden Titelverteidiger Paris Saint-Germain vor sich haben.

Barcelona wird von Opta ebenfalls sehr hoch eingestuft. Hansi Flicks Team besitzt mit 68,0 Prozent die zweitbeste Quote aller verbliebenen Mannschaften, um das Viertelfinale zu überstehen, und ein Duell mit Arsenal in der Vorschlussrunde scheint aus Sicht des Supercomputers durchaus wahrscheinlich.

Real Madrid rangiert in der Favoritenliste nur auf Platz fünf, was für viele überraschend sein dürfte. Vor dem Erfolg gegen Manchester City lag die Wahrscheinlichkeit für den Titelgewinn in den Opta-Simulationen bei lediglich 1,9 Prozent; nach dem Einzug ins Viertelfinale ist sie auf 8,3 Prozent gestiegen.

So viel Glanz die Historie der Madrilenen in diesem Wettbewerb auch hergibt, die aktuelle Form ist nicht überragend. Das 1:2 bei Mallorca am Samstag war bereits die dritte Niederlage in den vergangenen sechs Partien der Primera División. Im Kampf um die Meisterschaft haben sie sich zudem wohl verspielt und liegen bei noch acht ausstehenden Spielen sieben Punkte hinter Erzrivale Barcelona.

Gegen Bayern wartet nun nicht nur ein formstarker Gegner mit viel Offensivkraft, sondern bei einem Weiterkommen sehr wahrscheinlich auch PSG oder Liverpool im Halbfinale und danach mit großer Wahrscheinlichkeit Arsenal oder Barcelona im Endspiel. Leicht wird dieser Weg also keinesfalls.

*Alle Prognosedaten entsprechen dem Stand vom 6. April 2026.