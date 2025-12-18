Wer gewinnt den Gastgeber Afrika-Cup 2025? Marokko Favorit der Wettanbieter

Die Fußball-Nationalmannschaft von Marokko geht beim bevorstehenden Afrika-Cup als Favorit ins Rennen. Mit einer Wettquote von 3,50 bei bwin stehen die Gastgeber vor prominenten Herausforderern wie Ägypten und dem Senegal. Der Wettbewerb, der am Sonntag beginnt, wird zum zweiten Mal in Marokko ausgetragen und verspricht spannende Spiele und hochklassigen Fußball.

Marokko als Turnierfavorit

Marokko startet beim Afrika-Cup nicht nur als Gastgeber, sondern auch als klarer Favorit. Die Wettanbieter sehen die Mannschaft mit einer Quote von 3,50 in der Pole-Position, gefolgt von Rekordsieger Ägypten mit 6,50 und dem Senegal sowie Algerien, die beide mit 7,00 notiert sind. Diese Quoten verdeutlichen die hohe Erwartungshaltung an die marokkanische Auswahl, die bereits 1988 das Turnier ausrichtete.

Als wahrscheinlichster Torschützenkönig gilt Victor Osimhen aus Nigeria, der für Galatasaray Istanbul spielt und mit einer Quote von 7,00 gehandelt wird. Mohamed Salah, der mit dem FC Liverpool auftrumpft, folgt dicht dahinter mit einer Quote von 8,00. Marokkos Ayoub El Kaabi von Olympiakos Piräus wird mit 12,00 als Außenseiter betrachtet. Sollten Mohamed Amoura aus Algerien oder Nicolas Jackson von Bayern München die meisten Tore erzielen, winkt eine Quote von 17,00.

Modus und Spielplan des Afrika-Cups

Die 35. Ausgabe des Afrika-Cups wird in einem Modus ausgetragen, der den Fußballfans in Europa bekannt vorkommen dürfte. 24 Nationen kämpfen in sechs Gruppen um den Einzug ins Achtelfinale, das am 3. Januar 2024 beginnt. Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Drittplatzierten erreichen die K.o.-Runde. Das große Finale findet am 18. Januar im Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat statt, wo bis zu 70.000 Zuschauer erwartet werden.

Herausforderungen für die europäischen Klubs

Die termingerechte Durchführung des Afrika-Cups hat Auswirkungen auf die europäischen Ligen. Viele Klubs müssen auf ihre afrikanischen Spieler verzichten, darunter auch Bayer Leverkusen, die mit vier Akteuren beim Turnier vertreten sind. Diese Situation ist nicht neu, doch die zeitliche Nähe zur Weltmeisterschaft 2026 sorgt für zusätzlichen Druck auf die Vereine und die Spieler.

Streitigkeiten und Probleme im Vorfeld

Ein Streitpunkt war die kurzfristige Änderung der Abstellungsfrist durch die FIFA, die von ursprünglich 8. auf 15. Dezember verschoben wurde. Diese späte Mitteilung führte zu Problemen für viele afrikanische Verbände, die geplante Testspiele und Reisen absagen oder umorganisieren mussten. Der ehemalige senegalesische Nationalspieler Habib Beye kritisierte diese Entscheidung scharf und bezeichnete sie als inakzeptabel.