Wer gewinnt das Länderspiel morgen? Deutschland großer Favorit gegen Ghana

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Ausgangslage nach dem Sieg in der Schweiz
Nach dem knappen Erfolg in der Schweiz reist die Nationalmannschaft mit Rückenwind nach Stuttgart. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann auf diese jüngste Leistung verweisen, auch wenn die Partie in der Schweiz nur knapp gewonnen wurde. Dennoch bleibt das Team in der Favoritenrolle für das anstehende Länderspiel.
Quoten, Anstoßzeit und Übertragung
Die Begegnung beginnt am Montag um 20.45 Uhr in Stuttgart und wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD übertragen. Beim Buchmacher bwin notiert ein deutscher Sieg die Quote 1,24, während ein Erfolg der Gäste mit 6,25 bewertet wird. Diese Quoten machen deutlich, dass ein Sieg Ghanas als unwahrscheinlich gilt und eine große Überraschung darstellen würde.
Historie: Viertes Aufeinandertreffen
Beide Mannschaften stehen sich zum vierten Mal gegenüber. Deutschland gewann bisher zweimal gegen Ghana, außerdem endete das Duell bei der WM 2014 in Brasilien in der Vorrunde mit einem 2:2. Diese Bilanz unterstreicht die bisherige Überlegenheit der DFB-Auswahl in den direkten Begegnungen.
Ghanas Form und die Aufgabe für Otto Addo bis zur WM
Ghana zeigte zuletzt enttäuschende Leistungen: Die Elf von Trainer Otto Addo verlor am Freitag in Österreich deutlich mit 1:5. Otto Addo, ein früherer Bundesligaspieler, steht damit vor einer großen Aufgabe. Auf den früheren Bundesligaspieler Addo wartet bis zur WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) noch viel Arbeit.
SID cp tl