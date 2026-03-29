Wer gewinnt das Länderspiel morgen? Deutschland großer Favorit gegen Ghana

Nach dem knappen Sieg in der Schweiz geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als klarer Favorit in das nächste Länderspiel. Deutschland ist großer Favorit gegen Ghana. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt am Montag um 20.45 Uhr in Stuttgart an, die Partie wird live in der ARD zu sehen sein. Beim Sportwettenanbieter bwin spiegelt sich die Favoritenrolle in der Quote 1,24 für einen deutschen Erfolg wider. Ein Sieg Ghanas (Quote 6,25) wäre demnach eine große Überraschung.

Ausgangslage nach dem Sieg in der Schweiz

Nach dem knappen Erfolg in der Schweiz reist die Nationalmannschaft mit Rückenwind nach Stuttgart. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann auf diese jüngste Leistung verweisen, auch wenn die Partie in der Schweiz nur knapp gewonnen wurde. Dennoch bleibt das Team in der Favoritenrolle für das anstehende Länderspiel.

Quoten, Anstoßzeit und Übertragung

Die Begegnung beginnt am Montag um 20.45 Uhr in Stuttgart und wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD übertragen. Beim Buchmacher bwin notiert ein deutscher Sieg die Quote 1,24, während ein Erfolg der Gäste mit 6,25 bewertet wird. Diese Quoten machen deutlich, dass ein Sieg Ghanas als unwahrscheinlich gilt und eine große Überraschung darstellen würde.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 19:45 Deutschland S S S S S - : - Ghana S S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden 12 Alexander Nübel 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 24 A. Stach 8 Leon Goretzka 20 Serge Gnabry 17 Florian Wirtz 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Historie: Viertes Aufeinandertreffen

Beide Mannschaften stehen sich zum vierten Mal gegenüber. Deutschland gewann bisher zweimal gegen Ghana, außerdem endete das Duell bei der WM 2014 in Brasilien in der Vorrunde mit einem 2:2. Diese Bilanz unterstreicht die bisherige Überlegenheit der DFB-Auswahl in den direkten Begegnungen.

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Ghanas Form und die Aufgabe für Otto Addo bis zur WM

Ghana zeigte zuletzt enttäuschende Leistungen: Die Elf von Trainer Otto Addo verlor am Freitag in Österreich deutlich mit 1:5. Otto Addo, ein früherer Bundesligaspieler, steht damit vor einer großen Aufgabe. Auf den früheren Bundesligaspieler Addo wartet bis zur WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) noch viel Arbeit.

SID cp tl