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Wer gewinnt das Länderspiel morgen? Deutschland großer Favorit gegen Ghana

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Nach dem knappen Sieg in der Schweiz geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als klarer Favorit in das nächste Länderspiel. Deutschland ist großer Favorit gegen Ghana. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt am Montag um 20.45 Uhr in Stuttgart an, die Partie wird live in der ARD zu sehen sein. Beim Sportwettenanbieter bwin spiegelt sich die Favoritenrolle in der Quote 1,24 für einen deutschen Erfolg wider. Ein Sieg Ghanas (Quote 6,25) wäre demnach eine große Überraschung.

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Serge Gnabry bejubelt seinen Treffer zum 2:0 für Deutschland im Länderspiel gegen die Schweiz im St. Jakob-Park in Basel am 27. März 2026. Alex Grimm / Getty Images
Serge Gnabry bejubelt seinen Treffer zum 2:0 für Deutschland im Länderspiel gegen die Schweiz im St. Jakob-Park in Basel am 27. März 2026. Alex Grimm / Getty Images

Ausgangslage nach dem Sieg in der Schweiz

Nach dem knappen Erfolg in der Schweiz reist die Nationalmannschaft mit Rückenwind nach Stuttgart. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann auf diese jüngste Leistung verweisen, auch wenn die Partie in der Schweiz nur knapp gewonnen wurde. Dennoch bleibt das Team in der Favoritenrolle für das anstehende Länderspiel.

Quoten, Anstoßzeit und Übertragung

Die Begegnung beginnt am Montag um 20.45 Uhr in Stuttgart und wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD übertragen. Beim Buchmacher bwin notiert ein deutscher Sieg die Quote 1,24, während ein Erfolg der Gäste mit 6,25 bewertet wird. Diese Quoten machen deutlich, dass ein Sieg Ghanas als unwahrscheinlich gilt und eine große Überraschung darstellen würde.

Länderspiele
27.3.2026
- 20:45
Schweiz
3 4
Deutschland
St. Jakob-Park
Länderspiele
30.3.2026
- 19:45
Deutschland
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Ghana
MHPArena
Vorschau: Doppelchance : Deutschland oder Unentschieden

Länderspiele 2026
| MHPArena | 30.3.2026-19:45
Deutschland
S S S S S
- : -
Ghana
S S S N N
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Doppelchance : Germany oder Unentschieden
12
Alexander Nübel
22
David Raum
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
24
A. Stach
8
Leon Goretzka
20
Serge Gnabry
17
Florian Wirtz
19
Leroy Sané
7
Kai Havertz
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Historie: Viertes Aufeinandertreffen

Beide Mannschaften stehen sich zum vierten Mal gegenüber. Deutschland gewann bisher zweimal gegen Ghana, außerdem endete das Duell bei der WM 2014 in Brasilien in der Vorrunde mit einem 2:2. Diese Bilanz unterstreicht die bisherige Überlegenheit der DFB-Auswahl in den direkten Begegnungen.

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SID cp tl

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