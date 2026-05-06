Wenn der Bundestrainer Nagelsmann anruft: Familie Stach „dreht durch“

Der Anruf von Julian Nagelsmann hat bei Anton Stach und seiner Familie für reichlich Aufregung gesorgt. Wie der 27-Jährige im Fußball-Podcast „Einfach Machen“ von RTL schilderte, geriet vor allem seine Frau völlig aus dem Häuschen, als der Name des Bundestrainers am anderen Ende der Leitung fiel.

Der Moment am Frühstückstisch

Stach merkte den Anruf zunächst nicht einmal, weil sein Handy nicht auf laut gestellt war. Erst beim Frühstück entdeckte er einen verpassten Anruf von einer deutschen Nummer, rief zurück und erreichte Nagelsmann nicht mehr. Danach stellte er sein Telefon auf laut und nahm erneut ab. „Julian Nagelsmann hier“, habe der DFB-Coach dann direkt gesagt, berichtete Stach.

Die Reaktion zu Hause war laut dem Mittelfeldspieler spektakulär. Ihm sei „natürlich alles aus dem Gesicht gefallen. Meine Frau stand direkt neben mir, die ist auch durchgedreht“, erzählte er. Seine Partnerin habe „mit ihrem Ohr ans Handy gegangen und hat den Namen gehört. Sie hat dann ohne Ton neben mir rumgeschrien“, ergänzte der 27-Jährige.

Rückkehr ins DFB-Team nach zwei Jahren

Für den England-Legionär von Leeds United bedeutete der Anruf die erste Nominierung für die Nationalmannschaft seit 2022. Nagelsmann berief Stach für die beiden Länderspiele im März gegen die Schweiz und Ghana. Gegen die Schweiz, die das DFB-Team mit 4:3 gewann, kam der Mittelfeldspieler zu einem Kurzeinsatz und bestritt sein drittes Länderspiel. Das zweite Spiel gegen Ghana endete 2:1.

Im vergangenen Sommer hatte Stach die TSG Hoffenheim verlassen und war für 20 Millionen Euro zu Leeds gewechselt. Dort überzeugte er mit guten Leistungen und empfahl sich damit erneut für die Auswahl des Bundestrainers.