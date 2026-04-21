Weltmeister von 2002: „FC Bayern ist Maßstab für den modernen Spitzenfußball“

Brasiliens Fußball-Ikone Cafu hat den FC Bayern München in Madrid als Maßstab für den modernen Spitzenfußball bezeichnet. Im Umfeld der Laureus World Sports Awards lobte der 55-Jährige vor allem die spielerische Dominanz des deutschen Rekordmeisters und die Attraktivität seines Auftritts. Für Cafu ist der FCB aktuell „ein Vorbild für die Kunst des Fußballspiels“.

„Wunderschön, den Bayern zuzusehen“

Der Weltmeister von 2002, der mit Brasilien schon 1994 den Titel geholt hatte und damals mit „Jogo Bonito“ glänzte, fand klare Worte für die Mannschaft von Vincent Kompany. „Wir haben es in den jüngsten Champions-League-Partien und in den Spielen der Bundesliga gesehen: Es ist wunderschön, den Bayern beim Fußballspielen zuzusehen“, sagte Cafu. Zugleich betonte er: „So wie der FC Bayern derzeit spielt, würde sich jeder auf der Welt den Fußball wünschen.“

Nach dem Gewinn der 35. Meisterschaft am Sonntag attestierte Cafu dem Team eine klare Identität. Es sei „eine Mannschaft, die stets nach vorne schaut, eine Mannschaft, die immer angreift, eine Mannschaft, die keine Angst vor dem Gegner hat, eine Mannschaft, die weiß, dass sie Gegentore kassieren wird, aber auch eine Mannschaft, die weiß, dass sie viele Tore schießen wird.“

Auf Rekordkurs in Bundesliga und Europa

Sportlich bewegen sich die Münchner vier Spieltage vor Saisonende in mehreren Bereichen auf historische Bestmarken zu. Mit bislang 109 Treffern haben die Bayern bereits die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison erzielt. Selbst ein alter Rekord aus den europäischen Top-Ligen könnte noch wanken: Der FC Turin kam in der Saison 1947/48 auf 125 Tore – allerdings in 40 Partien.

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Gewinnt der Tabellenführer auch die verbleibenden vier Ligaspiele, wäre außerdem der Punkterekord eingestellt. Unter Jupp Heynckes hatte der FC Bayern 2012/13 mit 91 Zählern die bisherige Bestmarke aufgestellt.

Chance auf das Triple bleibt offen

Neben dem bereits gesicherten Meistertitel können die Münchner noch zwei weitere Trophäen holen. Im DFB-Pokal steht am Mittwoch um 20.45 Uhr das Halbfinale bei Bayer Leverkusen an, live im ZDF und bei Sky. Mit einem Erfolg würde der Klub erstmals nach fünf Jahren wieder ins Endspiel nach Berlin einziehen.

Auch in der Champions League ist der Weg ins Finale noch frei. Gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain geht es am 28. April und am 6. Mai um das Ticket nach Budapest.