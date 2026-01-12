Weltmeister Per Mertesacker verlässt Arsenal und sucht neue Herausforderung

Per Mertesacker verlässt den FC Arsenal nach acht Jahren als Leiter der Nachwuchsakademie und sucht eine neue Herausforderung. Der Weltmeister von 2014 äußerte sich zu seiner schwierigen Entscheidung und betonte die besondere Verbindung zu dem Premier-League-Klub. Während die Zukunft des 41-Jährigen noch ungewiss ist, bleibt er bis zu seinem letzten Arbeitstag voll fokussiert auf seine Aufgaben bei den Gunners.

Mertesackers Abschied nach acht Jahren bei Arsenal

Per Mertesacker, der seit 2018 die Nachwuchsakademie des FC Arsenal geleitet hat, wird den Verein zum Ende der Saison verlassen. Dies gab der Premier-League-Klub am Montag bekannt. Der ehemalige Innenverteidiger, der 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel gewann, sucht nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Seine Entscheidung fiel ihm nicht leicht, da Arsenal für ihn immer ein ganz besonderer Verein sein wird.

Danksagung an den Klub

In einer offiziellen Erklärung sagte Mertesacker: „Arsenal ist und bleibt für mich ein ganz besonderer Verein, daher war es eine schwierige Entscheidung.“ Er zeigte sich äußerst dankbar für das Vertrauen, das ihm der Klub in den vergangenen Jahren entgegengebracht hat. „Jetzt ist es an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und mich weiterzuentwickeln,“ fügte er hinzu.

Der Fokus bis zum letzten Tag

Trotz seines bevorstehenden Abschieds bleibt Mertesacker bis zu seinem letzten Arbeitstag voll fokussiert. Der einstige Bremer betonte, dass er seiner Verantwortung in der Akademie weiterhin nachkommen wird. Richard Garlick, der Klubverantwortliche, lobte Mertesacker und äußerte: „Wir unterstützen Pers Entscheidung, etwas Neues zu wagen, aber wir werden sehr traurig sein, wenn er uns am Ende der Saison verlässt.“