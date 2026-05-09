Weltmeister Lionel Messi will spielen, „bis ich nicht mehr kann“ – Die Fans freut sich!

Lionel Messi denkt trotz seines fortgeschrittenen Fußballalters noch lange nicht an den Rückzug. Der Argentinier machte in einem YouTube-Interview mit Gastgeber Pollo Alvarez klar, dass ihn der Sport weiter antreibt und der Blick bereits auf die nächste Weltmeisterschaft gerichtet ist.

Messi sieht kein Ende in Sicht

„Ich liebe es, Fußball zu spielen, und ich werde es tun, bis ich nicht mehr kann“, sagte der Superstar. Auch sein ungebrochener Ehrgeiz sei weiter ein Motor: „Ich bin konkurrenzfähig. Ich mag es, alles zu gewinnen – ich lasse nicht einmal meinen Sohn bei Videospielen gewinnen.“

Der achtmalige Ballon-d’Or-Gewinner wird im Juni 39 Jahre alt. Bei Inter Miami steht er noch bis 2028 unter Vertrag, zuletzt wurde er außerdem als wertvollster Spieler der Major League Soccer ausgezeichnet.

Blick auf die WM 2026

Nun richtet Messi den Fokus auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Nach dem Titelgewinn 2022 in Katar geht Argentinien bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada als Titelverteidiger an den Start.

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„Wir wissen, dass die Weltmeisterschaft aufgrund des Niveaus der teilnehmenden Mannschaften immer eine komplizierte Angelegenheit ist. Wir müssen hoffnungsvoll sein – so wie es jeder Argentinier immer ist, wenn es um einen offiziellen Wettbewerb geht, – aber wir müssen auch anerkennen, dass es andere Favoriten vor uns gibt, die in besserer Form anreisen“, erklärte Messi.

Frankreich, Spanien und Brasilien im Fokus

Auf die Frage nach den Favoriten nannte Messi vor allem Frankreich. „Ich glaube, dass Frankreich derzeit wieder sehr stark aussieht; sie verfügen über eine Fülle hochkarätiger Spieler. Ich halte auch Spanien für einen Anwärter, ebenso wie Brasilien – auch wenn sie in letzter Zeit nicht in Bestform waren.“

Deutschland, England und Portugal ordnete Messi dem erweiterten Favoritenkreis zu. Argentinien selbst sieht er ebenfalls gut gerüstet, auch wenn einige Akteure aktuell mit Verletzungen oder fehlender Spielpraxis zu kämpfen haben. Gleichzeitig betonte er, dass diese Mannschaft immer wieder gezeigt habe, „dass diese Mannschaft, sobald sie zusammenkommt, hart kämpft und stets nach dem Sieg strebt.“