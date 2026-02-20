Weltmeister Klose zum DFB-Team & der WM 2026: Es waren Spiele dabei, wo ich lieber nichts sage

Weltmeister Klose zum DFB-Team: „Darf nicht selbstverständlich sein“ – Miroslav Klose kritisiert die jüngsten Auftritte der deutschen Nationalmannschaft und äußert deutliche Zweifel vor der WM in Nordamerika. Der Rekordtorjäger des DFB sagte RTL/ntv, es habe „Spiele dabei [gegeben], wo ich lieber nichts sage“ und die Leistung entspreche nicht dem Bild, das er von Deutschland erwartet. Klose (47), inzwischen Trainer des 1. FC Nürnberg, betont, dass es „eine Ehre sein [muss], für Deutschland zu spielen“ und dass diese Haltung nicht zur Selbstverständlichkeit werden dürfe. Bis zum WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni in Houston sieht er das Team zudem „auf der Suche“ nach leaderschaftlichen Spielern.

Kritik an Leistungen und Einstellung

Miroslav Klose spricht offen über die Qualität der Partien in der WM-Qualifikation und zieht ein kritisches Zwischenfazit. Er sagte, es habe Begegnungen gegeben, „wo ich lieber nichts sage“ – ein klares Signal gegen nachlassende Einstellung und inkonsequente Leistungsträger. Gleichzeitig fordert er, dass das Tragen des DFB-Trikots wieder als besondere Verpflichtung wahrgenommen wird: „Es müsse eine Ehre sein, für Deutschland zu spielen.“

Führungsspieler fehlen

Der Weltmeister von 2014 sieht vor allem Defizite bei Führungspersönlichkeiten innerhalb der Mannschaft. „Es gibt nicht viele, die dieses Amt übernehmen können, die Führung für Deutschland“, sagte Klose und betonte, dass junge Spieler in diese Rolle hineinwachsen müssten. Damit stellt er indirekt auch die Verantwortung von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Fokus, passende Akzente in der Mannschaftsorganisation und beim Kaderaufbau zu setzen.

Blick auf die WM und die Vorbereitung

Klose verweist auf die selten überzeugende Phase während der Qualifikation für die WM in den USA, Mexiko und Kanada und sieht bis zum Turnierstart noch Handlungsbedarf. Der Auftakt gegen Neuling Curacao am 14. Juni in Houston ist für ihn ein Punkt, bis zu dem sich Führungsspieler und Einstellung stabilisieren müssen. Sein Kommentar bei RTL/ntv unterstreicht, dass für ihn nicht nur Ergebnis, sondern auch Haltung und Verantwortung entscheidend sind.