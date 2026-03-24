Trotz WM-Aus 2018/2022: Hummels prophezeit souveränes Weiterkommen bei der WM 2026

Der Weltmeister von 2014 und heutiger MagentaTV Experte Mats Hummels glaubt fest daran, dass dem DFB-Team bei der WM im Sommer kein frühes Aus wie 2018 oder 2022 droht. Der 37‑Jährige Weltmeister von 2014 prognostiziert ein „sehr souveränes Weiterkommen“ und erwartet, dass die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Gruppenphase klar überlegen auftreten wird. In der Vorrunde warten Curacao, Ecuador und die Elfenbeinküste auf Deutschland. Hummels begleitet das Turnier als TV‑Experte von MagentaTV und sieht sein Team als einen der realistischen Anwärter auf den Titel.

Hummels: Vertrauen in das DFB-Team

Mats Hummels betont die Lehren aus den Turnieren 2018 und 2022 und stellt klar: „Was wir 2018 und 2022 mitmachen mussten, dass nach der Vorrunde Ende war, wird uns dieses Mal nicht blühen.“ Er erwartet ein souveränes Auftreten des DFB-Teams und prognostiziert ein problemloses Weiterkommen aus der Gruppenphase. Hummels spricht dabei nicht nur aus der Perspektive eines früheren Weltmeisters, sondern auch als Beobachter des aktuellen Kaders unter Nagelsmann.

Vorrundengegner und Erwartungshaltung

In Gruppe G trifft Deutschland auf Curacao, Ecuador und die Elfenbeinküste — Gegner, gegen die Hummels ein klares Leistungsgefälle sieht. Er geht davon aus, dass die Nationalmannschaft in allen drei Partien nicht nur siegen, sondern auch die deutlich überlegene Mannschaft sein werde. Gleichzeitig bleibt die Frage der Konstanz ein Thema, das Bundestrainer und Team bei Auftaktpartien und Qualifikationsspielen immer wieder adressieren müssen.

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Hummels als TV‑Experte bei MagentaTV

Hummels wird das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada als Experte des Streamingdienstes MagentaTV begleiten. Als Kommentator und Analytiker bringt er seine Erfahrung aus zahlreichen internationalen Turnieren ein und wird die Spiele aus fachlicher Perspektive begleiten. Seine Einschätzungen fügen sich in die mediale Vorbereitung auf die WM und sollen Zuschauern taktische Einordnungen sowie Einschätzungen zur Turnierform der DFB-Elf liefern.

Favoritenlage: Spanien vorne, Deutschland in der erweiterten Spitzengruppe

Hummels ordnet Spanien als das klare Topteam ein – „über allem“, wie er sagte. Danach folgten seiner Einschätzung zufolge sieben, acht, neun Mannschaften, die realistisch Weltmeister werden könnten; Deutschland zählt er ausdrücklich zu diesem Kreis. Auch Thomas Müller sieht die deutsche Mannschaft im erweiterten Favoritenkreis. Müller, inzwischen bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag, räumt ein: „Ich vermisse bei uns logischerweise die Konstanz über die letzten Jahre“, verweist aber auf starke Einzelauftritte bei der EM und in der Qualifikation. Wie Hummels wird auch Müller im Sommer als TV‑Experte im Einsatz sein; Jürgen Klopp ist ebenfalls in dieser Rolle vorgesehen.