Weltmeister Gündogan zur WM 2026 – „Wenn Neuer fit ist, ist er einer der weltbesten Torhüter“

Ilkay Gündogan hat sich nach seiner DFB-Kapitänsrolle bei der EM 2024 aus der Nationalmannschaft verabschiedet, blickt aber weiter genau auf die Entwicklung der deutschen Auswahl. Im Bild-Interview äußerte sich der 35-Jährige sowohl zu den WM-Chancen als auch zu Manuel Neuer und Leroy Sané.

Gündogan traut Deutschland bei der WM eine Überraschung zu

Auf die Frage, ob Deutschland Weltmeister werden könne, verwies Gündogan zunächst auf die besondere Ausgangslage. „Ich finde, es ist erst einmal gut, dass die Erwartungshaltung nicht allzu groß ist. Das ist ein Vorteil. Wir haben trotzdem Spieler, die nach wie vor auf Weltklasse-Niveau spielen. Wir haben viele Spieler, die Halbfinale und Finale in der Champions League haben. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft für eine sehr große Überraschung sorgen kann.“

Neuer-Comeback und Baumann-Rolle

Auch das Comeback von Manuel Neuer bewertete Gündogan offen. „Ehrlicherweise hat mich das ein bisschen überrascht. Am Ende muss man natürlich schauen, wie fit Manu ist. Vielleicht ist das Gute, dass man mit Oli Baumann einen Mann dahinter hat, dem man weiter Selbstvertrauen geben konnte, das war wichtig. Wenn Oli seine Chance kriegt, wird er sie nutzen. Und wenn Manu fit ist, wissen wir, dass wir einen der weltbesten Torhüter haben.“

Sané zwischen Turbulenzen und Qualität

Seit einem Jahr spielt Gündogan bei Galatasaray an der Seite von Leroy Sané und hält dem Offensivmann auch mit Blick auf die WM einiges zu. „Sein Jahr war ähnlich wie meins. Sehr turbulent mit Höhen und auch Tiefen. Er hat es aber immer geschafft, sich aus den schwierigen Momenten sehr gut herauszukämpfen. Er hat die Saison sehr gut beendet. Das Tor gegen die USA wird ihm weiter Selbstvertrauen geben.“

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Gündogan nimmt Sané zudem gegen die teils scharfe Kritik der Fans in Schutz. „Das einzige Problem ist bei ihm, dass er seine Verärgerung manchmal ein bisschen offensichtlich raushängen lässt, wenn im Spiel mal etwas nicht zu 100 Prozent klappt. Aber das ist auch was Gutes, weil man merkt, dass ihm Dinge nicht egal sind. Er hat den Stempel aufgedrückt bekommen, dass er sich nicht kümmert, dass es ihm egal ist. Aber das ist gar nicht so. Er ärgert sich extrem und auch viel über sich selbst. Ich glaube einfach, dass er dieser deutschen Mannschaft dann auch Qualitäten gibt, die kein anderer so in der Art hat. So einen Mann im Kader zu haben, da kann sich jeder Trainer glücklich schätzen.“