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Welche WM-Fahrer haben während der Fußball WM 2026 Geburtstag?

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149 WM-Fahrer feiern mitten im Turnier Geburtstag, sieben sogar am Spieltag

Wenn ein Fußballspieler bei der FIFA WM 2026 im Sommer Geburtstag hat, verbringt ihn womöglich im Trainingslager, im Stadion oder auf dem Rasen. Eine Auswertung aller offiziellen FIFA-Kaderlisten zeigt: Von den 1.248 nominierten Spielern haben 149 WM-Fahrer zwischen dem WM-Eröffnungsspiel am 11. Juni und dem Finaltag am 19. Juli Geburtstag. Das ist fast jeder achte WM-Teilnehmer. Für sieben von ihnen fällt der Ehrentag sogar exakt auf einen Spieltag ihrer Nationalmannschaft. Skurril: Kai Havertz hat am 1.Tag der WM Geburtstag, Deniz Undav am letzten Tag! Ein gutes Omen für Deutschland?

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Lamine Yamal von FC Barcelona, der das Spiel verletzungsbedingt verpasste, läuft an der LaLiga-EA-Sports-Trophäe vorbei auf dem Weg zur Siegerehrung, nachdem Barcelona Real Madrid bezwungen und die spanische Meisterschaft gewonnen hat. Aufgenommen am 10. Mai 2026 im Spotify Camp Nou in Barcelona. (David Ramos / Getty Images Europe via Getty Images)
Lamine Yamal von FC Barcelona, der das Spiel verletzungsbedingt verpasste, läuft an der LaLiga-EA-Sports-Trophäe vorbei auf dem Weg zur Siegerehrung, nachdem Barcelona Real Madrid bezwungen und die spanische Meisterschaft gewonnen hat. Aufgenommen am 10. Mai 2026 im Spotify Camp Nou in Barcelona. (David Ramos / Getty Images Europe via Getty Images)

Sieben Spieler feiern auf dem Platz

Die schönste Fügung erwischt Néstor Muslera. Uruguays Torhüter wird am 16. Juni 40 Jahre alt, ausgerechnet am Tag des Auftaktspiels gegen Saudi-Arabien in der Gruppe H. Ein runder Geburtstag auf der größten Bühne des Fußballs, das schaffen nur wenige.

Auch Mohamed Salah startet am eigenen Festtag ins Turnier. Ägyptens Superstar wird am 15. Juni 34, wenn die Pharaonen in der Gruppe G gegen Belgien beginnen. Für Jordan Henderson geht es am 17. Juni zum 36. Geburtstag gleich gegen einen schweren Brocken: England trifft in der Gruppe L auf Kroatien.

Eine besondere Geschichte schreibt Jonathan Osorio. Kanadas Mittelfeldmann wird am 12. Juni 34 und spielt mit der Auswahl genau an diesem Tag in Toronto, jener Stadt, in der er seit Jahren beim Toronto FC unter Vertrag steht. Heimspiel und Geburtstag fallen zusammen.

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Komplettiert wird das Septett von Botirali Ergaschew (Usbekistan, wird am 23. Juni 31, gegen Portugal), Ayoub El Kaabi (Marokko, wird am 25. Juni 33, gegen Haiti) und Alexis Saelemaekers (Belgien, wird am 27. Juni 27, gegen Neuseeland). Ein Tor am eigenen Geburtstag wäre für jeden von ihnen das perfekte Geschenk.

Mohamed Salah von Liverpool reckt die Arme aus und appelliert an das Publikum auf der Anfield Road. Im Champions-League-Viertelfinale-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am 14. April 2026 war der ägyptische Stürmer einmal mehr das Gesicht des FC Liverpool. Foto: Carl Recine / Getty Images
Mohamed Salah von Liverpool reckt die Arme aus und appelliert an das Publikum auf der Anfield Road. Im Champions-League-Viertelfinale-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am 14. April 2026 war der ägyptische Stürmer einmal mehr das Gesicht des FC Liverpool. Foto: Carl Recine / Getty Images

Links zu den WM Kadern

Prominenz zum Anstoß und zum Abpfiff

Schon der Eröffnungstag am 11. Juni hält Geburtstagsgrüße bereit: Kai Havertz wird 27, Spaniens Schlussmann Unai Simón 29. Und selbst am Finaltag, dem 19. Juli, gibt es noch Anlass zum Anstoßen, etwa für Deniz Undav (30) und den Schweizer Manuel Akanji (31).

Die wohl prominentesten Kerzen werden am 24. Juni ausgeblasen: Lionel Messi wird 39, am selben Tag feiern David Alaba (34) und Uruguays Stürmer Darwin Núñez (27). Fünf Tage später, am 29. Juni, wird Englands Jude Bellingham 23. Der 8. Juli vereint zwei Weltstars: Virgil van Dijk wird 35, Heung-min Son 34. Und auch Kevin De Bruyne (35, am 28. Juni) reiht sich in die Liste der feiernden Topspieler ein.

Lionel Messi (Nr. 10) von Inter Miami CF zeigt seine Reaktion beim MLS-Spiel gegen Philadelphia Union im Nu Stadium am 24. Mai 2026 in Miami. Der Argentinier gehört seit 2023 zu den Gesichtern der nordamerikanischen Profiliga. Megan Briggs / Getty Images North America via Getty Images
Lionel Messi (Nr. 10) von Inter Miami CF zeigt seine Reaktion beim MLS-Spiel gegen Philadelphia Union im Nu Stadium am 24. Mai 2026 in Miami. Der Argentinier gehört seit 2023 zu den Gesichtern der nordamerikanischen Profiliga. Megan Briggs / Getty Images North America via Getty Images

Vom Teenager bis zum Routinier

Der Kontrast könnte kaum größer sein als am 13. Juli: An diesem einen Tag wird Spaniens Ausnahmetalent Lamine Yamal gerade einmal 19 und ist damit das jüngste Geburtstagskind des Turniers, während Mexikos Torhüter-Legende Guillermo Ochoa am selben Datum 41 Jahre alt wird, der älteste Jubilar überhaupt. Jung trifft Alt, exakt am gleichen Kalendertag.

Hinweis zur Auswertung

Die sieben Spieltags-Geburtstage beziehen sich auf die Gruppenphase (11. bis 28. Juni), in der alle Begegnungen und Anstoßdaten feststehen. Für die K.-o.-Runde lassen sich Geburtstage noch nicht zuordnen, weil die Paarungen erst nach Abschluss der Gruppenphase feststehen. Gleiches gilt für die sechs Nationen, die sich über die Playoffs qualifizieren und im Spielplan vorerst als Platzhalter geführt werden. Die Daten basieren auf den offiziellen FIFA-Kaderlisten (Stand: Juni 2026); Geburtstage sind nach deutscher Spielplan-Zeit ausgewertet.

Die vollständige Übersicht aller 149 Geburtstagskinder, sortiert nach Datum, findet ihr hier:

DatumSpielerLandPositionWirdVereinGeburtsdatum
11.06.Kai Lukas HAVERTZDeutschlandFW27Arsenal FC11.06.1999
11.06.Benjamin Peter WAINENeuseelandFW25Port Vale FC11.06.2001
11.06.Orlando Daniel GILL NOLDINParaguayGK26CA San Lorenzo11.06.2000
11.06.Unai SIMÓN MENDIBILSpanienGK29Athletic Club11.06.1997
12.06.Koni DE WINTERBelgienDF24AC Milan12.06.2002
12.06.Jonathan OSORIOKanadaMF34Toronto FC12.06.1992
12.06.Davinson SÁNCHEZ MINAKolumbienDF30Galatasaray SK12.06.1996
12.06.Alex Arthur RUFERNeuseelandMF30Wellington Phoenix FC12.06.1996
13.06.Thomas Teye PARTEYGhanaMF33Villarreal CF13.06.1993
13.06.Mark Maria Hubertus FLEKKENNiederlandeGK33Bayer Leverkusen13.06.1993
13.06.Sabri BEN HSANTunesienGK30Étoile Du Sahel13.06.1996
14.06.Jovane Eduardo BORGES CABRALKap VerdeMF28CF Estrela Da Amadora14.06.1998
15.06.Achraf ABADAAlgerienDF27USM Alger15.06.1999
15.06.Pascal Alexander GROßDeutschlandMF35Brighton & Hove Albion FC15.06.1991
15.06.Inaki WILLIAMS ARTHUERGhanaFW32Athletic Club15.06.1994
15.06.Mohamed Salah Hamed Mahrous GHALYÄgyptenFW34Liverpool FC15.06.1992
16.06.Nathaniel Christopher BROWNDeutschlandDF23Eintracht Frankfurt16.06.2003
16.06.Ritsu DOANJapanMF28Eintracht Frankfurt16.06.1998
16.06.Ismael Kenneth Jordan KONÉKanadaMF24US Sassuolo16.06.2002
16.06.Tahsin Mohammad JAMSHIDKatarFW20Al Duhail SC16.06.2006
16.06.Alex Adrian ARCE BARRIOSParaguayFW31CS Independiente Rivadavia16.06.1995
16.06.Nestor Fernando MUSLERA MICOLUruguayGK40Estudiantes LP16.06.1986
17.06.Badobre Emmanuel Elysee Djedje AGBADOUElfenbeinküsteDF29Beşiktaş JK17.06.1997
17.06.Jordan Brian HENDERSONEnglandMF36Brentford FC17.06.1990
17.06.Roberto Carlos LOPESKap VerdeDF34Shamrock Rovers FC17.06.1992
17.06.Chadi RIADMarokkoDF23Crystal Palace FC17.06.2003
17.06.Brian GUTIÉRREZMexikoMF23CD Guadalajara17.06.2003
17.06.Jurriën David Norman TIMBERNiederlandeDF25Arsenal FC17.06.2001
17.06.Noa Noëll LANGNiederlandeFW27Galatasaray SK17.06.1999
17.06.Quinten Ryan Crispito TIMBERNiederlandeMF25Olympique Marseille17.06.2001
17.06.Hanbeom LEESüdkoreaDF24FC Midtjylland17.06.2002
18.06.Gabriel TEODORO MARTINELLI SILVABrasilienFW25Arsenal FC18.06.2001
18.06.Hazem MASTOURITunesienFW29FC Dynamo Makhachkala18.06.1997
19.06.Nilson David ANGULO RAMIREZEcuadorFW23Sunderland AFC19.06.2003
19.06.Andrej KRAMARIĆKroatienFW35TSG Hoffenheim19.06.1991
19.06.José Luis RODRÍGUEZ FRANCISPanamaMF28FC Juárez19.06.1998
19.06.Nuno Alexandre TAVARES MENDESPortugalDF24Paris Saint-Germain19.06.2002
19.06.Dylan Daniel Mahmoud BRONNTunesienDF31Servette FC19.06.1995
20.06.Sead KOLAŠINACBosnien und HerzegowinaDF33Atalanta Bergamo20.06.1993
20.06.Haris TABAKOVICBosnien und HerzegowinaFW32Borussia Mönchengladbach20.06.1994
20.06.Mohanad Ali Kadhim AL-SHAMMARIIrakFW26Dibba FC20.06.2000
20.06.Gonçalo MATIAS RAMOSPortugalFW25Paris Saint-Germain20.06.2001
20.06.Musab Fahad Z ALJUWAYRSaudi-ArabienMF23Al Qadsiah FC20.06.2003
20.06.Kalidou KOULIBALYSenegalDF35Al Hilal SC20.06.1991
20.06.Nicolas JACKSONSenegalFW25FC Bayern München20.06.2001
20.06.Marc PUBILL PAGESSpanienDF23Atlético De Madrid20.06.2003
21.06.Mambenga Gaël Roméo KAKUTADR KongoFW35AEL FC21.06.1991
21.06.Telmo Emanuel GOMES ARCANJOKap VerdeMF25Vitória SC21.06.2001
21.06.Azarias Emmanuel LONDOÑO GONZALEZPanamaFW25CD Universidad Católica21.06.2001
21.06.Jesper Kewe KARLSTRÖMSchwedenMF31Udinese21.06.1995
22.06.Mauricio MAGALHÃES PRADOParaguayMF25SE Palmeiras22.06.2001
22.06.Elliot Karl STROUDSchwedenDF24Mjällby AIF22.06.2002
22.06.Mory DIAWSenegalGK33Le Havre AC22.06.1993
22.06.Mikel MERINO ZAZÓNSpanienMF30Arsenal FC22.06.1996
22.06.Rodrigo HERNÁNDEZ CASCANTESpanienMF30Manchester City FC22.06.1996
22.06.Otabek SHUKUROVUsbekistanMF30Baniyas Club22.06.1996
23.06.John YEBOAH ZAMORAEcuadorFW26Venezia FC23.06.2000
23.06.Bo Kristoffer NORDFELDTSchwedenGK37AIK Stockholm23.06.1989
23.06.Botirali ERGASHEVUsbekistanGK31FK Neftchi Farg'ona23.06.1995
24.06.Lionel Andrés MESSIArgentinienFW39Inter Miami CF24.06.1987
24.06.Mayele Fiston KALALADR KongoFW32Pyramids FC24.06.1994
24.06.Kwasi SIBOGhanaMF28Real Oviedo24.06.1998
24.06.Matthew Charles TURNERUSAGK32New England Revolution24.06.1994
24.06.Darwin Gabriel NUÑEZ RIBEIROUruguayFW27Al Hilal SC24.06.1999
24.06.David ALABAÖsterreichDF34Real Madrid C. F.24.06.1992
25.06.Ayoub EL KAABIMarokkoFW33Olympiacos FC25.06.1993
25.06.Rodrigo BENTANCUR COLMÁNUruguayMF29Tottenham Hotspur FC25.06.1997
26.06.Igor Thiago NASCIMENTO RODRIGUESBrasilienFW25Brentford FC26.06.2001
26.06.Jhon Janer LUCUMI BONILLAKolumbienDF28Bologna FC26.06.1998
27.06.Alexis Jesse M SAELEMAEKERSBelgienMF27AC Milan27.06.1999
27.06.Jean Ricner BELLEGARDEHaitiMF28Wolverhampton Wanderers FC27.06.1998
27.06.Braian Oscar OJEDA RODRIGUEZParaguayMF26Orlando City SC27.06.2000
28.06.Kevin DE BRUYNEBelgienMF35SSC Napoli28.06.1991
28.06.Jean-Philippe MATETAFrankreichFW29Crystal Palace FC28.06.1997
28.06.Carlens Jean Fedlaire Ruby ARCUSHaitiDF30Angers SCO28.06.1996
28.06.Yukinari SUGAWARAJapanDF26SV Werder Bremen28.06.2000
29.06.Leandro Daniel PAREDESArgentinienMF32CA Boca Juniors29.06.1994
29.06.Jude Victor William BELLINGHAMEnglandMF23Real Madrid C. F.29.06.2003
29.06.Eberechi Oluchi EZEEnglandMF28Arsenal FC29.06.1998
29.06.Eldor SHOMURODOVUsbekistanFW31Başakşehir FK29.06.1995
30.06.Houssem-Eddine Chaabane AOUARAlgerienMF28Al Ittihad30.06.1998
30.06.Seyedhossein HOSSEINIIranGK34Sepahan SC30.06.1992
30.06.Federico Sebastian VIÑAS BARBOZAUruguayFW28Real Oviedo30.06.1998
01.07.Evann Ludovic Vidjannagni GUESSANDElfenbeinküsteFW25Crystal Palace FC01.07.2001
01.07.Ahmed Yahya Mhmood AL-HAJJAJIrakDF31Al Shorta SC01.07.1995
01.07.Taha Abdi ALISchwedenFW28Malmö FF01.07.1998
02.07.Abdul Rahaman BABAGhanaDF32PAOK Saloniki02.07.1994
02.07.Neil Yoni EL AYNAOUIMarokkoMF25AS Roma02.07.2001
02.07.Ahmed Mortadha BEN OUANESTunesienDF32Kasımpaşa SK02.07.1994
02.07.Deniz Daniel GÜLTürkeiFW22FC Porto02.07.2004
03.07.Mike Peterson MAIGNANFrankreichGK31AC Milan03.07.1995
03.07.Derrick LUCKASSENGhanaDF31Pafos FC03.07.1995
03.07.Amer Rasem Adel JAMOUSJordanienMF24Al Zawra'a SC03.07.2002
03.07.Promise Oluwatobi Emmanuel DAVIDKanadaFW25Royale Union Saint-Gilloise03.07.2001
03.07.Lucas Michel MENDESKatarDF36Al Wakrah SC03.07.1990
03.07.Marvin KELLERSchweizGK24BSC Young Boys03.07.2002
03.07.Folarin Jolaoluwa BALOGUNUSAFW25AS Monaco03.07.2001
04.07.Aiden Connor O'NEILLAustralienMF28New York City FC04.07.1998
04.07.Deroy D'ENCARNAÇÃO DUARTEKap VerdeMF27PFC Ludogorets Razgrad04.07.1999
04.07.Alexander Noah PAULSENNeuseelandGK24Lechia Gdańsk04.07.2002
05.07.Ajdin HRUSTICAustralienFW30SC Heracles Almelo05.07.1996
06.07.Trevor Irving DOORNBUSCHCuraçaoGK27VVV Venlo06.07.1999
07.07.Senne LAMMENSBelgienGK24Manchester United FC07.07.2002
07.07.Ruben Fritzner PROVIDENCEHaitiFW25Almere City FC07.07.2001
07.07.Callan Rennie ELLIOTNeuseelandDF27Auckland FC07.07.1999
07.07.Gihyuk LEESüdkoreaMF26Gangwon FC07.07.2000
07.07.Evren Eren ELMALITürkeiDF26Galatasaray SK07.07.2000
07.07.Yunus AKGÜNTürkeiFW26Galatasaray SK07.07.2000
07.07.Rustamjon ASHURMATOVUsbekistanDF30Esteghlal Tehran FC07.07.1996
07.07.Saša KALAJDŽIĆÖsterreichFW29LASK Linz07.07.1997
08.07.Virgil VAN DIJKNiederlandeDF35Liverpool FC08.07.1991
08.07.Erik Benjamin NYGRENSchwedenMF25Celtic FC08.07.2001
08.07.Heung Min SONSüdkoreaFW34LAFC08.07.1992
09.07.Dennis HADŽIKADUNIĆBosnien und HerzegowinaDF28UC Sampdoria09.07.1998
09.07.Boualem KHOUKHIKatarDF36Al Sadd SC09.07.1990
11.07.Amad DIALLOElfenbeinküsteFW24Manchester United FC11.07.2002
11.07.Damián Josue BOBADILLA BENITEZParaguayMF25São Paulo FC11.07.2001
11.07.Ross Cameron STEWARTSchottlandFW30Southampton FC11.07.1996
11.07.Jacob Mikael WIDELL ZETTERSTRÖMSchwedenGK28Derby County FC11.07.1998
11.07.Philipp LIENHARTÖsterreichDF30SC Freiburg11.07.1996
12.07.Vinicius José PAIXÃO DE OLIVEIRA JÚNIORBrasilienFW26Real Madrid C. F.12.07.2000
12.07.Jean-Kévin DUVERNEHaitiDF29KAA Gent12.07.1997
12.07.Ahmed Ihab Ahmed AHMEDIrakFW23Nashville SC12.07.2003
12.07.Junnosuke SUZUKIJapanDF23FC København12.07.2003
12.07.James David RODRÍGUEZ RUBIOKolumbienMF35Minnesota United FC12.07.1991
12.07.Oscar BOBBNorwegenMF23Fulham FC12.07.2003
12.07.Nicholas WILLIAMS ARTHUERSpanienFW24Athletic Club12.07.2002
13.07.Addji Keaninkin Marc-Isreal GUEHIEnglandDF26Manchester City FC13.07.2000
13.07.Benjamin ASAREGhanaGK34Hearts Of Oak SC13.07.1992
13.07.Francisco Guillermo OCHOA MAGAÑAMexikoGK41AEL Limassol13.07.1985
13.07.Che Sac Everton Fred ADAMSSchottlandFW30Torino FC13.07.1996
13.07.Lamine Yamal NASRAOUI EBANASpanienFW19FC Barcelona13.07.2007
13.07.Victor MUÑOZ VILLANUEVASpanienFW23CA Osasuna13.07.2003
13.07.Lukáš HORNÍČEKTschechienGK24SC Braga13.07.2002
13.07.Sebastian TOUNEKTITunesienMF24Celtic FC13.07.2002
14.07.Frans Dhia Jirjis HADDADIrakDF33Persib Bandung14.07.1993
15.07.Danilo Luiz DA SILVABrasilienDF35CR Flamengo15.07.1991
15.07.Shogo TANIGUCHIJapanDF35Sint-Truiden VV15.07.1991
15.07.İrfan KAHVECİTürkeiFW31Kasımpaşa SK15.07.1995
16.07.Marcus Holmgren PEDERSENNorwegenDF26Torino FC16.07.2000
17.07.Nidal CELIKBosnien und HerzegowinaDF20RC Lens17.07.2006
17.07.Victor Jörgen NILSSON LINDELÖFSchwedenDF32Aston Villa FC17.07.1994
17.07.Adam AROUSTunesienDF22Kasımpaşa SK17.07.2004
18.07.Gideon MENSAHGhanaDF28AJ Auxerre18.07.1998
18.07.Mehdi TAREMIIranFW34Olympiacos FC18.07.1992
18.07.Saud Abdullah S ABDULHAMIDSaudi-ArabienDF27RC Lens18.07.1999
19.07.Deniz UNDAVDeutschlandFW30VfB Stuttgart19.07.1996
19.07.Jean Michael SERIElfenbeinküsteMF35NK Maribor19.07.1991
19.07.Manuel Obafemi AKANJISchweizDF31FC Internazionale Milano19.07.1995

Die sieben Geburtstage am Spieltag im Überblick

Sieben WM-Fahrer stehen in der Gruppenphase exakt an ihrem Geburtstag mit ihrer Nationalmannschaft auf dem Platz. Hier sind die sieben Vorrundenspiele in der Reihenfolge des Turnierkalenders:

  • 12. Juni, Gruppe B: Kanada startet in Toronto ins Turnier, am selben Tag wird Mittelfeldmann Jonathan Osorio 34. Sein Klub Toronto FC ist genau dort zu Hause.
  • 15. Juni, Gruppe G: Belgien gegen Ägypten. Mohamed Salah feiert seinen 34. Geburtstag im Auftaktspiel der Pharaonen.
  • 16. Juni, Gruppe H: Saudi-Arabien gegen Uruguay. Torhüter Néstor Muslera wird an diesem Tag sogar 40.
  • 17. Juni, Gruppe L: England gegen Kroatien. Jordan Henderson geht an seinem 36. Geburtstag auf den Platz.
  • 23. Juni, Gruppe K: Portugal gegen Usbekistan. Botirali Ergaschew wird 31.
  • 25. Juni, Gruppe C: Marokko gegen Haiti. Ayoub El Kaabi feiert seinen 33. Geburtstag.
  • 27. Juni, Gruppe G: Neuseeland gegen Belgien. Alexis Saelemaekers wird 27.
Ob sich einer von ihnen mit einem Tor selbst beschenkt, zeigt sich ab dem 11. Juni.

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