Welche Trainerwechsel gab es in der 2. Bundesliga in der aktuellen Saison?

Die Trainerwechsel in der 2. Bundesliga im Überblick: Eintracht Braunschweig hat sich am 10. März 2026 von Heiner Backhaus getrennt – es ist der sechste Wechsel der laufenden Saison. Dieser Überblick fasst alle bisherigen Entlassungen und Nachfolger der Saison 2025/26 zusammen. Die Vereine reagierten mit unterschiedlichen Lösungen: Einzeltrainer, Doppelbesetzungen und Interims-Teams. Nachfolgend die chronologische Auflistung aller Trainerwechsel inklusive Datum und Nachfolgern.

Die Trainerwechsel in der 2. Bundesliga im Detail

Am 15. September 2025 trennte sich der VfL Bochum von Trainer Dieter Hecking. Die Vereinsführung ernannte Uwe Rösler zum Nachfolger, womit der erste Trainerwechsel der Saison 2025/26 vollzogen wurde. Die Entscheidung fiel bereits früh in der Saison und leitete die erste Änderung in der sportlichen Leitung des Klubs ein.

Fortuna Düsseldorf beendete am 6. Oktober 2025 das Arbeitsverhältnis mit Daniel Thioune. Markus Anfang übernahm das Traineramt als Nachfolger und wurde von der Vereinsführung als neue sportliche Option eingesetzt. Der Wechsel erhöhte die Anzahl der personellen Umstellungen in der Liga innerhalb kurzer Zeit.

Der 1. FC Magdeburg trennte sich am 12. Oktober 2025 von Markus Fiedler. Die Klubspitze setzte auf eine Doppelbesetzung: Petrik Sander und Pascal Ibold wurden als Nachfolger benannt. Diese kollektive Lösung änderte die strukturierte Verantwortung im Trainerteam und stellte eine alternative Führungsform dar.

SpVgg Greuther Fürth gab am 1. Dezember 2025 die Trennung von Thomas Kleine bekannt. Heiko Vogel übernahm das Cheftraineramt und folgte damit auf Kleine noch vor der Winterpause. Die Maßnahme reflektierte einen weiteren Eingriff der sportlichen Leitung in die Saisonplanung.

Holstein Kiel trennte sich am 24. Februar 2026 von Marcel Rapp. Tim Walter wurde als Nachfolger benannt und übernahm die Leitung des Trainerstabs. Der Wechsel fand kurz vor dem Beginn der entscheidenden Saisonphase im Frühjahr statt.

Eintracht Braunschweig beendete am 10. März 2026 das Engagement mit Heiner Backhaus. Als Interims-Lösung übernahmen Marc Pfitzner und Marcel Goslar die Mannschaft. Damit war dies der sechste Trainerwechsel in der 2. Bundesliga-Saison 2025/26.

Interims- und Doppelbesetzungen

In dieser Saison setzten mehrere Klubs auf ungewöhnliche Modelle jenseits der klassischen Einzeltrainer-Lösung. Magdeburg ernannte mit Petrik Sander und Pascal Ibold eine Doppelbesetzung unmittelbar nach der Trennung von Markus Fiedler. Eintracht Braunschweig reagierte auf die Entlassung Heiner Backhaus’ mit einer interimsweisen Lösung durch Marc Pfitzner und Marcel Goslar, bis eine dauerhafte Entscheidung getroffen wird.

Zeitlicher Verlauf und organisatorische Konsequenzen

Bis zum 10. März 2026 registrierte die 2. Bundesliga insgesamt sechs Trainerwechsel in der Saison 2025/26. Die Personalentscheidungen spiegeln die Eingriffe der sportlichen Leitungen wider, die während der Saison auf unterschiedliche Herausforderungen reagierten. Gleichzeitig zeigen die unterschiedlichen Nachfolgemodelle – Einzeltrainer, Doppelteam, Interimspersonal – die Bandbreite an Strategien, mit denen Vereine auf sportlichen Druck und Kaderverantwortung antworten.