Was sind die wichtigsten Regeländerungen zur FIFA WM 2026? Das musst du wissen!

Die Weltmeisterschaft 2026 bringt für Spieler und Schiedsrichter zahlreiche Regeländerungen mit sich. Im Mittelpunkt steht das Tempo, denn die FIFA und die Regelhüter wollen die Wm-Spiele deutlich beschleunigen. MagentaSport-Experte Patrick Ittrich begrüßt diesen Kurs, sieht aber auch neue Belastungen für die Unparteiischen.

Die wichtigsten WM 2026 Regeländerungen

Der VAR darf künftig auch bei fälschlich gegebenen Eckbällen eingreifen , wenn daraus unmittelbar ein Tor entstehen könnte.

, wenn daraus unmittelbar ein Tor entstehen könnte. Der VAR erhält erweiterte Befugnisse bei Gelb-Rot-Entscheidungen , um offensichtliche Fehlentscheidungen zu korrigieren.

, um offensichtliche Fehlentscheidungen zu korrigieren. Zeitspiel soll strenger bestraft werden , insbesondere bei Standardsituationen und Spielunterbrechungen.

, insbesondere bei Standardsituationen und Spielunterbrechungen. Für Torhüter gilt die sogenannte Acht-Sekunden-Regel : Halten sie den Ball länger als acht Sekunden fest, erhält der Gegner einen Eckstoß.

: Halten sie den Ball länger als acht Sekunden fest, erhält der Gegner einen Eckstoß. Nach Behandlungen auf dem Feld müssen Spieler künftig für eine gewisse Zeit außerhalb des Spielfelds bleiben , um vorgetäuschte Verletzungen und Verzögerungen zu reduzieren.

, um vorgetäuschte Verletzungen und Verzögerungen zu reduzieren. Auch Auswechslungen sollen zügiger erfolgen , um unnötige Spielverzögerungen zu verhindern.

, um unnötige Spielverzögerungen zu verhindern. Unsportliches Verhalten gegenüber Schiedsrichtern wird stärker sanktioniert; Ziel ist ein respektvollerer Umgang mit den Unparteiischen.

Hier die WM 2026 Schiedsrichter

Mehr Druck für die Unparteiischen

Für den Schiedsrichter wird der Job bei der WM 2026 noch komplexer. Einwürfe müssen künftig innerhalb von fünf Sekunden ausgeführt werden, sonst geht der Ballbesitz an den Gegner über. Bei Auswechslungen bleibt ebenfalls nur ein sehr kurzes Zeitfenster von zehn Sekunden. Wird diese Vorgabe verpasst, muss der Einwechselspieler für eine Minute draußen bleiben. Die Regelhüter ziehen damit spürbar das Tempo an.

Patrick Ittrich, der bei MagentaSport als Schiedsrichter-Experte arbeitet und seine Laufbahn als Referee mit dem Ende der abgelaufenen Saison beendet hat, ordnet die Neuerungen als anspruchsvoll ein. „Man will diese ganzen Dinge ausmerzen, um die Nettospielzeit zu erhöhen, was aber wiederum heißt, dass die Ruhephasen für Spieler und auch für den Schiedsrichter geringer werden“, sagt der 47-Jährige. Gleichzeitig warnt er vor dem zusätzlichen Aufwand für das Team an der Pfeife. „Das sind Zusatzaufgaben für den Schiedsrichter und da muss man abwarten, ob das irgendwann nicht mal zu viel wird.“

Weniger Pausen können nach seiner Einschätzung auch zu mehr Fehlern führen. Allerdings sind in allen 104 Partien je eine Trinkpause pro Halbzeit vorgesehen. Ittrich verweist darauf, dass die FIFA für top fitte Schiedsrichter sorgen werde, betont aber zugleich, dass sich erst zeigen müsse, wie sich die neuen Abläufe auf Konzentration und physische Verfassung auswirken. „Aber man muss abwarten, wie sich das auf die Konzentration und das physische Verhalten der Schiedsrichter auswirkt. Da bin ich total gespannt drauf.“

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Neue Regeln gegen Zeitspiel

Besonders positiv bewertet Ittrich die Vorgabe, dass Feldspieler, die ärztliche Hilfe benötigen, künftig für eine Minute das Feld verlassen müssen. Die Regel soll simulierte Verletzungen und damit Zeitspiel eindämmen. „Ich finde diese Regel Weltklasse, die habe ich vor ein paar Jahren auch schon vorgeschlagen. Ich hätte es sogar auf zwei Minuten gedrückt, um den Druck zu erhöhen“, erklärt er.

Von der Regel ausgenommen sind Behandlungen nach einem Zusammenprall, bei Kopfverletzungen oder in Fällen, in denen ein Foul zu einer Gelben oder Roten Karte führt. In allen anderen Situationen gilt künftig: aufstehen oder erst einmal draußen bleiben. Ittrich beschreibt den Ablauf so: „Wenn einer sagt, er braucht keinen Arzt, dann steht er auf. Und wenn ich dann als Schiedsrichter sehe, er bleibt doch liegen, sage ich: Pass auf, ich merke, du brauchst doch einen Arzt. Dann geht er für eine Minute nach draußen“, erläutert Ittrich das Vorgehen. „Ich glaube schon, dass einige relativ schnell aufstehen werden.“

VAR mit mehr Personal

Bei allem Mehraufwand für die Unparteiischen gibt es zur WM 2026 auch einen organisatorischen Vorteil. Ittrich erinnert daran, dass bei den letzten Turnieren oft der Eindruck entstanden sei, der Videoassistent funktioniere dort schneller und besser. Der Grund dafür sei vor allem die größere personelle Unterstützung gewesen. Neben einem umfangreichen Team aus Ärzten, Physiotherapeuten und weiteren Helfern im Hintergrund steht auch am Spieltag selbst zusätzliches Personal bereit.

Im VAR-Raum kann zum Beispiel ein Schiedsrichter ausschließlich auf Abseits achten, während ein anderer bei kniffligen Foul-Szenen unterstützt. Genau so soll die erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragene Weltmeisterschaft auch in diesem Bereich vorbereitet sein, damit die Abläufe trotz der vielen neuen Vorgaben möglichst reibungslos funktionieren.