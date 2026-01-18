Warum Uli Hoeneß Bayern Trainer Kompany so lobt & liebt

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany für seinen Beitrag zum aktuellen Erfolg des Vereins gelobt. Hoeneß betont, dass die Einheit zwischen Trainer und Mannschaft entscheidend für den ungeschlagenen Lauf in der Liga und den bevorstehenden Einzug ins Achtelfinale der Champions League ist. Der 74-Jährige äußerte sich auch positiv über die Transferstrategie des Klubs und die Entwicklung junger Talente.

Kompanys Einfluss auf den Erfolg

Uli Hoeneß stellte klar, dass Vincent Kompany einen großen Anteil an dem bemerkenswerten Erfolg des FC Bayern hat. „Man sieht, wenn der Trainer und die Mannschaft eine Einheit bilden, kann man eine Menge erreichen“, so Hoeneß am Rande des FC Bayern Legends Cup bei MagentaSport. Die Bayern sind weiterhin ungeschlagen in der Bundesliga und haben klare Chancen auf die Meisterschaft. In der Champions League steht der Rekordmeister vor dem direkten Einzug ins Achtelfinale, was Hoeneß als große Genugtuung empfindet.

Erfolgreiche Transferstrategie

Hoeneß äußerte sich zufrieden über die Transferstrategie des Klubs, insbesondere im Hinblick auf die Integration junger Spieler wie Lennart Karl und Tom Bischof. „Wenn ich daran denke, dass wir im Sommer als die schlechtesten Transferspezialisten genannt wurden und jetzt sind wir mit elf Punkten vor Dortmund – also ist es ganz gut gelaufen“, erklärte der Ehrenpräsident. Die Entscheidung, weniger teure Spieler zu verpflichten, hat sich als vorteilhaft erwiesen und ermöglicht es den Talenten, sich in der ersten Mannschaft zu beweisen.

Kompanys Reaktion auf Transfers

Obwohl Kompany im Sommer „ein bisschen traurig“ über gescheiterte Transfers war, hat er schnell die Ärmel hochgekrempelt und sich auf die Entwicklung der Mannschaft konzentriert. Hoeneß lobte die Fähigkeit des Trainers, nach Rückschlägen positiv zu bleiben und die Mannschaft weiterhin zu motivieren. „Was wir jetzt erleben, ist eine wunderbare Konsequenz“, betonte er.