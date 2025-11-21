Warum ist Uli Hoeneß so euphorisch? Der FC Bayern München im Idealzustand!

Uli Hoeneß euphorisch: Kompany, Kane und Karl als Bayern-Garanten

Uli Hoeneß zeigt sich so zufrieden mit dem FC Bayern München wie lange nicht mehr. In einem aktuellen Gespräch schwärmt der Ehrenpräsident offen von Trainer Vincent Kompany, Torjäger Harry Kane und Nachwuchsspieler Lennart Karl. Für Hoeneß ist das derzeitige Gesamtbild „der Idealzustand“ – ein klares Statement in Richtung sportlicher Stabilität und Freude am Spiel.

Bayern ungeschlagen: Ein perfekter Saisonstart

Der FC Bayern ist derzeit Tabellenführer in der Bundesliga und auch in der Champions League noch ohne Niederlage. In allen Pflichtspielen ungeschlagen, liefern die Münchner bislang eine rundum überzeugende Saison. Für Uli Hoeneß ein Grund zur Freude: „Wir sind natürlich sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir da sehen.“ Endlich könne man sich im Stadion zurücklehnen, weil das Gesamtpaket stimme – eine Seltenheit in den letzten Jahren.

Kompany bringt neuen Spielstil und Vertrauen

Besonders lobt Hoeneß den neuen Cheftrainer Vincent Kompany. In einem persönlichen Gespräch machte Hoeneß deutlich, dass sich die Zeiten unter dem neuen Coach verändert haben. Früher habe man gehofft, dass ein Spiel in der 80. Minute zu Ende geht – heute wünsche man sich, es möge noch länger dauern. Der Grund: Der Fußball macht wieder Spaß. Kompany steht für Ruhe, klare Ansagen und ein modernes Spielverständnis – Eigenschaften, die den FC Bayern aktuell prägen.

Harry Kane: Volltreffer mit Weltklasse-Qualität

Auch über Neuzugang Harry Kane findet Hoeneß nur lobende Worte. Der Stürmer hat in 17 Pflichtspielen bereits 23 Tore erzielt – eine herausragende Quote. Besonders gefällt Hoeneß, dass Kane nicht nur als Torjäger agiert, sondern auch spielerische Impulse setzt. „Er ist ein Vollstrecker – und vor allem: ein Spielerpersönlichkeit“, so Hoeneß. Seine Präsenz sei auf dem Platz deutlich spürbar und gebe dem Spiel des Rekordmeisters Richtung und Struktur.

Lennart Karl: Bayern-Hoffnung mit viel Potenzial

Neben Stars wie Kane und Kompany verliert Hoeneß aber auch den Nachwuchs nicht aus dem Blick. Der 17-jährige Lennart Karl bekommt ein besonderes Lob: Wenn er spiele, sei das „sensationell“. Er habe das Potenzial, einer der besten Stürmer seiner Generation zu werden – sofern er weiter trifft wie bisher. Für den Bayern-Patron ein Hoffnungsträger mit Perspektive.

WM-Teilnahme? Hoeneß tritt bei Karl auf die Bremse

Trotz aller Euphorie bleibt Hoeneß beim Thema Nationalmannschaft zurückhaltend. Ob Karl schon für eine WM-Nominierung infrage kommt, sieht er skeptisch. „Das ist schon ein bisschen übertrieben“, meint Hoeneß mit Blick auf Vergleiche mit Lionel Messi. Bei aller Begeisterung plädiert er für eine realistische Einordnung.