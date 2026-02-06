Wann spielt Deutschland 2026 wieder? Der DFB-Fahrplan & Termine vor der WM 2026

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Der komplette DFB Spielplan: Alle Länderspiele im Überblick
- 2 Die WM Endrunde: Wann wird es für den DFB ernst?
- 3 Deutschland bei der WM 2026
- 4 FAQ: Der DFB-Fahrplan zur Weltmeisterschaft 2026
Die Vorfreude steigt: Das Jahr der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2026 ist angebrochen! Viele WM-Fans fragen sich: Wann spielt die Deutsche Nationalmannschaft wieder? Um bei der WM 2026 Endrunde in Bestform zu sein, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen straffen WM-Fahrplan erstellt. Bevor die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada am 14. Juni startet, bestreitet der DFB insgesamt vier wichtige DFB Länderspiele. Diese Testspiele sind die letzte Gelegenheit, die Deutsche Nationalmannschaft auf europäischem und amerikanischem Boden in Aktion zu sehen, bevor es um den Titel geht.
Der komplette DFB Spielplan: Alle Länderspiele im Überblick
Der Weg der Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft führt über Basel, Stuttgart und Mainz bis nach Chicago. Julian Nagelsmann nutzt diese Auswahl an Gegnern, um die Deutsche Nationalmannschaft auf alle denkbaren Szenarien der WM Endrunde vorzubereiten.
Die WM Endrunde: Wann wird es für den DFB ernst?
Nach der offiziellen Generalprobe in Chicago gegen den WM 2026 Gastgeber USA beginnt für die Deutsche Nationalmannschaft das eigentliche Abenteuer. Die Gruppenauslosung hat bereits für klare Verhältnisse gesorgt. In der Vorrunde warten drei spannende Kontrahenten auf die Elf von Julian Nagelsmann. Bei der WM 2026 Endrunde spielt man in der WM 2026 Gruppe E gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.
Deutschland bei der WM 2026
Die drei Vorrundenspiele sind auf den 14., 20. und 25. Juni angesetzt, dabei wird Deutschland in Houston/Texas, Toronto/Kanada und New York spielen. Die ARD und das ZDF teilen sich die TV-Übertragungen.
Der DFB hat nichts dem Zufall überlassen. Mit dem Mix aus europäischen Nachbarn, physisch starken Teams aus Afrika und dem Härtetest gegen den WM 2026 Gastgeber ist die Deutsche Nationalmannschaft bestens gerüstet. Julian Nagelsmann hat in diesen Länderspielen die Chance, aus Einzelspielern eine Turniermannschaft zu formen, die bei der Weltmeisterschaft Geschichte schreiben kann.
FAQ: Der DFB-Fahrplan zur Weltmeisterschaft 2026
Wann ist das nächste Länderspiel der Deutschen Nationalmannschaft?
Das nächste Länderspiel findet am 27. März 2026 statt. Die Deutsche Nationalmannschaft tritt in Basel gegen die Schweiz an. Es ist das erste von vier Testspielen im offiziellen Fahrplan vor der Weltmeisterschaft.
Gegen wen spielt Deutschland in der WM-Vorbereitung?
Der DFB hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Gegner in den Testspielen sind die Schweiz, Ghana, Finnland und der WM 2026 Gastgeber USA. Diese Partien dienen als Generalprobe für die WM Endrunde.
Wann startet die Deutsche Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft?
Das erste Gruppenspiel der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft findet am 14. Juni 2026 gegen Curaçao statt. Nach der Gruppenauslosung stehen zudem die Elfenbeinküste und Ecuador als weitere Kontrahenten in der Vorrunde fest.