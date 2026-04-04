Wann spielt die Fußball-Nationalmannschaft wieder? Das ist der DFB-Spielplan der Nationalmannschaft

Nach dem spektakulären Auftakt ins Länderspiel-Jahr 2026 mit dem 4:3 in der Schweiz und dem 2:1 gegen Ghana richtet sich der Blick der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf die nächsten Aufgaben. Für Fußball-Deutschland steht dabei nicht nur die WM-Endrunde im Fokus, sondern auch die finale Phase der Kaderplanung. Gegen Ghana war zudem das letzte Länderspiel vor der endgültigen DFB-Nominierung im Mai.

Der WM-Fahrplan nimmt Konturen an

Schon Ende Mai und Anfang Juni stehen für die deutsche Auswahl zwei Testspiele auf dem Programm, ehe es am 14. Juni bei der Weltmeisterschaft ernst wird – gegen Cuaraco. Die Partie in Ghana setzte den Schlusspunkt vor der endgültigen Kaderbekanntgabe und liefert dem Chefcoach sowie seinem Team noch einmal wichtige Erkenntnisse für die letzte Auswahlrunde.

Der wilde Auftakt in der Schweiz war dabei mehr als nur ein torreiches Testspiel: Das 4:3 sorgte für Gesprächsstoff über Trefferqualität, Defensivverhalten und die taktische Ausrichtung. Gleichzeitig zeigte das Duell, wie intensiv die Vorbereitung auf das WM-Jahr bereits angelaufen ist.

Die nächsten Deutschland Länderspiele

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Länderspiele Deutschland - - Finnland Länderspiele USA - - Deutschland

Die Vorbereitungsspiele vor dem Turnier

30. Mai: Deutschland – Finnland in Mainz (20.45 Uhr/ZDF). Diese Freundschaftsspiele markieren die letzte Phase der Kaderbildung und dienen der Feinabstimmung vor der WM.

6. Juni: USA – Deutschland in Chicago (20.30 Uhr/RTL). Die unterschiedlichen Spielorte und TV-Rechte bei ARD, ZDF und RTL unterstreichen die große mediale Bedeutung der Partien.

Außerdem bieten die Begegnungen mit wechselnden Spielstilen dem Trainerteam die Chance, die Mannschaft noch einmal unter verschiedenen taktischen Bedingungen zu testen.

Deutschland bei der WM 2026

Bei der WM 2026 ist Deutschland in der WM 2026 Gruppe E mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador vertreten.

Die drei Vorrundenspiele finden am 14., 20. und 25. Juni statt. Deutschland spielt dabei in Houston/Texas, Toronto/Kanada und New York. ARD und ZDF teilen sich die TV-Übertragungen.

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland

Die drei Partien in der Vorrunde bilden den Kern des deutschen WM-Auftritts. Unterschiedliche Anstoßzeiten und Spielorte in Houston, Toronto und East Rutherford machen eine genaue Reise- und Regenerationsplanung durch den medizinischen Stab nötig.

UEFA Nations League im Herbst

UEFA Nations League Niederlande - - Deutschland UEFA Nations League Deutschland - - Griechenland UEFA Nations League Deutschland - - Serbien UEFA Nations League Griechenland - - Deutschland UEFA Nations League Serbien - - Deutschland UEFA Nations League Deutschland - - Niederlande

Die Nations-League-Partien im Herbst bringen der Mannschaft weitere Wettkampfpraxis und liefern dem Trainerstab die Grundlage, die Aufstellung und die Spielphilosophie nach der WM neu auszurichten. Alle Begegnungen beginnen jeweils um 20.45 Uhr und werden von RTL, ARD und ZDF übertragen.

So erhält das Team nach der Weltmeisterschaft die Möglichkeit, taktische Alternativen zu erproben und die nächste Phase der Entwicklung einzuleiten.