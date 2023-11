Wann ist die Auslosung zum DFB-Pokal Achtelfinale 2023?

DFB-Pokal-Achtelfinale: Spannende Auslosung und weitere Details

Während am Dienstag und Mittwoch die 16 Mannschaften ermittelt wurden, die im DFB Pokal im Achtelfinale stehen, findet am Sonntag die Auslosung für die nächste Runde im DFB Pokal statt. Das DFB Pokal Achtelfinale wird am 5./6. Dezember 2023 ausgespielt. Mit nur sechs Bundesligisten sind so wenig Teams aus dem obersten Spielklasse dabei wie 1992/1993. Nun sind mehr Zweitligisten im Lostopf als aus der Bundesliga!



Hier sind die Antworten auf die brennendsten Fragen rund um den DFB-Pokal.

Welche Mannschaften stehen im DFB Pokal Achtelfinale?

Mit nur noch sechs Bundesligisten von 18 (!) stehen sehr wenige Teams aus der oberen Liga im DFB Pokal Achtelfinale.

FC 08 Homburg (3.Liga)

FC 08 Homburg (3.Liga) FC St. Pauli (2.Liga)

FC St. Pauli (2.Liga) VfB Stuttgart (Bundesliga)

VfB Stuttgart (Bundesliga) VfL Wolfsburg (Bundesliga)

VfL Wolfsburg (Bundesliga) Hamburger SV (2.Liga)

Hamburger SV (2.Liga) Fortuna Düsseldorf (2.Liga)

Fortuna Düsseldorf (2.Liga) Bor. Mönchengladbach (Bundesliga)

Bor. Mönchengladbach (Bundesliga) 1.FC Kaiserslautern (2.Liga)

1.FC Kaiserslautern (2.Liga) Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga) 1.FC Magdeburg (2.Liga)

1.FC Magdeburg (2.Liga) SC Paderborn 07 (2.Liga)

SC Paderborn 07 (2.Liga) Borussia Dortmund (Bundesliga)

Borussia Dortmund (Bundesliga) Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 1.FC Saarbrücken (3.Liga)

1.FC Saarbrücken (3.Liga) 1.FC Nürnberg (2.Liga)

1.FC Nürnberg (2.Liga) Hertha BSC (2.Liga)

Wann und wo wird das DFB-Pokal-Achtelfinale ausgelost?

Am Sonntag, den 5. November 2023, werden im Rahmen der Liveübertragung des Spitzenspiels der Frauen-Bundesliga zwischen FC Bayern München und VfL Wolfsburg die Achtelfinal-Paarungen gezogen. Die Auslosung beginnt in der Halbzeitpause des Spiels, also gegen 15.45 Uhr, und wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durchgeführt. Als Losfee fungiert die Radsportlerin Denise Schindler.

Wo können Fans die Auslosung live verfolgen?

Das ZDF überträgt das Frauen-Topspiel und die anschließende Auslosung live. Sven Voss wird die Übertragung moderieren. Zudem bietet das kicker-Portal einen LIVE-Ticker zur Pokal-Auslosung an.

Gibt es Besonderheiten bei der Auslosung?

Ja, es gibt einige Regeln zu beachten. In den Runden Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale werden die Paarungen aus einem Topf gezogen. Die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht. Sollte jedoch ein Spiel zwischen einer Lizenzspieler- und einer Amateur-Mannschaft stattfinden, hat die Amateur-Mannschaft automatisch Heimrecht.

Wann werden die Achtelfinal-Spiele ausgetragen?

Die Achtelfinal-Partien sind für den 5./6. Dezember 2023 angesetzt. Das Viertelfinale folgt am 30./31. Januar 2024 und 6./7. Februar 2024. Das Halbfinale wird am 2./3. April 2024 gespielt und das große Finale findet am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.