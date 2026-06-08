Wann beginnt die WM? Das WM 2026 Eröffnungsspiel mit Spielball Trionda & den 3 WM-Maskottchen

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Beim WM-Auftakt feiern die drei WM 2026 Maskottchen Premiere, während die Spieler mit dem Trionda 2026 schon spielen durften. Das WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika steigt am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ im Estadio Azteca und ist das allererste Spiel der XXL-WM 2026 mit 48 Nationen und 104 Spielen in den USA, in Mexiko und in Kanada. Übertragen wird der Auftakt live im Free-TV im ZDF (sportstudio live ab 17:15 Uhr), bei MagentaTV und im Gratis-Stream bei Joyn.

Weltmeisterschaften Mexiko - - Südafrika

Mexiko gegen Südafrika: Wann beginnt die WM? Termin, Uhrzeit und Übertragung im Free-TV

WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika im Überblick Angabe Detail Spiel Mexiko gegen Südafrika (WM 2026, Gruppe A, Eröffnungsspiel) Datum Donnerstag, 11. Juni 2026 Anpfiff 21:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr Ortszeit in Mexiko-Stadt) Ort Estadio Azteca (offiziell Mexico City Stadium), Mexiko-Stadt Free-TV ZDF, sportstudio live ab 17:15 Uhr Pay-TV MagentaTV (überträgt alle 104 WM-Spiele) Livestream ZDFmediathek, Joyn (gratis), MagentaTV Kommentator Oliver Schmidt (ZDF)

Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ angepfiffen, in Mexiko-Stadt ist es dann erst 13:00 Uhr Ortszeit. Im Free-TV überträgt das ZDF live und startet schon um 17:15 Uhr mit der Sendung sportstudio live aus dem Berliner Zollernhof.

Durch den Countdown führen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer, als Experten sind die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer, sowie Trainerin Friederike Kromp dabei. Das Spiel selbst kommentiert Oliver Schmidt. MagentaTV zeigt als Rechteinhaber alle 104 Partien, im kostenlosen Livestream läuft der Auftakt in der ZDFmediathek und bei Joyn.

Der WM-Spielball adidas Trionda

Im Eröffnungsspiel rollt der offizielle WM-Ball adidas Trionda. Der Name setzt sich aus „tri“ (drei) und dem spanischen „onda“ (Welle) zusammen und spielt damit auf die drei Gastgeber USA, Mexiko und Kanada an. Vorgestellt wurde der Ball am 2. Oktober 2025, das Design ist von der La-Ola-Welle der amerikanischen Stadien inspiriert.

Symbolik und Technik des Trionda

Jeder Gastgeber ist auf dem Ball verewigt: Rot mit Ahornblatt für Kanada, Grün mit goldenem Adlerkopf für Mexiko und Blau mit Stern für die USA. Der Trionda besteht aus nur vier verschweißten Panels, so wenige wie noch kein WM-Ball zuvor. Im Inneren steckt ein Bewegungssensor (Connected Ball Technology), der dem Videoschiedsrichter in Echtzeit präzise Balldaten liefert, etwa zur Abseits- und Ballkontakt-Erkennung.

Die drei Maskottchen Maple, Zayu und Clutch

Erstmals gibt es bei einer WM drei offizielle Maskottchen, je eines pro Gastgeber. Vorgestellt wurden sie am 25. September 2025. Zusammen bilden sie quasi eine kleine Mannschaft mit verteilten Positionen.

Die drei Maskottchen der WM 2026 Maskottchen Land Tier Position Maple Kanada Elch Torhüter Zayu Mexiko Jaguar Stürmer Clutch USA Weißkopfseeadler Mittelfeld

Was die Maskottchen bedeuten

Maple steht für Kreativität und Kanadas Ahornblatt, Zayu verkörpert Einheit, Stärke und Freude sowie die mexikanische Kultur, und Clutch trägt einen Namen aus dem Sport-Jargon für Spieler, die in entscheidenden Momenten abliefern. Gemeinsam mit dem Trionda prägen sie das Gesicht der WM 2026, das beim Eröffnungsspiel im Aztekenstadion zum ersten Mal auf der großen Bühne zu sehen ist.

Häufige Fragen zum WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika

Wie heißt der offizielle WM-Ball 2026?

Der Ball heißt adidas Trionda. Der Name steht für drei Wellen und die drei Gastgeber USA, Mexiko und Kanada.

Was kann der Trionda technisch?

Er hat nur vier Panels und einen eingebauten Bewegungssensor, der dem Videoschiedsrichter in Echtzeit präzise Balldaten liefert.

Wie heißen die Maskottchen der WM 2026?

Maple (Kanada, Elch), Zayu (Mexiko, Jaguar) und Clutch (USA, Weißkopfseeadler).

Kommt der Trionda im Eröffnungsspiel zum Einsatz?

Ja, als offizieller Spielball wird der Trionda in allen Spielen inklusive des Eröffnungsspiels verwendet.