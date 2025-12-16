Wahl zum FIFA-Weltfußballer: Nagelsmann und Kimmich unterstützen Vitinha

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich haben bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer überraschenderweise nicht den siegreichen Ousmane Dembélé, sondern seinen Teamkollegen Vitinha auf den ersten Platz gesetzt. Diese Informationen stammen aus der offiziellen Übersicht der Stimmvergabe, die nach der Ehrung in Doha veröffentlicht wurde. Während Dembélé den zweiten Platz belegte, fand auch kein deutscher Spieler Berücksichtigung in der Auswahl der besten Fußballer.

Nagelsmann und Kimmich werten ihre Stimmen

Julian Nagelsmann, der Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft, und Joshua Kimmich, der Kapitän, haben ihre Stimmen strategisch gesetzt. Nagelsmann platzierte den ehemaligen Dortmunder Dembélé an zweiter Stelle hinter Vitinha, gefolgt von Harry Kane, dem Torjäger des FC Bayern. Kimmich hingegen entschied sich, Kane auf den zweiten Platz zu setzen, während er den spanischen Youngster Pedri auf den dritten Platz wählte.

Deutsche Spieler ohne Stimme

Es ist bemerkenswert, dass kein deutscher Spieler eine Stimme erhielt, was auf das Fehlen von Florian Wirtz, Jamal Musiala und anderen talentierten Akteuren auf der elfköpfigen Shortlist zurückzuführen ist. Diese Liste wurde zuvor von einem Expertengremium festgelegt, was die Chancen deutscher Spieler auf eine Nominierung erheblich beeinträchtigte.

Manuel Neuer und die Torwartwahl

In der Kategorie der Torhüter erhielt Manuel Neuer, der derzeit verletzt ist, die höchste Punktzahl von elf Stimmberechtigten, darunter Kimmich und Nagelsmann. Der Bayern-Keeper steht vor einer wichtigen Klärung seiner Rolle für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Trotz seiner Verletzung wurde er von vielen als die Nummer eins angesehen, auch wenn Gianluigi Donnarumma die meisten Stimmen in dieser Kategorie erhielt.

Trainerwahl und die Rolle von Hansi Flick

Bei der Wahl zum besten Trainer konnte Hansi Flick unter den Trainern nicht an den Erfolg von Luis Enrique herankommen, der mit Paris Saint-Germain einen deutlichen Sieg einfuhr. Flick erhielt unter anderem die volle Punktzahl von seinem ehemaligen Spieler Alphonso Davies, dem Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft. Lionel Messi setzte Flick ebenfalls auf den zweiten Platz, während Nagelsmann für andere Trainer wie Mikel Arteta und Enzo Maresca stimmte.