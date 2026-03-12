VW-Chef Blume: Beim VfL Wolfsburg „alles auf den Prüfstand stellen“

Die angekündigten Sparmaßnahmen beim Volkswagen-Konzern werden den VfL Wolfsburg aller Voraussicht nach hart treffen. VW-Chef Oliver Blume kündigte an, „Optimierungen“ auch beim Klub anzugehen und am Saisonende „alles auf den Prüfstand“ zu stellen. Gleichzeitig betonte Blume, dass der Konzern den aktuellen Saisonverlauf respektiere und dem Team weiterhin die Daumen drücke. Sportlich steckt der VfL im Abstiegskampf, personell reagierte der Klub bereits mit einem Trainer- und Funktionärswechsel.

VW-Sparprogramm und Folgen für den VfL Wolfsburg

Der Volkswagen-Konzern gab am Dienstag bekannt, dass das Konzernergebnis nach Steuern 2025 im Vergleich zum Vorjahr um rund 44 Prozent eingebrochen sei. Als Reaktion plant VW, in den kommenden Jahren massiv zu sparen; bis 2030 sollen rund 50.000 Stellen abgebaut werden. Blume stellte klar, dass diese Maßnahmen auch beim Klub überprüft werden: „Man müsse auch beim Klub ‚Optimierungen angehen‘.“ Der Konzern ist Hauptsponsor und Eigner des VfL Wolfsburg, weshalb finanzielle Restrukturierungen direkte Auswirkungen auf den Verein haben können.

Auswirkungen auf Budget, Kaderplanung und Infrastruktur

Blumes Aussage, künftig „Optimierungen“ beim Klub vorzunehmen und nach der Saison „alles auf den Prüfstand“ zu stellen, lässt Spielraum für Einschnitte in Bereichen wie Budgetplanung und langfristige Investitionen. Dennoch betonte der VW-Chef, dass man die laufende Saison nicht beeinträchtigen wolle: „Derzeit befinde sich der VfL aber ‚mitten in der Saison, dort werden wir weiter durchziehen‘.“ Gleichzeitig signalisiert die Konzernstrategie, dass finanzielle Prioritäten künftig strenger gesetzt werden könnten, was langfristige Planungen im Bereich Sportmanagement und Infrastruktur beeinflussen dürfte.

Trainerwechsel und sportliche Situation

Sportlich rangiert der VfL derzeit auf Platz 17 und hat vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz; noch neun Spiele bleiben. Blume beschrieb die Lage als „kritisch“ und verteidigte die Mannschaft: „Die Mannschaft ist besser als ihr Tabellenplatz, wir haben viele Spiele auch sehr unglücklich verloren.“ Nach dem vergangenen Spieltag zog die sportliche Führung die Reißleine und trennte sich von Trainer Daniel Bauer sowie Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen. Ex-Coach Dieter Hecking, der 2015 mit den Niedersachsen den DFB-Pokal gewann, übernimmt und steigt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Champions-League-Anwärter TSG Hoffenheim wieder ein.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

VW-Bekenntnis und Ausblick

Blume betonte mehrmals das Bekenntnis des Konzerns zum Klub: „Der VfL Wolfsburg ist ein Volkswagen-Klub und wird das auch in Zukunft bleiben.“ Zugleich sagte er, man müsse „jetzt positiv denken“ und werde am Saisonende über das weitere Vorgehen entscheiden. Für die verbleibenden Spiele kündigte der VW-Chef Einsatzbereitschaft und Unterstützung an, räumte aber ein, dass die kommenden Aufgaben „knackig“ werden dürften.