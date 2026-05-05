Vorteil Arsenal: ManCity patzt im Titelrennen – Guardiola geschockt: „Machen weiter, bis es vorbei ist“

Pep Guardiola hängte nach dem bitteren Rückschlag im Titelrennen den Kopf. Manchester City kam beim FC Everton nur zu einem 3:3 und ließ im Duell mit dem FC Arsenal wertvolle Punkte liegen. Die Gunners sind drei Spieltage vor Schluss nun fünf Zähler voraus, City kann den Spitzenreiter aus eigener Kraft nicht mehr einholen.

City verschenkt eine komfortable Ausgangslage

Der Meister aus Manchester hatte die Partie am Montagabend zunächst lange im Griff und ging durch Jeremy Doku in der 43. Minute verdient in Führung. Doch nach der Pause kippte das Spiel komplett. Ein zu kurzer Rückpass von Verteidiger Marc Guehi leitete Evertons Ausgleich durch Thierno Barry in der 68. Minute ein, fünf Minuten später drehte Jake O’Brien die Begegnung per Kopf nach einer Ecke. Barry erhöhte in der 81. Minute auf 3:1, ehe Erling Haaland im direkten Gegenzug antwortete und City wieder heranbrachte.

Am Ende rettete erneut Doku die Skyblues, der Belgier traf in der 90. Minute plus sieben zum 3:3. Trotzdem blieb der Eindruck eines kostspieligen Patzers. Manchester liegt zwar noch mit einem Spiel weniger als Arsenal im Rennen, kann die Londoner aber maximal noch auf zwei Punkte verkürzen. Für den Titelgewinn ist die Mannschaft von Guardiola damit auf einen Ausrutscher der Gunners angewiesen.

Tabelle

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Arsenal S N N S S > 35 23 6 6 66 26 40 75 2 Manchester City U S S S U > 34 21 8 5 69 32 37 71 3 Manchester United U N S S S > 35 18 10 7 63 48 15 64 4 FC Liverpool N S S S N > 35 17 7 11 59 47 12 58 5 Aston Villa S U S N N > 35 17 7 11 48 44 4 58 6 ▲ Bournemouth U S S U S > 35 12 16 7 55 52 3 52 7 ▲ Brentford U U U N S > 35 14 9 12 52 46 6 51 8 ▼ Brighton S S U S N > 35 13 11 11 49 42 7 50 9 ▼ Chelsea FC N N N N N > 35 13 9 13 54 48 6 48 10 ▲ Everton S U N N U > 35 13 9 13 44 44 0 48 Champions League (2026/2027 5 Plätze

Europa League 2 Plätze

Europa Conference League

3 Absteiger

Guardiola bleibt trotzig, Doku ärgert sich

Guardiola wirkte nach dem späten Ausgleich sichtlich niedergeschlagen. „Es liegt nicht in unserer Hand“, sagte der Katalane bei Sky Sports: „Vorher war es so, jetzt nicht mehr. Wir haben noch Spiele vor uns. Wir werden sehen, was passiert.“ Zugleich gab er sich kämpferisch: „Bis es vorbei ist, machen wir weiter.“

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Auch Doku sprach von einem schmerzhaften Abend. „Im Moment tut es weh“, meinte der zweifache Torschütze: „Es stehen noch viele Spiele aus. Wir haben zwei Punkte verloren. Wir werden weiterkämpfen, das sind wir uns selbst und unseren Fans schuldig.“

Arsenal hält den Druck hoch

Während City an der Merseyside patzte, hatte Arsenal am Samstag mit einem 3:0 gegen den FC Fulham vorgelegt und den Druck auf die Skyblues erhöht. Die Londoner stehen nun bei 76 Punkten und führen das Tableau drei Spieltage vor dem Ende an. Auf der Zielgeraden trifft das Team von Teammanager Mikel Arteta noch auswärts auf Abstiegskandidat West Ham United am 10. Mai, ehe am 18. Mai der bereits abgestiegene FC Burnley im heimischen Stadion gastiert. Zum Saisonabschluss wartet dann Crystal Palace auswärts.

Für Guardiola und seine Mannschaft beginnt nun ein eng getaktetes Programm mit sechs Partien in 20 Tagen, darunter auch das FA-Cup-Finale gegen den FC Chelsea. Schon das Spiel bei Everton markierte den Auftakt dieser Serie. Bei den Toffees überzeugte zudem der Ex-Freiburger Merlin Röhl mit einer starken Vorstellung.

Im Rennen um die elfte Meisterschaft der Vereinsgeschichte bleibt City damit nur noch die Rolle des Jägers.