Fußball heute jetzt – 2:0 – Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland

von

Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland: Pflichtaufgabe vor dem Gruppenfinale

Im vorletzten Spiel der WM-Qualifikation trifft die deutsche Nationalmannschaft heute am Freitagabend im Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland auf den Gruppenletzten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird erstmalig das neue DFB Trikot 2026 tragen. Die Partie wird ab 20.45 Uhr live bei RTL gezeigt und bei uns im Liveticker. Für das DFB-Team geht es darum, sich vor dem entscheidenden Duell gegen die Slowakei eine optimale Ausgangslage zu sichern. Ein Sieg ist Pflicht – aber auch solche Spiele verlangen volle Konzentration. Hier die mögliche Aufstellung Luxemburg gegen Deutschland.

➡️ Liveticker 2:0 Deutschland gegen Luxemburg

Der deutsche Stürmer Nr. 11 Nick Woltemade (Mitte) feiert das erste Tor seiner Mannschaft zusammen mit dem deutschen Mittelfeldspieler Nr. 20 Serge Gnabry (links) und dem deutschen Mittelfeldspieler Nr. 17 Florian Wirtz während des Fußballspiels der Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2026 in der Gruppe A der Europa-Zone zwischen Luxemburg und Deutschland im Luxemburger Stadion in Luxemburg am 14. November 2025. (Foto: JOHN THYS / AFP)
Der deutsche Stürmer Nr. 11 Nick Woltemade (Mitte) feiert das erste Tor seiner Mannschaft zusammen mit dem deutschen Mittelfeldspieler Nr. 20 Serge Gnabry (links) und dem deutschen Mittelfeldspieler Nr. 17 Florian Wirtz während des Fußballspiels der Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2026 in der Gruppe A der Europa-Zone zwischen Luxemburg und Deutschland im Luxemburger Stadion in Luxemburg am 14. November 2025. (Foto: JOHN THYS / AFP)

Wie steht es um die Ausgangslage im Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland?

Deutschland führt die Gruppe A derzeit punktgleich mit der Slowakei an, hat aber das bessere Torverhältnis auf seiner Seite. Nach der Auftaktniederlage in der Slowakei (0:2) folgten drei Siege in Serie – darunter auch das klare 4:0 im Hinspiel gegen Luxemburg. Die Partie am Freitag ist somit nicht nur eine Pflichtaufgabe, sondern ein wichtiger Schritt in Richtung WM-Teilnahme 2026.

Luxemburg hat hingegen bislang alle vier Qualifikationsspiele verloren und keine Chance mehr, sich zu qualifizieren. Dennoch muss das DFB-Team die Aufgabe seriös angehen, um die gute Tabellenlage nicht zu gefährden.

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Deutschland
Deutschland
N S S S
>
4
3
0
1
8
3
5
9
2
Slowakei
Slowakei
S S N S
>
4
3
0
1
5
2
3
9
3
Nordirland
Nordirland
S N S N
>
4
2
0
2
6
5
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
N N N N
>
4
0
0
4
1
10
-9
0
Fußball heute gegen Luxemburg: DFB Aufstellung & neue Rückennummern im DFB Trikot 2026 (Foto: DFB/GES)
Fußball heute gegen Luxemburg: DFB Aufstellung & neue Rückennummern im DFB Trikot 2026 (Foto: DFB/GES)

Was ist von Luxemburg im Länderspiel gegen Deutschland zu erwarten?

Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser steht mit null Punkten am Tabellenende. Auch im Hinspiel in Sinsheim war Luxemburg chancenlos. Die Gegner werden sich vermutlich erneut tief formieren und auf Schadensbegrenzung aus sein. Doch auch solche Spiele können trügerisch sein – ein später Ausgleich oder ein Fehlstart könnten die Partie unerwartet spannend machen.

Deutschland muss früh für klare Verhältnisse sorgen, um nicht unnötig Nerven zu verlieren. Die Zielsetzung ist eindeutig: drei Punkte sichern und die Ausgangslage vor dem Gruppenfinale gegen die Slowakei nicht verspielen.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9
| 14.11.2025-20:45
Luxemburg
N N N N N
- : -
Deutschland
N N S S S
Aufstellungen
Luxemburg
1
T
A. Moris
18
D
Laurent Jans
2
D
S. Korač
13
D
Dirk Carlson
4
D
Florian Bohnert
15
M
O. Thill
8
M
Christopher Martins Pereira
19
M
M. Olesen
16
M
Leandro Barreiro
10
O
D. Sinani
7
O
A. Dardari
Ersatzspieler
12
T
Tiago Pereira Cardoso
23
T
L. Fox
22
D
M. Martins
14
D
E. Veiga
17
D
Vahid Selimović
20
D
E. Džogović
6
M
T. de Sousa
9
Kenan Avdusinović
21
M
S. Thill
5
O
Alessio Curci
11
O
E. Muratović
3
O
A. Djabi Embaló
Deutschland
1
T
O. Baumann
23
M
Ridle Baku
3
D
W. Anton
4
D
Jonathan Tah
22
D
David Raum
5
M
Aleksandar Pavlović
8
M
Leon Goretzka
19
O
Leroy Sané
17
M
Florian Wirtz
20
O
Serge Gnabry
11
O
Nick Woltemade
Ersatzspieler
12
T
Alexander Nübel
21
T
F. Dahmen
2
D
Malick Thiaw
15
D
Nico Schlotterbeck
18
D
Nathaniel Brown
6
M
Joshua Kimmich
7
O
Jamie Leweling
9
M
Assan Ouedraogo
13
M
Felix Nmecha
14
O
Said El Mala
16
M
Kevin Schade
10
O
Jonathan Burkardt

Welche Daten, Fakten und Personalien sind zum Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland wichtig?

Historisch betrachtet spricht alles für Deutschland: 13 Siege in 14 Spielen gegen Luxemburg, das bislang einzige Auswärtsspiel in der WM-Quali fand 1934 statt – damals gewann die DFB-Elf mit 9:1. Den einzigen Sieg Luxemburgs gab es 1939 in einem Freundschaftsspiel.

Personell setzt Julian Nagelsmann auf einen 25-Mann-Kader. Neu dabei ist der 19-jährige Said El Mala vom 1. FC Köln, der erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Auch Malick Thiaw und Leroy Sané kehren ins Aufgebot zurück. Assan Ouedraogo rückt für den verletzten Nadiem Amiri nach – auch für ihn könnte es das A-Debüt werden.

Das Spiel steht unter der Leitung des englischen Schiedsrichters John Brooks.

Welche DFB Trikots werden getragen?

Erstmals wird das neue DFB-Heimtrikot getragen, das auch bei der WM 2026 zum Einsatz kommen soll.

Neues DFB Langarm Trikot 2026 - Welche gibt es?
Neues DFB Langarm Trikot 2026 – Welche gibt es?

Wie geht es nach dem Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland weiter?

Die Entscheidung über den Gruppensieg fällt im direkten Duell mit der Slowakei am Montag in Deutschland. Beide Teams sind punktgleich, nur die Tordifferenz trennt sie. Ein Sieg in Luxemburg ist daher essenziell, um mit einem Vorteil in dieses Endspiel zu gehen.

Nordirland liegt drei Punkte zurück und hat theoretisch noch Chancen. Sollte es am Ende zum Punktegleichstand kommen, entscheiden Tordifferenz und Anzahl erzielter Tore über die Platzierung.

Das Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland ist damit nicht mehr als ein Pflichttermin – aber einer, der über die Stimmung und Ausgangslage vor dem entscheidenden Spiel maßgeblich mitbestimmt.

