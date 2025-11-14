Fußball heute jetzt – 2:0 – Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland

Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland: Pflichtaufgabe vor dem Gruppenfinale

Im vorletzten Spiel der WM-Qualifikation trifft die deutsche Nationalmannschaft heute am Freitagabend im Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland auf den Gruppenletzten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird erstmalig das neue DFB Trikot 2026 tragen. Die Partie wird ab 20.45 Uhr live bei RTL gezeigt und bei uns im Liveticker. Für das DFB-Team geht es darum, sich vor dem entscheidenden Duell gegen die Slowakei eine optimale Ausgangslage zu sichern. Ein Sieg ist Pflicht – aber auch solche Spiele verlangen volle Konzentration. Hier die mögliche Aufstellung Luxemburg gegen Deutschland.

➡️ Liveticker 2:0 Deutschland gegen Luxemburg

Wie steht es um die Ausgangslage im Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland?

Deutschland führt die Gruppe A derzeit punktgleich mit der Slowakei an, hat aber das bessere Torverhältnis auf seiner Seite. Nach der Auftaktniederlage in der Slowakei (0:2) folgten drei Siege in Serie – darunter auch das klare 4:0 im Hinspiel gegen Luxemburg. Die Partie am Freitag ist somit nicht nur eine Pflichtaufgabe, sondern ein wichtiger Schritt in Richtung WM-Teilnahme 2026.

Luxemburg hat hingegen bislang alle vier Qualifikationsspiele verloren und keine Chance mehr, sich zu qualifizieren. Dennoch muss das DFB-Team die Aufgabe seriös angehen, um die gute Tabellenlage nicht zu gefährden.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland N S S S > 4 3 0 1 8 3 5 9 2 ▲ Slowakei S S N S > 4 3 0 1 5 2 3 9 3 ▼ Nordirland S N S N > 4 2 0 2 6 5 1 6 4 Luxemburg N N N N > 4 0 0 4 1 10 -9 0

Was ist von Luxemburg im Länderspiel gegen Deutschland zu erwarten?

Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser steht mit null Punkten am Tabellenende. Auch im Hinspiel in Sinsheim war Luxemburg chancenlos. Die Gegner werden sich vermutlich erneut tief formieren und auf Schadensbegrenzung aus sein. Doch auch solche Spiele können trügerisch sein – ein später Ausgleich oder ein Fehlstart könnten die Partie unerwartet spannend machen.

Deutschland muss früh für klare Verhältnisse sorgen, um nicht unnötig Nerven zu verlieren. Die Zielsetzung ist eindeutig: drei Punkte sichern und die Ausgangslage vor dem Gruppenfinale gegen die Slowakei nicht verspielen.

Historisch betrachtet spricht alles für Deutschland: 13 Siege in 14 Spielen gegen Luxemburg, das bislang einzige Auswärtsspiel in der WM-Quali fand 1934 statt – damals gewann die DFB-Elf mit 9:1. Den einzigen Sieg Luxemburgs gab es 1939 in einem Freundschaftsspiel.

Personell setzt Julian Nagelsmann auf einen 25-Mann-Kader. Neu dabei ist der 19-jährige Said El Mala vom 1. FC Köln, der erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Auch Malick Thiaw und Leroy Sané kehren ins Aufgebot zurück. Assan Ouedraogo rückt für den verletzten Nadiem Amiri nach – auch für ihn könnte es das A-Debüt werden.

Das Spiel steht unter der Leitung des englischen Schiedsrichters John Brooks.

Welche DFB Trikots werden getragen?

Erstmals wird das neue DFB-Heimtrikot getragen, das auch bei der WM 2026 zum Einsatz kommen soll.

Wie geht es nach dem Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland weiter?

Die Entscheidung über den Gruppensieg fällt im direkten Duell mit der Slowakei am Montag in Deutschland. Beide Teams sind punktgleich, nur die Tordifferenz trennt sie. Ein Sieg in Luxemburg ist daher essenziell, um mit einem Vorteil in dieses Endspiel zu gehen.

Nordirland liegt drei Punkte zurück und hat theoretisch noch Chancen. Sollte es am Ende zum Punktegleichstand kommen, entscheiden Tordifferenz und Anzahl erzielter Tore über die Platzierung.

Das Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland ist damit nicht mehr als ein Pflichttermin – aber einer, der über die Stimmung und Ausgangslage vor dem entscheidenden Spiel maßgeblich mitbestimmt.