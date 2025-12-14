Fußball heute: offizielle Aufstellungen – 1:2 – FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05

Am Sonntag treffen der FC Bayern München und der 1. FSV Mainz 05 in der Allianz Arena aufeinander, und trotz der klaren Tabellenlage ist das Duell keinesfalls ein Selbstläufer für die Münchner. Der Rekordmeister hat eine beeindruckende Heimserie zu verteidigen, während die Nullfünfer unter neuem Trainer nach einem Aufschwung streben. Die voraussichtlichen Aufstellungen der beiden Teams versprechen ein spannendes Match.

Vier Wechsel zur Champions League

Im Vergleich zum 3:1 gegen Sporting Lissabon unter der Woche ändert Kompany seine Elf auf vier Positionen: Minjae Kim, Hiroki Ito, Tom Bischof und Leon Goretzka beginnen anstelle von Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlović.

Neuer – Minjae, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Kane, Olise, Bischof, Ito, Karl, Stanišić

Zum Liveticker 1:2 Bayern gegen Mainz

Voraussichtliche Aufstellungen: FC Bayern München und 1. FSV Mainz 05

FC Bayern München: Neuer – Laimer, Kim, Tah, Bischof – Kimmich, Goretzka – Olise, Karl, Gnabry – Kane

Sie fehlen: Díaz (5. Gelbe Karte), Musiala (Aufbautraining nach Wadenbeinbruch).

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

1. FSV Mainz 05: Batz – da Costa, Hanche-Olsen, Leitsch – Widmer, Sano, Veratschnig – Amiri, Lee – Weiper, Hollerbach

Sie fehlen: Caci, Dal (beide im Aufbautraining), Kohr (Rotsperre), Mwene (Adduktorenverletzung), Nebel (Rotsperre), Zentner (Adduktorenverletzung).

FC Bayern München vor Heimspiel mit Serien im Blick

Die Münchener gehen mit einer beeindruckenden Bilanz in das letzte Heimspiel des Jahres. Seit dem 1:3 gegen Borussia Dortmund im November 1987 blieb der FCB in den letzten Bundesliga-Heimspielen des Jahres unbesiegt. Mit 30 Siegen und sieben Remis in diesem Zeitraum, und einer Serie, die in den letzten zwölf Jahren nur Siege verbucht hat, sind die Erwartungen hoch. Dennoch mahnt die Vereinsführung zur Vorsicht, denn Mainz könnte durchaus überraschen.

Mainz mit Umbruch unter Trainer Urs Fischer

Unter dem neuen Coach Urs Fischer befinden sich die Nullfünfer in einer kritischen Phase. Nach einer schwachen ersten Saisonhälfte mit nur sechs Punkten aus 13 Spielen und einem Trainerwechsel, ist die Reaktion der Mannschaft gefragt. Fischer wird versuchen, den FSV aus der Krise zu führen und gleichzeitig die offensive Durchschlagskraft zu verbessern. Mainz hat in der Bundesliga die schwächste Angriffslinie, was große Herausforderungen mit sich bringt.

Heimserie gegen Mainz: Rekordwerte im Visier

Für den FC Bayern bietet sich zudem die Chance, die beeindruckende Heimserie gegen Mainz fortzusetzen. Der Rekordmeister hat die letzten acht Bundesliga-Heimspiele gegen die Rheinhessen gewonnen. Die Offensive ist in Topform, mit der Möglichkeit, in diesem Spiel die Marke von 50 Saisontoren zu knacken, was noch keiner anderen Mannschaft so früh in der Saison gelungen ist. Diese Zahlen könnten den Münchnern den nötigen Rückenwind geben, um auch das letzte Heimspiel des Jahres erfolgreich zu gestalten.