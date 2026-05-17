Vor DFB-Kaderernennung! Nick Woltemade trifft & beendet Durststrecke

Nick Woltemade hat ausgerechnet zum Zeitpunkt seiner WM-Nominierung wieder getroffen. Beim 3:1 von Newcastle United gegen West Ham United erzielte der deutsche Nationalstürmer das frühe 1:0 und beendete damit seine lange Durststrecke in der Premier League. Für den 24-Jährigen war es das erste Ligator im Kalenderjahr 2026 und zugleich ein wichtiges Signal vor der Kaderbekanntgabe von Julian Nagelsmann.

Treffer nach 17 Ligaspielen ohne Tor

Am vorletzten Spieltag der englischen Premier League brachte Woltemade die Magpies in der 15. Minute auf Kurs. Nach einem Ballgewinn landete der Ball bei Harvey Barnes, der im Strafraum gefühlvoll auf Woltemade ablegte. Der Angreifer vollendete aus rund fünf Metern direkt per Volley zum zwischenzeitlichen 1:0 beim 3:1 (2:0)-Erfolg gegen West Ham United.

Für Woltemade war es das achte Saisontor auf der Insel, zugleich aber auch der erste Treffer nach 17 Ligapartien ohne Torerfolg. Zuletzt hatte er am 20. Dezember 2025 beim Doppelpack gegen den FC Chelsea getroffen.

Premier League 2025/2026 31 23 8 1822′ 8 (1) 3 1 6.7 Champions League 2025-2026 10 7 3 653′ 1 (0) 6.5 DFB Pokal 2025/2026 1 0 1 49′ 1 (0) 8.2 Bundesliga 2025/2026 1 1 90′ 6.3 Gesamt: 43 31 12 2614′ 0 0 0 10 (1) 3 1 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 43 - Per Game In Startaufstellung 31 0.7 Per Game Minuten 2614 60.8 Per Game Tore 10 0.2 Per Game Assists 3 0.1 Per Game

Starke Phase zu Saisonbeginn, Kritik in der Krise

Nach seinem Wechsel für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart hatte Woltemade bei Newcastle zunächst stark begonnen. In den vergangenen Wochen geriet er wegen seiner Torflaute jedoch verstärkt in die Kritik. Eddie Howe setzte ihn dabei wie schon häufiger im offensiven Mittelfeld ein.

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Im laufenden Jahr war der 24-Jährige vor dem Treffer gegen West Ham nur noch im Februar erfolgreich gewesen, als er in der 4. Runde des FA Cups bei Aston Villa zum 3:1 traf.

Hoffnung auf das WM-Aufgebot

Trotz der durchwachsenen Phase stehen die Chancen gut, dass Woltemade am Donnerstag von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada nominiert wird. Das Turnier findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt.

Bei den jüngsten Länderspielen im März blieb Woltemade allerdings ohne Tor. Deutschland gewann in der Schweiz mit 4:3 und gegen Ghana mit 2:1.