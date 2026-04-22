Von WM bis Junioren-Fußball: DAZN zeigt DFB.TV-Inhalte

DFB.TV landet bei DAZN: Der neue Pay-TV-Sender des Deutschen Fußball-Bundes wird ab Ende Mai auch auf der Plattform des Streaminganbieters verfügbar sein. Die Kooperation gilt für Deutschland, die Schweiz und Österreich und erweitert das Angebot für Nutzer um mehr als 250 Live-Spiele pro Jahr sowie um exklusive Hintergrundformate und historische Highlights der Nationalmannschaften.

Start am Vorabend des Pokalfinals

DAZN bestätigte die Vereinbarung am Mittwoch. DFB.TV geht am Vorabend des DFB-Pokalfinals der Männer am 22. Mai erstmals auf Sendung und setzt dabei auf ein Bewegtbildangebot mit Live-Streams und Videos auf Abruf.

Von der Nationalmannschaft bis zu den Regionalligen

Zum Programm gehören unter anderem Live-Bilder aus dem Teamcamp der Nationalmannschaft in den USA bei der WM 2026. Darüber hinaus begleitet DFB.TV nicht nur die A-Nationalmannschaften, sondern zeigt auch Spiele der Junioren-Nationalteams, die 2. Frauen-Bundesliga, den Finaltag der Amateure, Begegnungen aus den Regionalligen sowie weitere Inhalte.