Völler für WM 2026 Teilnahme von Lennart Karl, Said El Mala & Assan Ouédraogo

DFB-Sportdirektor Rudi Völler glaubt an die Chancen von Lennart Karl, Said El Mala und Assan Ouédraogo auf eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer. Die jungen Talente zeigen aktuell starke Leistungen und haben das Potenzial, sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Völler hebt hervor, dass individuelle Qualität und Konkurrenzsituation entscheidend für eine Nominierung sein werden.

Völler lobt junge Talente

Rudi Völler, der Sportdirektor des DFB, äußert sich optimistisch über die WM-Chancen der Shootingstars Lennart Karl, Said El Mala und Assan Ouédraogo. „Es geht nur über Leistung. Die haben sie bis jetzt gezeigt und sind in einem Hoch“, betont Völler gegenüber dem kicker. Diese jungen Spieler haben bereits vielversprechende Ansätze gezeigt, die sie in die Auswahl für das Turnier bringen könnten.

Aktuelle Nominierungen und Perspektiven

Der Kölner El Mala und der Leipziger Ouédraogo, beide 19 Jahre alt, hatten bereits die Möglichkeit, sich mit der Nationalmannschaft vertraut zu machen. Der 17-jährige Karl aus München hingegen wartet noch auf seine erste Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Es wird immer gefragt: ‚Wo sind die jungen Spieler?‘ Aber wir haben sie ja“, so Völler weiter. Er sieht in diesen Talenten die Zukunft des deutschen Fußballs, unabhängig davon, ob sie bereits in diesem Jahr bei der WM dabei sind.

Qualitäten der Nachwuchsspieler

Völler hebt die besonderen Fähigkeiten von El Mala hervor: „Er hat diese Geschwindigkeit, eine gute Ballannahme und -mitnahme und natürlich einen super Abschluss.“ Diese Eigenschaften sind im modernen Fußball von großer Bedeutung. Auch Karl wird für seine Wendigkeit und seine Abschlusstechnik gelobt. Diese Talente könnten eine wertvolle Ergänzung für die Nationalmannschaft darstellen.

Konkurrenzsituation als entscheidender Faktor

Die Nominierung für die WM ist jedoch nicht nur von der Leistung der drei Spieler abhängig, sondern auch von der Konkurrenz. Völler weist darauf hin, dass auch andere Spieler aus der U21, die möglicherweise auf der Kippe stehen, eine Rolle spielen könnten. „Andererseits zählen natürlich die Form der drei und vielleicht auch des einen oder anderen aus der U21, der noch anklopfen kann“, erklärt der Sportdirektor. Dies zeigt, wie dynamisch und herausfordernd der Auswahlprozess für die Nationalmannschaft ist.