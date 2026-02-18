Vinicius Júnior beleidigt als „Affe“ – Mbappé verteidigt & ist fassungslos

Bei Benfica Lissabon wurde Real-Madrid-Star Vinicius Júnior nach seinem Tor in der Champions-League-Play-off-Partie Opfer einer mutmaßlich rassistischen Beleidigung: Laut Teamkollegen habe ihn ein Gegenspieler mehrfach als „Affe“ bezeichnet. Vinicius reagierte in der Nacht mit einem klaren Statement gegen Rassismus, während Teamkamerad Kylian Mbappé den Brasilianer in den Katakomben vehement verteidigte und fassungslos reagierte. Schiedsrichter François Letexier unterbrach die Partie nach einer hitzigen Szene an der Eckfahne für rund zehn Minuten. Sowohl der brasilianische Verband CBF als auch Experten fordern nun Konsequenzen von der UEFA.

Vorfall am Eckfahne: Jubel, Konfrontation, Spielunterbrechung

In der 50. Minute traf Vinicius Júnior zum 1:0 im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Benfica und feierte provokant an der Eckfahne vor den heimischen Fans. Direkt danach kam es zur Konfrontation mit dem 18-jährigen Benfica-Stürmer Gianluca Prestianni, der sich laut Augenzeugen das Trikot vor den Mund hielt. Vinicius stürmte gestikulierend zu Schiedsrichter François Letexier, woraufhin der Unparteiische das Spiel sofort unterbrach. Nach etwa zehn Minuten hitziger Diskussionen an der Seitenlinie konnte die Partie fortgesetzt werden.

Mbappé verteidigt Vinicius – Reaktionen in den Katakomben

Schon kurz nach dem Zwischenfall äußerten sich Teamkollegen: „Der Spieler mit der Nummer 25 hat Vini fünfmal als Affen bezeichnet. Das habe ich selbst gesehen“, soll Kylian Mbappé in den Katakomben gewütet haben. Bei Movistar bezeichnete Mbappé das Verhalten als inakzeptabel und forderte, dass Profis in Europas wichtigstem Wettbewerb Vorbildfunktion zeigen: „Wir können nicht akzeptieren, dass sich ein Spieler, der in Europas wichtigstem Wettbewerb spielt, so verhält.“ Er sprach von möglichen Konsequenzen durch die UEFA und betonte die Unterstützung des Teams: „Ich habe Vini gefragt, was er tun möchte. Was auch immer er tun möchte, wir werden es als Team tun. Wir werden Vini niemals im Stich lassen.“

Analyse der Schiedsrichtergeste, Verbandsreaktionen und Vinicius‘ Antwort

Der ehemalige Bundesliga-Referee und heutige Referee-Lehrwart Lutz Wagner interpretierte die Geste von Letexier („Arme über dem Kopf verschränkt“) als klares Indiz für einen rassistischen Vorfall. Auf Prime Video erklärte er, dass diese Signalgebung auf rassistische Beleidigungen oder Zwischenrufe hinweise. In der Folge meldete sich auch der brasilianische Verband CBF zu Wort: Auf X schrieb der Verband, Rassismus sei ein Verbrechen und Vinicius stehe nicht allein. Vinicius selbst veröffentlichte neben einem Statement auf Instagram einen Beitrag mit seinem Jubelfoto und den Worten „Bernabéu. WIR SEHEN UNS DORT“ sowie einem weißen Herz und einem Tänzer-Emoji. Mbappé ergänzte auf Social Media: „Tanze Vini – und bitte hör niemals auf. Sie werden uns niemals vorschreiben, was wir tun müssen oder nicht.“ Die UEFA prüft nun mögliche Maßnahmen gegen den Vorfall.