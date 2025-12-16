Vincent Kompany zum Trainer des Jahres in Belgien gewählt

Vincent Kompany, der Chefcoach des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München, wurde zum Trainer des Jahres in Belgien gekürt. Der 39-Jährige erhielt die “Trofee Raymond Goethals” und setzte sich gegen namhafte Konkurrenten wie Nicky Hayen und Sébastien Pocognoli durch. Trotz eines Bundesliga-Spiels gegen FSV Mainz 05 konnte Kompany nicht persönlich zur Preisverleihung erscheinen. In einer Videobotschaft bedankte er sich und erklärte die Bedeutung des Preises für ihn.

Auszeichnung für Vincent Kompany

Die Wahl zum Trainer des Jahres stellt eine bedeutende Anerkennung für Vincent Kompany dar. Mit seiner Ernennung zur besten Trainerpersönlichkeit in Belgien wird nicht nur sein Erfolg gewürdigt, sondern auch sein Einfluss auf die belgische Fußballgemeinschaft. Kompany traf auf starke Mitbewerber, darunter Nicky Hayen, der früher als Trainer von Club Brügge tätig war, sowie Sébastien Pocognoli, der nun bei AS Monaco engagiert ist.

Kompanys Rückkehr zur Heimat

Obwohl der gebürtige Belgier die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen konnte, nahm sein Vater Pierre den Preis stellvertretend entgegen. In seiner Abwesenheit äußerte Kompany in einer Videobotschaft seine Dankbarkeit: “Dieser Preis bedeutet mir sehr viel, insbesondere angesichts des Namens und der damit verbundenen Geschichte,” sagte er. Seine Worte belegen die tiefe Verbundenheit mit dem Erbe von Raymond Goethals.

Die Bedeutung von Raymond Goethals

Die “Trofee Raymond Goethals” ehrt den legendären belgischen Trainer, der 2004 verstorben ist und mit Vereinen wie dem RSC Anderlecht und Olympique Marseille große Erfolge feierte. Kompany sieht in Goethals eine Inspiration, die weit über die Grenzen Belgiens hinaus Wirkung zeigt. Diese Ehrung knüpft an eine lange Tradition an, die seit 2011 jährlich den besten Trainer des Landes auswählt.

Kompanys Erfolg in der Bundesliga

Vor der vergangenen Saison übernahm der FC Bayern München Vincent Kompany als vermeintliche Notlösung im Trainerteam. Schnell stellte der Übungsleiter jedoch seine Qualitäten unter Beweis und holte prompt die deutsche Meisterschaft. In der aktuellen Spielzeit führt er die Bayern in allen drei Wettbewerben im Titelrennen, wobei die Mannschaft trotz eines jüngsten Rückschlags gegen Mainz die Bundesliga souverän anführt.