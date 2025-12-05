WM 2026 Video & Livestream: Wer überträgt die Gruppenauslosung der FIFA WM 2026 live im TV?

Die Gruppenauslosung der Fußball-WM 2026 in Washington D.C. markiert den offiziellen Start in die Turniervorbereitung. Erstmals nehmen 48 Nationen teil, die Auslosung legt fest, auf welche Gegner die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde trifft. Wer zeigt die Gruppenauslosung der FIFA WM 2026 live im TV?

Wer zeigt die TV-Übertragung im deutschen TV?

Das ZDF zeigt die komplette Auslosung live in „sportstudio live“. Beginn ist am 5. Dezember um 17:55 Uhr, die Ziehung startet um 18:00 Uhr. Neben der TV-Ausstrahlung steht ein Livestream über sportstudio.de, die ZDFheute-App und das ZDF-Streamingportal bereit.

Moderation und Team

Moderiert wird die Sendung von Katrin Müller-Hohenstein. Die Auslosung kommentiert Oliver Schmidt zusammen mit ZDF-Experte Hanno Balitsch. Reporterin Amelie Stiefvatter liefert Eindrücke direkt aus Washington.

Bedeutung für Deutschland

Deutschland reist als souveräner Gruppensieger der Qualifikation an und ist in Lostopf 1 gesetzt. Damit vermeidet die DFB-Elf zunächst die Top-Nationen. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann liefert die Auslosung einen ersten Hinweis auf die Ausgangslage im Turnier.

