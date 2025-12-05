+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

WM 2026 Video & Livestream: Wer überträgt die Gruppenauslosung der FIFA WM 2026 live im TV?

von

Die Gruppenauslosung der Fußball-WM 2026 in Washington D.C. markiert den offiziellen Start in die Turniervorbereitung. Erstmals nehmen 48 Nationen teil, die Auslosung legt fest, auf welche Gegner die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde trifft. Wer zeigt die Gruppenauslosung der FIFA WM 2026 live im TV? 

Wer zeigt die TV-Übertragung im deutschen TV?

Das ZDF zeigt die komplette Auslosung live in „sportstudio live“. Beginn ist am 5. Dezember um 17:55 Uhr, die Ziehung startet um 18:00 Uhr. Neben der TV-Ausstrahlung steht ein Livestream über sportstudio.de, die ZDFheute-App und das ZDF-Streamingportal bereit.

Moderation und Team

Moderiert wird die Sendung von Katrin Müller-Hohenstein. Die Auslosung kommentiert Oliver Schmidt zusammen mit ZDF-Experte Hanno Balitsch. Reporterin Amelie Stiefvatter liefert Eindrücke direkt aus Washington.

Bedeutung für Deutschland
Deutschland reist als souveräner Gruppensieger der Qualifikation an und ist in Lostopf 1 gesetzt. Damit vermeidet die DFB-Elf zunächst die Top-Nationen. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann liefert die Auslosung einen ersten Hinweis auf die Ausgangslage im Turnier.

Aktuelle Updates zur WM 2026 Auslosung
Das Transkript zum Video

Wer überträgt die Gruppenauslosung der FIFA WM 2026 live im TV?

Wer sind die Kommentatoren & Moderatoren?

Am heutigen Freitag 5.12. beginnt offiziell der Countdown zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. In Washington D.C. werden die Gruppen für das erstmals mit 48 Nationen ausgetragene Turnier ausgelost – live zu sehen im ZDF. Für Fans der deutschen Nationalmannschaft ist das ein wichtiger Meilenstein: Ab 18 Uhr wird gelost, gegen wen es in der Vorrunde geht. Die WM 2026 Auslosung wird wichtig sein!

Wer überträgt die Auslosung im deutschen Fernsehen?

Das ZDF begleitet die Auslosung live in seiner Sendung „sportstudio live“. Los geht’s am 5. Dezember um 17:55 Uhr mit der Moderation von Katrin Müller-Hohenstein. Die eigentliche Ziehung beginnt um Punkt 18 Uhr deutscher Zeit. Kommentiert wird das Geschehen von Oliver Schmidt, der sich mit ZDF-Experte Hanno Balitsch ergänzt. Für Stimmen und Eindrücke vor Ort sorgt Reporterin Amelie Stiefvatter, die direkt aus Washington berichtet. Die Übertragung läuft nicht nur im linearen TV, sondern auch im Livestream auf sportstudio.de, in der ZDFheute-App und über das ZDF-Streamingportal.

Bedeutung der Auslosung für die DFB-Elf

Mit dem 6:0 gegen die Slowakei zum Abschluss der Qualifikation hat sich die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger souverän in Topf 1 gespielt. Das bedeutet: In der Vorrunde geht man den anderen Schwergewichten zunächst aus dem Weg. Neben Deutschland sind dort auch Titelverteidiger ArgentinienEuropameister Spanien sowie die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko gesetzt. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist die Auslosung der erste echte Fingerzeig, in welche Richtung sich das Turnier entwickeln könnte. Ab Freitagabend ist klar, welche Gegner es in der Gruppenphase zu schlagen gilt.

