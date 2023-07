Video ARD Livestream Deutschland gegen Kolumbien – Wer überträgt heute Deutschland?

Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien

Die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft bestreitet heute – am 30.7.2023 – das 2. Spiel der WM 2023 in Australien und Neuseeland gegen die Frauennationalmannschaft von Kolumbien. Fürs deutsche Nationalteam wird Kolumbien ein schwerer Prüfstein auf dem Weg ins Achtelfinale. Außerdem gibts in Deutschlands Abwehr ein paar Verletzungssorgen, sodass das Spiel gegen Kolumbien knifflig werden könnte. Das WM-Spiel kommt am um 11:30 Uhr live auf ARD.

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Die ARD zeigt die WM-Spiele am Sonntag ab 6:15 Uhr. Dann empfangen Claus Lufen mit der ARD-Expertin Nia Künzer die Zuschauer aus dem TV-Sendehaus in Hamburg.Heute werden die ersten beiden Parallelspiele ausgetragen, dabei wird ein Spiel im Free-TV gezeigt, das 2.Spiel im Livestream auf sportschau.de.

Stephanie Baczyk wird zunächst ab 6:30 Uhr Südkorea – Marokko aus Adelaide kommentieren. Um 9 Uhr dann die Gruppe A mit Schweiz – Neuseeland und Norwegen – Philippinen. Welches Spiel wo übertragen wird, steht bisher nicht fest.

Bernd Schmelzerdarf dann das deutsche WM-Spiel ab 11:30 Uhr aus Sydney kommentieren. Die TV-Übertragung dauert bis 14:30 Uhr.

Wer spielt heute bei der Fußball WM 2023?

Sonntag, 30. Juli 2023

Gruppe H: Südkorea – Marokko (6.30 Uhr, Adelaide, Ortszeit: 14.00 Uhr) / ARD

Gruppe A: Schweiz – Neuseeland (9.00 Uhr, Dunedin, Ortszeit: 19.00 Uhr) / ARD

Gruppe A: Norwegen – Philippinen (9.00 Uhr, Auckland, Ortszeit: 19.00 Uhr) / ARD

Gruppe H: Deutschland – Kolumbien (11.30 Uhr, Sydney, Ortszeit: 19.30 Uhr) / ARD