VfL Wolfsburg News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Der VfL Wolfsburg ist bei der FIFA Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mit mindestens drei Nationalspielern vertreten. Mit Kento Shiogai steht ein bestätigter Japan-Kader-Spieler im Wolfsburger Kader. Dazu steht Patrick Wimmer im offiziellen WM-Kader Österreichs. Ein Überblick über die Wolfsburg-WM-Nationalspieler 2026.

VfL Wolfsburg Nationalspieler WM 2026: Die Übersicht

Japan: Kento Shiogai

Wer ist Kento Shiogai?

Kento Shiogai, geboren am 26. März 2005, ist ein Stürmer, dessen Aufstieg selbst für japanische Verhältnisse rasant verlief. Erst im Januar 2026 wechselte er in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg, wo er die Rückennummer 7 trägt. Nur wenige Monate später steht der erst 21-Jährige im WM-Kader Japans, ein bemerkenswerter Sprung für einen Spieler, der seine ersten Profitore noch im Universitätsfußball erzielte.

Vom Uni-Fußball nach Wolfsburg

Ungewöhnlich für einen Profi dieser Klasse: Shiogai studierte ab 2023 an der Keio-Universität in Tokio und traf in seiner ersten Ligasaison für die Hochschulmannschaft 15-mal. 2024 folgte eine Leihe zu Yokohama F. Marinos, ehe er im August 2024 zum niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen wechselte und dort fünf Tore in 28 Pflichtspielen erzielte. Im Januar 2026 verpflichtete ihn der VfL Wolfsburg mit einem Vertrag über viereinhalb Jahre.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Fährt Kento Shiogai zur FIFA Fußball WM 2026?

Ja. Nationaltrainer Hajime Moriyasu hat Kento Shiogai am 14. Mai 2026 in Tokio in den 26-köpfigen WM-Kader Japans berufen. Für den jungen Angreifer, der die japanischen Jugend-Nationalteams durchlief, ist es die erste Nominierung für ein großes Turnier der A-Auswahl. Japan trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe F auf die Niederlande (14. Juni), Tunesien (20. Juni) und Schweden (25. Juni).

Deutschland: Maximilian Arnold

Wer ist Maximilian Arnold?

Maximilian Arnold, geboren am 27. Mai 1994 in Riesa, ist der Kapitän des VfL Wolfsburg und gilt als einer der dienstältesten Bundesligaprofis seines Vereins. Der defensiv orientierte Mittelfeldspieler ist seit seiner Jugend bei den Wölfen und hat seinen gesamten Profiweg in Wolfsburg bestritten. Mit Zweikampfstärke, Spielintelligenz und Erfahrung ist er das Herzstück des Wolfsburger Mittelfelds.

Ein Leben für den VfL

Arnold durchlief die gesamte Wolfsburger Akademie und debütierte 2012 in der Bundesliga. Seitdem hat er für den VfL mehr als 350 Pflichtspiele bestritten und ist mit dem Klub durch Europa-League-Abenteuer, Pokalerfolge und turbulente Bundesliga-Saisons gegangen. Mehrfach wurde er für die DFB-Nationalmannschaft nominiert. Als Kapitän und erfahrener Bundesligaprofi gehört er zum erweiterten DFB-Kandidatenkreis für die WM 2026.

Fährt Maximilian Arnold zur FIFA Fußball WM 2026?

Maximilian Arnold zählt zum erweiterten Kreis der deutschen WM-Kandidaten. Die offizielle Kadernominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht noch aus. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Österreich: Patrick Wimmer

Wer ist Patrick Wimmer?

Patrick Wimmer, geboren am 30. Mai 2001 in Sattledt (Oberösterreich), ist ein Fluügelstürmer beim VfL Wolfsburg. Der 24-jährige Österreicher ist für sein Tempo, seine Dribblings und seinen direkten Angriffsstil bekannt. Wimmer kam 2022 von Arminia Bielefeld nach Wolfsburg und hat sich seitdem in der Bundesliga behauptet.

Fährt Patrick Wimmer zur FIFA Fußball WM 2026?

Ja. Patrick Wimmer steht im offiziellen WM-Kader Österreichs für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Mit 30 Länderspielen und 1 Tor hat er sich in Ralf Rangnicks System als Option auf den Außenpositionen etabliert. Österreich ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM dabei und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe J auf Jordanien (16. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (27. Juni).