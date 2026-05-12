VfB Stuttgart News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Der VfB Stuttgart ist in der Saison 2025/26 nicht nur sportlich auf Topniveau – der Klub stellt auch ein beeindruckendes WM-Kontingent. Gleich elf Spieler aus dem aktuellen Kader der Schwaben sind für ihre jeweiligen Nationalmannschaften aktiv und haben realistische Chancen auf eine Teilnahme an der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Darunter sechs deutsche Nationalspieler, die auf die DFB-Nominierung hoffen, sowie fünf Akteure, die bereits feststehen oder für andere Nationen gesetzt sind. Bosnien hat heute schon seinen WM-Kader bekannt gegeben, Ermedin Demirović ist natürlich dabei.

Alle VfB Stuttgart Nationalspieler bei der WM 2026

Die Tabelle zeigt alle Kaderspieler des VfB Stuttgart (Saison 2025/26) mit ihrem voraussichtlichen WM-Status. Stand: Mai 2026.

Die deutschen VfB-Spieler und die DFB-Nominierung

Für die sechs deutschen Stuttgart-Profis steht die spannendste Phase der Saison noch bevor: Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet den offiziellen DFB-WM-Kader in wenigen Wochen. Der VfB könnte dann mit einem Rekord-Kontingent bei der deutschen Nationalmannschaft vertreten sein.

Maximilian Mittelstädt gilt als erste Wahl auf der linken Außenbahn – seit seinem Tor gegen die Niederlande im März 2024 ist er Stammkraft unter Nagelsmann.

gilt als erste Wahl auf der linken Außenbahn – seit seinem Tor gegen die Niederlande im März 2024 ist er Stammkraft unter Nagelsmann. Deniz Undav empfahl sich mit einem Doppelpack gegen Bosnien in der Nations League und ist als Angreifer fest im DFB-Kandidatenkreis. In der Bundesliga-Torjägerliste gehört er zu den produktivsten Stürmern der Saison.

empfahl sich mit einem Doppelpack gegen Bosnien in der Nations League und ist als Angreifer fest im DFB-Kandidatenkreis. In der Bundesliga-Torjägerliste gehört er zu den produktivsten Stürmern der Saison. Alexander Nübel dürfte als zweiter Torhüter hinter Oliver Baumann in den Kader rücken. Für den 29-Jährigen wäre es die erste WM-Teilnahme.

dürfte als zweiter Torhüter hinter Oliver Baumann in den Kader rücken. Für den 29-Jährigen wäre es die erste WM-Teilnahme. Angelo Stiller hat sich als defensiver Sechser in der Nations League bewiesen und gehört zum erweiterten Kandidatenkreis.

hat sich als defensiver Sechser in der Nations League bewiesen und gehört zum erweiterten Kandidatenkreis. Chris Führich und Jamie Leweling kämpfen als Flügelspieler um einen der letzten Plätze im 26-Mann-Kader.

Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die internationalen Nationalspieler des VfB Stuttgart

Neben den deutschen Kandidaten stellt der VfB Stuttgart fünf weitere Nationalspieler, deren Länder sich bereits für die WM 2026 qualifiziert haben.

Der 21-jährige Marokkaner ist mit 9 Toren und 4 Vorlagen der kreativste Spieler im Stuttgarter Mittelfeld und seit März 2026 fest bei den Schwaben unter Vertrag. Mit Marokko gewann er 2025 den Afrika Cup und ist bei der WM 2026 gesetzt. Beim DFB-Pokal-Halbfinale zeigte er einmal mehr seine außergewöhnliche Qualität.

Der bosnische Stürmer und Nationalmannschaftskapitän ist der wohl wichtigste Angreifer im VfB-Kader. Bosnien-Herzegowina qualifizierte sich dramatisch durch die WM-Playoffs – Demirović als Führungsspieler. Mit einem Tor beim 2:0 gegen Hoffenheim Anfang Mai unterstrich er einmal mehr seine Torgefahr.

Der VfB-Kapitän debütierte erst im November 2025 für die Türkei, gehört aber bereits zum Stamm der qualifizierten türkischen Nationalmannschaft. Als Anführer und Abräumer ist er auch für das türkische Mittelfeld unverzichtbar.

Der 24-jährige Innenverteidiger aus Belgien war in der Saison 2025/26 verletzungsbedingt eingeschränkt, gehört aber zum belgischen WM-Kader-Kandidatenkreis. Mit sechs A-Länderspielen kämpft er um einen Platz im finalen Aufgebot der Roten Teufel.

Der 21-jährige Außenstürmer ist seit August 2025 beim VfB Stuttgart und Teil des algerischen Teams, das nach zwölf Jahren Pause zur WM 2026 zurückkehrt. Bouanani ist eines der vielversprechendsten Talente im algerischen Kader.